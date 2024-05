Niega Taboada pago a Adrián Chávez para renunciar a MC

El candidato del PAN, PRI y PRD a la jefatura de Gobierno, Santiago Taboada descartó ofrecer 15 millones de pesos al exportero del América, Adrián Chávez, para renunciar a la contienda por la alcaldía Xochimilco.

“Mucha gente de Movimiento Ciudadano (MC) se está acercando porque sabe que ellos no tienen opción de ganar”, aseguró.

En declaración a medios tras un mitin en Tláhuac, el abanderado de la coalición Va x la CDMX respondió a los señalamientos de su contrincante emecista, Salomón Chertorivski, quien lo acusó de ofrecer dinero al exguardameta azulcrema para sumarlo a su campaña.

“Yo a Adrián Chávez lo conozco desde hace tiempo, jugamos fútbol juntos. La verdad es que platicamos, no fue la primera plática. Yo lo que le dije es me parece que no hay futuro; me lo dijo él: no va a ganar Salomón”, respondió Taboada.

A un día del fin de campañas, Santiago Taboada acudió a la alcaldía Tláhuac, para el cierre de campaña de la candidata a la alcaldesa Karen Yáñez.

En el evento, el candidato a las capturas de gobierno recibió un bastón de mando de la fundación Fe y Sangre de Cristo.

Previamente acudió a Gustavo A. Madero donde acompañó al candidato a diputado federal, Miguel Ángel Mancera en su cierre de campaña y asumió con su firma una lista de compromisos por la alcaldía.

