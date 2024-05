Héctor Zagal

(Profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana)

“4 personas en una motocicleta, 2 de ellas menores de edad, y todos sin casco. Sin comentarios. #cdmx”. Eso escribí. Les tomé una foto y la subí a X –Twitter el pasado domingo 26 de mayo. En la Ciudad de México, el cumplimiento de reglamento de tránsito no es nuestro fuerte. Conductores en el celular, motociclistas sin casco, microbuses que se pasan impunemente los altos, automóviles que no ceden el paso al peatón, ciclovías invadidas.

Confieso que me preocupa la cantidad de comentarios que he recibido y el tono de mucho de ellos. Me limitaré a trascribir textualmente una selección. Elegí algunos de los comentarios que más me preocupan. Son textuales y no los suscribo. Reitero, no los suscribo. Los reproduzco porque me asustan:

“Cómprales un auto. Putito”

“Si no usan casco, que usen condón”.

“Prietos prietando duro”

“Ya parecemos India”.

“Cómprele su carro usted que tiene dinero y lengua suelta”.

“Junten la coperacha pa comprarle su Atos, porque es culpa de el que transportarse diario sea caro, que los roben, asalten y hasta maten en el transporte público. Si culpemos al jodido, en lugar de exigirle al estado mejores condiciones de servicio público y seguridad, claro”.

“Te preocupas como si fueran de tu familia usted a lo suyo !!”

“Un casco vale lo que ellos ganan en 5 meses, déjate de mamar”.

“Van a votar por Morena”

“Vean a los papás, seguro tienen la secundaria trunca”.

“Así nos trasladamos en el barrio, sale más barato juntar para una motoneta, persignarnos y salir. No todos somos oligarcas académicos, discúlpanos, por fa”.

“Son pendejos luego luego se ve que la van a morena”

“Un hombre blanco heterosexual opinando desde el privilegio. Sin comentarios”.

“Selección natural en proceso”.

“Los condones son gratis, pinche jodido, nadams pariendo niños para criarlos en la miseria”

“Irresponsabilidad de los dos adultos, pero sobre todo una muestra más de la NECESIDAD de la gente por movilidad. No todos tienen $$$ para comprarse un automóvil y lamentablemente el transporte es público”

“Que bueno que usted siempre haya tenido la vida resuelta, si no los va ayudar no los juzgue ni los exhiba”

“Está claro que la problemática de la movilidad es un tema que cada uno habla desde su privilegio, pareciera que no conocen la calidad del transporte público y la nula infraestructura para la movilidad. Si existiera un estudio EN TODA LA CIUDAD, otra cosa sería”

“Ojalá lleven su pulse rota de que son donadores de órganos”

El odio, las descalificaciones, los insultos, las generalizaciones, la rabia se desborda en la mayoría de los 525 comentarios que mi publicación lleva al momento en que escribo este artículo. Reconozco que no publiqué algunos comentarios muy ecuánimes; pero eran los menos.

Cuando las emociones nublan la razón, ya no se discute con argumentos. Cuando no se discute argumentando, aparece la violencia. Y la violencia, incluyendo la violencia verbal, no es el camino para una sociedad más justa, libre y equitativa.

¿Han leído El señor de las moscas (1954) de William Golding? La novela puede interpretarse de muchas maneras. A mí me gusta decir que este relato nos revela cómo la violencia se desata cuando los seres humanos dejamos de cumplir ciertas reglas en el diálogo. Si los seres humanos no respetamos esas reglas en el debate, la violencia aparece el horizonte. Los animo a leer a Golding poniendo atención en el momento en que los niños dejan de hablar en la asamblea y comienza a pegarse entre sí.

