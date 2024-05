A través de un comunicado, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) anunció que evocando al artículo 63 de los estatutos de este organismo, México hizo una solicitud de intervención en el caso relativo a la Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza.

El comunicado de la Corte Internacional menciona lo siguiente:

“México afirma que “pretende intervenir”, a fin de dar su opinión sobre la posible construcción del contenido de las disposiciones de la Convención pertinentes para este caso”, esto al hacer uso de su Derecho de Intervención.

Recordemos que el pasado 29 de diciembre de 2023, Sudáfrica acudió ante la CIJ para iniciar un procedimiento contra Israel por presuntas violaciones de sus obligaciones en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, esto tras los ataques a la población palestina en la Franja de Gaza.

Tras la solicitud de intervención promovida por México desde el pasado 24 de mayo, tanto Sudáfrica como Israel deberán presentar observaciones escritas sobre esta petición, esto conforme al artículo 83 del Reglamento de la Corte.

De acuerdo con la información, México no es el primer país en hacer uso de su “Derecho de Intervención” ante la Corte Internacional por la demanda entre Sudáfrica e Israel, países como Colombia, Libia y Nicaragua también se han sumado a este caso.

Actualmente, la CIJ ordenó a Israel detener su oleada ofensiva en Rafah luego de que Sudáfrica pidiera medidas adicionales y más estrictas para evitar la muerte de más palestinos.

PRESS RELEASE: Mexico, invoking Article 63 of the #ICJ Statute, filed a declaration of intervention in the case concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (#SouthAfrica v. #Israel) https://t.co/kruJovhrXx pic.twitter.com/tSHs81sCfB

— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) May 28, 2024