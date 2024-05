‘Rosita Fresita’, integrante del clan de Las Perdidas causó preocupación al subir un video en el que se le ven golpes en el rostro, esto luego de estar ausente en redes sociales.

La creadora de contenido, Rosita Fresita, quien es una mujer trans y amiga de Wendy Guevara, preocupó a sus seguidores tras publicar un video en sus redes, después de ausentarse por tres días.

En dicho clip Rosita pareció con varias heridas en la cara producto de algunos golpes.

Por lo anterior, la también amiga de Evelyn “La Mamita Hernández” y Paolita Suárez, aseguró a sus seguidores que se encuentra bien y está enfocada en su recuperación tanto física como mental.

Asimismo mencionó que más adelante, cuando mejor de salud y estado de ánimo explicará todo lo que pasó, pues hasta el momento a excepción de su familia, es la única que sabe.

Por lo que pidió a sus seguidores no caer en especulaciones, chismes y mucho menos empezar a suponer quién fue quien la agredió.

Pues trascendió que el que habría propinado los golpes sería su pareja “JJ”, sin embargo enfatizó que a su debido tiempo dará todos los pormenores de los hechos.

Aunque de momento adelanto que hay una persona detenida y que todo se está procediendo de manera legal.

“Hago este video para decirles que estos días no voy a estarles transmitiendo, quiero estar bien moralmente y más que nada también físicamente, pero quiero informarles que estoy bien , después con el paso del tiempo les voy a estar platicando que fue lo que me pasó, cuando esté más preparada. No quiero que saquen sus conclusiones ni nada de eso , ni empiecen a suponer cosas. No me siento bien ni físicamente ni moralmente. Ya todo se está trabajando por lo legal, si hay un detenido. Pero ustedes no empiecen a suponer que fue fulanito, zutano , perengano. Yo después les voy a platicar todo. Yo les voy a dar mi versión , no se dejen engañar, nadie sabe lo que pasó más que mi familia, yo a nadie le platique” , dijo Rosita con la voz entrecortada.

Paola Suárez, Wendy , Kimberly , entre otros, se pronuncian tras lo sucedido con Rosita

En una transmisión en vivo, Paola Suárez, amiga de Rosita, y quien hace unos meses sufrió una golpiza a manos de quien fuera su exprometido, relató que había hablado con ella y notó que no se encontraba bien debido al proceso de recuperación en el que está.

“Estuve hablando con Rosita en la mañana y yo la vi mal, ella dice que el procedimiento que está llevando y no se sabe qué le pasó, a su debido tiempo nos va a decir. Yo no sé qué le haya pasado,” dijo la influencer.

Asimismo expresó su preocupación y empatía hacia Rosita. “Hay que esperar a que ella nos diga algo a su debido tiempo[…]siento feo, me siento mal, pero un consejo que le doy a Rosita,”es que no esté sola en su casa porque uno se deprime bastante y una no debe estar sola en esos momentos”, agregó Suárez.

Por otro lado, Wendy y Kimberly también mostraron a través de redes sociales su preocupación por lo que le sucedió a su amiga, y destacaron la importancia de tener paciencia en momentos difíciles, mientras Rosita.

