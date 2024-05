Manifestantes pro Palestina se enfrentaron con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se enfrentaron tras protesta en la Embajada de Israel.

La movilización fue en protesta por los recientes ataques del Gobierno de Tel Aviv a Rafah, sitio en el que murieron decenas de personas y se registraron cientos de heridos tras el lanzamiento de misiles en contra de la zona pues se buscaba eliminar a 2 altos cargos de Hamás, Yassin Rabia y Khaled Nagar.

La movilización en la legación de Israel comenzó de manera pacífica con consignas en contra del gobierno de Benjamín Netanyahu, y la guerra que encabeza su administración en contra de Palestina; también acusaron al Estado de Israel de cometer genocidio.

Además, a los policías que vigilaban la Embajada les gritaron “no defiendan genocidas” y demandaron que se retiraran; minutos después un grupo de personas enbozadas intentaron quitar las vallas que colocó la SSC para resguardar las instalaciones, y luego arrojaron presuntas bombas molotov, piedras y otros objetos.

Primeros reportes indican que habría al menos un uniformado lesionado por el encontronazo.

Horas antes la Corte Internacional de Justicia dio a conocer que el Gobierno de México decidió intervenir en el caso abierto por Sudáfrica en contra del Gobierno de Israel por genocidio en la Franja de Gaza.

Su solicitud se basa en el Artículo 63 del Estatuto del organismo, el cual permite a los Estados parte de una convención intervenir en procedimientos relevantes.

PRESS RELEASE: Mexico, invoking Article 63 of the #ICJ Statute, filed a declaration of intervention in the case concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (#SouthAfrica v. #Israel) https://t.co/kruJovhrXx pic.twitter.com/tSHs81sCfB

— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) May 28, 2024