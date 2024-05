Aunque algunos dan por muerto al concepto de beatlemanía dado que de algún modo no responde a los motivos de su origen, quienes somos fanáticos de The Beatles seguimos sintiéndonos interpelados. Por ello, a 60 años del nacimiento de la beatlemanía, en el Museo Nacional de la Estampa rendirán homenaje al Cuarteto de Liverpool.

La tarde de este martes 28 de mayo, en punto de las 18:00 horas, el Museo Nacional de Estampa recibirá al guitarrista mexicano, considerado uno de los más destacados de su generación, para que, con su Magical Guitarist Tour, deleite a los asistentes con algunas de las canciones más icónicas de los Fab Four.

El nombre del tour alude al noveno álbum de estudio de The Beatles, Magical Mystery Tour, aquel que fue lanzado en 1967, primero en Estados Unidos y más tarde en el Reino Unido. Se trata de uno de los lanzamientos más exitosos de los británicos, con más 600 mil copias vendidas a un mes de su lanzamiento en el Reino Unido.

Las once canciones del LP fueron compuestas y escritas por John Lennon y Paul McCartney, exceptuando Blue Jay Way y Flying, pues fueron escritas por George Harrison y los cuatro, incluido Ringo Starr, respectivamente.

Algunas de las canciones que interpretará el exitoso guitarrista son: Love Me Do, I Want to Hold Your Hand, All my Loving, A Hard Day’s Night, If I Fell, And I Love Her, Yesterday, Norwegian Wood, In my Life, Eleanor Rigby, Here There & Everywhere, Yellow Submarine, She’s Leaving Home, The Fool on the Hill, Let it Be y The Long and Winding Road. Asimismo Something, del portentoso George Harrison.

El comunicado de prensa destaca que esta actividad, además de celebrar la importancia del músico mexicano, así como la de la Beatlemanía a sesenta años de su génesis, forma parte del programa musical que impulsa Martes de Ópera A.C., que en colaboración con el Museo Nacional de la Estampa “busca acrecentar el gusto y el conocimiento de las distintas manifestaciones artísticas tanto mexicanas como extranjeras, dando preeminencia a la música”.

La actividad es completamente gratuita.