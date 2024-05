Desde hace varias semanas, algo raro sucede en esta fase final de las campañas; la insistencia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de imponer, a como dé lugar, la narrativa de la derrota de la oposición. Ya nadie habla de la victoria inevitable de la 4T.

Hay algo con lo que AMLO no contaba en “su elección”: con los ciudadanos. Ellos son su verdadero adversario. No es ni Xóchitl ni la alianza opositora, son los millones de personas que han redescubierto que son ellos los que decidirán la elección. El grito ciudadano ya no es a favor del INE, es a favor de la libertad. Esto es algo muy poderoso que no estaba en la agenda del régimen.

La apuesta de la 4T es ahora convencernos de que los ciudadanos estamos derrotados; todos los días inundan redes y medios con los mensajes más desalentadores para nulificar a su enemigo más peligroso: la participación ciudadana.

¿Quiénes son los aliados del derrotismo?: Movimiento Ciudadano es tal vez el aliado más poderoso de AMLO, no por su propuesta política, que es nula, sino por su capacidad de convocatoria con ciertos núcleos de la población donde el desencanto por los partidos políticos es tal, que unos tenis fosfo-fosfo o un baile absurdo son más atractivos que la democracia.

Estas rémoras de la democracia -MC, PV y PT- son la más grave amenaza éste 2 de junio, pues, por dinero, y sólo por dinero, están dispuestos a todo; a hipotecar nuestra libertad y cancelar nuestro futuro. No tengas ninguna duda, ¡mándalos directamente a la basura!

El derrotismo de la 4T tiene como objetivo el abstencionismo y para lograrlo se están valiendo del elemento más canalla y bajo posible: el miedo.

La violencia electoral está en niveles inimaginables y, sin duda, podría inhibir la participación ciudadana en algunos estados del país. Tenemos que convencernos que la única alternativa para derrotar a los criminales y a los que los abrazan es votando en masa por la libertad y la paz.

Como arma estratégica del derrotismo, la 4T se está valiendo de las redes sociales para difundir todo tipo de mensajes que van desde la inevitabilidad de la derrota, encuestas a modo o bien de la desinformación para inducir a los electores a cometer errores a la hora de votar y así provocar la mayor cantidad de votos nulos posibles. No te dejes engañar, tenemos que llegar a nuestra casilla con total claridad de cómo vamos a votar. Esto es algo fundamental.

Maestros del engaño y la mentira, la 4T y sus aliados están introduciendo toda una batería de rumores para desalentar la participación mayoritaria de los ciudadanos: qué si los jóvenes no tienen ningún interés y no van a votar. Qué si votas libremente te cancelarán tus programas sociales. Qué la oposición no tendrá representación en las casillas y un interminable etcétera.

Le propongo a usted las siguientes soluciones: 1. No hagas caso de rumores. 2. Ve a votar informado sobre cómo vas a ejercer tu voto. 3. Ignora las encuestas, tú eres la única encuesta válida. 4. Convence a cuantos puedas de que sí se puede derrotar al derrotismo.

Las marchas del 19 de mayo, en casi todas las ciudades del país, derrotaron al derrotismo y cambiaron la percepción que teníamos del poder ciudadano de los mexicanos.

Ese día nadie podrá decir que fue una marcha fifí; estaban codo a codo pobres y ricos, todos unidos por la libertad. Nadie podrá decir que fue una marcha sin jóvenes, allí estaban junto con adultos y ancianos. Allí estaba el México que se niega a ser derrotado, el México que se niega a morir y el que con tu presencia derrotó al derrotismo.

@Pancho_Graue

fgraue@gmail.com