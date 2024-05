El director de la organización civil Cambio de Ruta, Luis González Lozano, señaló que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) del Gobierno de San Luis Potosí negó proporcionar información sobre la remodelación del Parque Juan H. Sánchez, conocido como Parque de Morales.

“Esto habla muy mal porque yo creo que no tienen proyecto. No se ha tomado en cuenta que hay flora y fauna que debe ser cuidada. No solamente son los árboles, sino todo el ecosistema que hay; los científicos que conocen el Parque de Morales nos dicen que estamos hablando de aves y de todo un ecosistema de insectos, entonces no es viable hacer una remodelación donde no hay un proyecto”, destacó González Lozano.

Recordó que recientemente se les concedió un amparo contra las autoridades responsables, para frenar las obras de remodelación hasta que el proyecto cuente con todos los permisos.

Explicó que es necesario que la Seduvop presente un proyecto que no afecte la flora y fauna.