El presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el pueblo de México es de los más politizados, empoderados y conscientes del mundo, como resultado del proceso de cambio en la vida pública del país. Explicó que una auténtica democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Al respecto, consideró que este sistema político es el mejor creado a fin de atender las necesidades de la población, sobre todo de la más vulnerable. Se debe de entender que es muy distinto para un pobre el participar en un proceso democrático que para nosotros de las clases medias, es distinto, porque para un pobre la democracia, una verdadera democracia, puede significar su subsistencia, su bienestar; un gobierno democrático le puede significar el que le vaya bien a él, a su familia, que salgan de la pobreza; para un integrante clase media no es necesario y, para los de arriba, menos, porque ellos no tienen necesidad de resolver lo básico, de tener para su sustento. El mandatario expuso que la jornada electoral del próximo domingo 2 de junio es determinante en la vocación democrática de México a partir de la participación de todas y todos los mexicanos. El futuro es de todos y que va a ser muy bueno el porvenir. Les va a ir muy bien, que nuestro país está muy bien posicionado en el concierto de las naciones en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural. López Obrador llamó a la población a emitir su voto libre y secreto, sin presiones de ninguna índole. Que la gente libremente se manifieste; va a ser muy importante porque es más que una elección lo del domingo, es un referéndum, es un plebiscito, es una consulta, no es nada más elegir a las autoridades, elegir al partido. No, es elegir el proyecto de nación que queremos. No hay que vender la dignidad, no hay que vender el futuro de las nuevas generaciones. El voto es la única arma que tiene el pueblo para lograr que las cosas cambien en su beneficio, por eso hay que salir a votar todos, todos. Nada de qué: me voy a quedar, ya voy a ir, más tarde, hay mucha gente, hay mucho calor, hay mucho sol, está lloviendo y ya se pasó el tiempo y ya no se participó. Asimismo expresó su confianza en el pueblo de México en este proceso. Yo estoy, eso sí, muy optimista de que la gente va a portarse, como siempre, a la altura de las circunstancias; nuestro pueblo es muy responsable, es un pueblo respetuoso, bueno, participativo, un pueblo que quiere la justicia, que quiere una auténtica democracia. Adelantó que el 2 de junio esperará a que la autoridad electoral dé a conocer el resultado oficial de las elecciones para pronunciarse al respecto. También mencionó que emitirá su voto en las primeras horas de la jornada cerca de Palacio Nacional.

IGNACIO MIER; MOVIMIENTO CIUDADANO, PARTIDO QUE DISFRAZA LA CORRUPCIÓN

Ignacio Mier, candidato al Senado de la República por Morena, desde San Nicolás Buenos Aires, criticó a la oposición y a Movimiento Ciudadano, a quienes acusó de votar en contra de las iniciativas en favor del pueblo y de disfrazar la corrupción bajo un estatuto naranja. MC es un partido que ha disfrazado de naranja la corrupción, por eso hay que crear conciencia pensando en nuestras familias y salir a votar el próximo domingo por el movimiento transformador. En 2018 los mexicanos votaron porque este país cambiara y ya está cambiando. Le cerramos la puerta a los corruptos y hay que continuar cerrando la llave a la corrupción votando todo Morena. Destacó que México está listo para tener a su primera presidenta y que es crucial el apoyo de todos para asegurar la continuidad de los programas sociales impulsados por Morena. El candidato al Senado también recordó los fraudes electorales del pasado, instando a los presentes a no dejar que nadie compre su dignidad con pagos en especie, como sucedió en 2012. En el 2006 nos robaron la elección y en la siguiente la compraron con pantallas y rotoplás, pero la gente es sabia y en el 2018 salió a votar y no importó todo el dinero que invirtió la oposición.

SENADOR RICARDO MONREAL; INVITA A PRIISTAS A SUMARSE A LA POLÍTICA PROGRESISTA DE MORENA

El senador Ricardo Monreal Ávila, felicitó la decisión valiente de Alejandra del Moral para renunciar al PRI y sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum. Tal decisión la califico como un momento de definiciones y responsabilidad con el país. México necesita de la unidad en la nueva etapa a la que estaremos arribando y para enfrentar los grandes retos del México moderno. El coordinador de Enlace Territorial, dijo que es contra natura que el PRI, o los militantes de un sector nacionalista y progresista, voten por la derecha. Monreal resaltó que a 95 años de existencia del PRI como partido político, esta será la elección nacional en la que no lleva ni candidato a la Presidencia de la República, ni a la Jefatura de Gobierno, algunas o algunos de los estados del país. Por eso sus militantes y simpatizantes se encuentran ante una disyuntiva: Votar por la derecha, por el PAN, que han sido adversarios políticos e ideológicos históricamente. La otra opción que tienen es votar por Morena y por políticas progresistas. Para mí, no puedes estar en la derecha, sin políticas progresistas y con partidos incluyentes de avanzada democrática.

CLAUDIA SHEINBAUM; EN TABASCO TENDREMOS UNIVERSIDADES PUBLICAS

Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia de la República por Morena, PT y PVEM, durante su visita a Tabasco, se comprometió a llevar la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García y la Universidad de la Salud a Tabasco. Debemos seguir apoyando la educación pública, a garantizar los salarios de las maestras y de los maestros, a garantizar sus pensiones y también vamos a garantizar en toda la república que los adolescentes, cuando salen de la secundaria, se vayan derechito a la preparatoria. En Villahermosa, Sheinbaum Pardo se comprometió a que, si es elegida como la primera mujer presidenta de México, también trabajará en garantizar el acceso a la salud. Ya saben que el presidente Andrés Manuel López Obrador junto con el gobernador de Tabasco Carlos Merino firmaron el Convenio del IMSS-Bienestar. Vamos a fortalecer el IMSS, el ISSSTE y el IMSS-Bienestar. Ya inició el presidente y nosotros lo vamos a consolidar. Además, indicó que trabajará en poner énfasis en prevenir la salud y poner atención a enfermedades que afectan a la población como la diabetes y la hipertensión. Vamos a hacer un programa de salud casa por casa, así como andamos ahora convenciendo para el voto, después vamos a ir con promotores de la salud, casa por casa, para la prevención de la salud en nuestro país y para garantizar el acceso al medicamento gratuito. Además de que haya medicamentos gratuitos en los centros de salud, en los hospitales, vamos a hacer el programa de la Farmacia del Bienestar para que, en todos los municipios de Tabasco, haya una farmacia en donde se pueda acceder a los principales medicamentos.

XÓCHITL GÁLVEZ; JALISCO NO ME DEJARA SOLA: GALVEZ Y JALISCO VAMOS A GOBERNAR JUNTOS

Xóchitl Gálvez se reunió con miembros del sector empresarial y emprendedor en la Expo Guadalajara antes de concluir su campaña en Jalisco. Ante más de 2 mil 500 asistentes, la candidata afirmó que buscarán obtener al menos 2 millones de votos en el estado para sumarlos a la probabilidad de ganar la elección del próximo domingo. Jalisco no me va a dejar sola, Jalisco me va a acompañar, y les digo una cosa, vamos a gobernar juntos, vamos a gobernar desde el corazón, vamos a gobernar para los que menos tienen, pero también vamos a impulsar a que este país tenga más riqueza para poderla distribuir. Gálvez aseguró que, de llegar a ser presidenta de México, no permitirá actos de corrupción durante su gobierno y que los castigará independientemente de quién se trate. Que les quede claro: yo no voy a tolerar un acto de corrupción en mi gobierno, conmigo los corruptos se van a ir a la cárcel. Tengan la certeza, trátese de quien se trate, no me importa. ¡Ya basta! Ya basta de ver a los nuevos políticos como el de Nuevo León hacerse rico en tiempo récord. La candidata lamentó los hechos que enfrentan habitantes de estados como Michoacán o la zona de los Altos de Jalisco, principalmente productores del campo, ganaderos, vendedores de tortillas, entre otros quienes padecen de los llamados cobros de piso por parte de grupos criminales y tienen pérdidas económicas a causa de ellos. Es grave y delicado lo que estamos viviendo, pero lo más importante es recuperar el valor de la libertad, el poder salir a la calle sin sentir miedo, el poder caminar por las carreteras sin que estés angustiado. También cuestionó el abandono del Gobierno Federal actual a los productores de leche y maíz, al acusar los bajos precios en los que están ofertando esos productos, por lo que se ven obligados a desperdiciarlos y malbaratarlos debido a que no obtienen ganancias por ellos. Ante la cantidad de homicidios registrados en el país, Gálvez hizo un llamado a la población a despertar y buscar un cambio de gobierno para hacer frente a todas las problemáticas del país. Xóchitl Gálvez fue acompañada por las candidaturas al Senado por Jalisco, Natalia Juárez y Francisco Ramírez Acuña; la candidata a gobernadora, Laura Haro; Diana González, candidata a la alcaldía de Guadalajara.

ALEJANDRA DEL MORAL; DICE A DIOS AL PRI: “VOY APOYAR A CLAUDIA SHEINBAUM”

Alejandra del Moral, quien fue la contrincante de Delfina Gómez, candidata de Morena-PT-PVEM al gobierno del Estado de México en la elecciones del 4 de junio del 2023, renuncio al PRI, y ha declarado sumarse al movimiento de la candidata Claudia Sheinbaum Pardo. Claudia Sheinbaum índico que se reunió con Alejandra del Moral, en esa reunión explico que reflexionaron sobre el futuro de nuestro país y encontramos más coincidencias que diferencias: seguir construyendo un México para todos y todas, con justicia, democracia, libertades y prosperidad compartida. La morenista argumentó que es tiempo de mujeres y es tiempo de la transformación. Le agradezco su decisión de sumarse a nuestro proyecto en favor del pueblo de México. Alejandra del Moral dio a conocer la carta de renuncia dirigida al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Del moral dijo que la esencia de la democracia radica en la capacidad de escuchar y comprender las diversas perspectivas, buscar puntos de encuentro y trabajar en soluciones que beneficien a todos. Esta ha sido y seguirá siendo mi guía. Continuaré promoviendo los valores en los que creo y contribuyendo al progreso de nuestra nación desde otros ámbitos. En ese contexto y un año después, Del Moral se sumó al morenismo, a tres días del cierre de campaña de Sheinbaum Pardo. Sobre un eventual respaldo a la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, Alejandra del Moral indico que su objetivo es construir nuevos caminos y seguirá buscando acuerdos y soluciones que beneficien a todos.

SANTIAGO TABOADA; VAMOS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, VOY A ERRADICAR EL DERECHO DE PISO Y DEVOLVER LAS CALLES A LOS CIUDADANOS

Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno de la coalición “Va X la Ciudad de México”, se comprometió a erradicar el derecho de piso y devolver las calles a los ciudadanos. Rocío Barrera, alertó sobre intentos de coacción y fraude electoral por parte del gobierno actual. Vamos a mejorar la calidad de vida en Venustiano Carranza. Acompañada de Santiago Taboada, Rocío Barrera cerró su campaña electoral con un enérgico llamado a la acción ciudadana. Ante los residentes de Venustiano Carranza, Barrera y Taboada firmaron un compromiso por el mejoramiento de la demarcación y exhortaron a la ciudadanía a no dejarse amedrentar y ejercer su derecho al voto con valentía y convicción el próximo 2 de junio, asegurando que juntos lograrán un triunfo decisivo que transformará la demarcación y la ciudad. Acompañados por Isaúl Moreno, candidato a diputado federal por la coalición Fuerza y Corazón por México, Barrera Badillo expuso las tácticas desesperadas del oficialismo. Denunciamos que funcionarios del gobierno están ofreciendo entre mil pesos y tres meses de despensa a cambio de votos. Intentan corromper a los funcionarios de casilla para sabotear la elección. No lo permitiremos. Vamos a vigilar y defender cada voto. Este 2 de junio, salgan y voten por un futuro mejor para nuestra alcaldía, ciudad y país. Taboada Cortina lanzó un contundente mensaje contra la inseguridad y la corrupción: Acabaremos con el derecho de piso. Las calles serán de los vecinos, no de los criminales. Queremos comerciantes libres de extorsión y amenazas y anunció que ayudaremos a Rocío a garantizar seguridad y a restablecer el Seguro Popular con servicios médicos de calidad para todos. El candidato a la Jefatura de Gobierno subrayó la necesidad de un cambio profundo. Echaremos a los políticos que han gobernado esta ciudad por 27 años de evidente y manifiesta corrupción y negligencia. No olvidemos que bajo su mandato se cayó el Metro. Nuestro compromiso, es mantener el costo en cinco pesos, pero con un servicio eficiente y seguro. Taboada instó a los ciudadanos a no temer y a unirse al movimiento por el cambio. Nadie les quitará los programas sociales, los vamos a mejorar. Los adultos mayores y las personas con discapacidad no pagarán más por sus medicamentos. Las mujeres recibirán el salario rosa para aliviar la economía familiar. Barrera y Taboada hicieron un llamado a los ciudadanos de Venustiano Carranza a defender su futuro en las urnas y a votar por un cambio verdadero.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA; CIERRA CAMPAÑA EL DIA DE HOY

Miguel Ángel Mancera, candidato a diputado federal por el Distrito 7 por la alcaldía de Gustavo A. Madero, de la coalición PAN, PRI y PRD, cerrara su campaña el día de hoy en el salón Alvi, ubicado en Avenida Instituto Politécnico Nacional, numero 2523 en la colonia San Pedro Zacatenco en la Alcaldía Gustavo A. Madero a las 12:00 P.M. “Ha GAMoslo juntos”

MARIO DELGADO; ESTE 2 DE JUNIO CLAUDIA SHEINBAUM SERÁ PRESIDENTA

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que la candidata a la Presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, se llevará el triunfo en la elección este 2 de junio, y afirmó que el pueblo de México saldrá a definir su futuro encabezado por primera vez por una mujer. Imagínense, que en poco menos de una semana, como a estas horas, en el radio, en la televisión y en las redes se va a dar a conocer que sí, que se hizo realidad el sueño, que lo hizo posible el pueblo de México, y que Claudia Sheinbaum será la primera mujer presidenta en la historia de nuestro país. El líder morenista acotó durante el encuentro con simpatizantes y militantes en Cuernavaca, Morelos, que el próximo 2 de junio se definirá el camino que la nación tomará; algo que ya había expresado la abanderada presidencial por Morena, PT y PVEM durante el debate: el triunfo de la honestidad, la austeridad, la democracia y la paz. Como lo dijo nuestra candidata en el debate: Esto es una lucha de la honestidad contra la corrupción; de la austeridad contra los privilegios; de la verdad contra la mentira; de la democracia contra los fraudes del pasado, de la paz contra la guerra. Por esa razón llamó al pueblo a hacer una gran fiesta democrática, a salir a ejercer el derecho al voto, así como a no quedarse fuera de la definición de la historia, para así asegurar el Plan C, un voto completo por los candidatos de Morena que sólo es posible a través de la unidad. Necesitamos llevar a cabo el plan C, por eso hay que votar 6 de 6; voto parejo por nuestro movimiento para que triunfe la Cuarta Transformación. La clave es “La unidad del pueblo”.

MANLIO FABIO BELTRONES; CIERRA SU CAMPAÑA EN ÁLAMOS, LO ACOMPAÑA BEATRIZ PAREDES Y SYLVANA BELTRONES

Manlio Fabio Beltrones candidato al Senado de la República, acompañado por la senadora Beatriz Paredes Rangel, ante más de 3 mil ciudadanos del medio rural y de la cabecera municipal de Alamos, Sonora, junto con representantes de los sectores productivos, ex alcaldes y ex legisladores, Álamos vivió una gran fiesta cívica en el cierre de su campaña para la fórmula de candidatos locales y federales de la coalición Fuerza y Corazón por México. Manlio Fabio Beltrones aseguró que este 2 de junio, Sonora demostrará este hecho y saldrá a votar para detener este gobierno de destrucción. Este 2 de junio nos esperan las urnas para darles una lección y decirles que estamos inconformes, insatisfechos, queremos que se vayan y llegue Xóchitl Gálvez a gobernar un país que no merece lo que tenemos. Agradeció y reconoció la presencia y apoyo de la senadora Beatriz Paredes Rangel en Sonora y en Álamos en favor de la coalición Fuerza y Corazón por México. Una política, una mujer comprometida con el campo mexicano, aquí con la alianza, tenerla en Álamos es suscribir un compromiso con los que menos tienen y con los que más nos necesitan. Beltrones Rivera, destacó la presencia de la senadora Sylvana Beltrones, así como representantes de las etnias guarijío y mayo en respaldo a la candidatura de Manlio Fabio Beltrones. La senadora Beatriz Paredes respaldó las aspiraciones de Manlio Fabio Beltrones al Senado de la República y reconoció el talento y la capacidad del político sonorense como gobernador de Sonora y para hacer parlamentarismo desde las cámaras.

RUBÉN MOREIRA; PIDE AL GOBIERNO FEDERAL NOMBRAR TITULAR DE ORGANISMO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CARGO VACANTE EN TODO EL SEXENIO

El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, presentó un exhorto para que el Ejecutivo Federal, en el ejercicio de sus atribuciones, realice el nombramiento del titular del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), cargo vacante en todo el sexenio. El legislador recordó que el Conadis fue creado para promover políticas, programas y acciones en favor de ese grupo poblacional, con el estatus de organismo descentralizado, vinculado con la Secretaría del Bienestar. Para ello, explicó, trabaja en coordinación con diferentes organismos gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, a fin de garantizar el acceso a servicios básicos como educación, empleo, atención médica, transporte y otros aspectos necesarios para la plena participación en la sociedad de las personas con discapacidad. Criticó que durante este sexenio se haya ido limitando al organismo, primero al dejarlo sin titular, posteriormente al quitarle sus oficinas y disminuyendo su presupuesto, lo que ha paralizado el diseño de políticas públicas y la generación de estrategias para mejorar la calidad de vida de este grupo social. Con la finalidad de corregir estas irregularidades, mencionó, se interpusieron dos amparos para buscar que el Presidente, de acuerdo a sus obligaciones, nombrara a una persona titular, lamentablemente no prosperaron. Moreira Valdez señaló que en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados se publicó en abril de 2023 y febrero de 2024 la iniciativa del Ejecutivo Federal para reformar y derogar diversas disposiciones de distintos ordenamientos en materia de simplificación orgánica de la Administración Pública Federal, con lo que se reduciría el Conadis a una Unidad Administrativa perteneciente a la Secretaría de Bienestar. Por lo anterior, el legislador llamó a atender las necesidades administrativas, normativas y de nombramiento pendiente en el Conadis, pues recalcó, la ausencia de éstos tiene implicaciones negativas para el desarrollo social, económico y humano de una sociedad.

ALEJANDRO MORENO; EL PRI MAS FUERTE QUE NUNCA, SALIDA DE ALEJANDRA DEL MORAL NO AFECTA EN NADA

Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguro que la salida de Alejandra del Moral de las filas del tricolor no nos toca en nada, porque la militancia mexiquense está sólida y trabajando para alcanzar el triunfo y que Xóchitl Gálvez sea la primera Presidenta de México. Alejandro Moreno sostuvo que “lo que quedó claro”, en el contexto de los comicios en el Estado de México, es que hubo un acuerdo, que quien estaba de gobernador en ese momento, un traidor, un timorato, un falto de carácter, como lo es Alfredo del Mazo entregó la entidad, a cambio de impunidad y de que no lo persiguieran. El dirigente nacional del tricolor argumentó que eso lo conoce, lo sabe la gente y la militancia del Estado de México. Hicieron un pacto, una complicidad. Fueron cómplices para entregar el Estado de México. Expuso en principio que lo ocurrido no ameritaba ningún comentario, porque hay que ver las redes sociales, y ver lo que le está poniendo la militancia priista y las y los ciudadanos del Estado de México. Consideró que todo político debe ser congruente, porque, agregó, hay algunos que se toman una foto hace un mes. Aquí está con Xóchitl Gálvez, y dos minutos después, pues ahora se la toman con los otros. Eso es hasta ridículo, y verdaderamente es incongruente. Yo creo que cada quien toma su decisión. Sostuvo que, con ello, lastimaron al partido, pero argumentó enseguida que está muy orgulloso de la militancia priista mexiquense, de los priistas que nos quedamos en las buenas y en las malas. Somos miles, millones de priistas en el Estado de México. Así que estamos muy contentos y vamos para adelante. Alejandro Moreno argumentó no querer buscar una frase, porque luego son muy sentimentales algunos, pero vamos a ganar el 2 de junio. Nosotros vamos a ganar. Xóchitl Gálvez está echada para adelante. Con este ánimo, la militancia priista se va a cohesionar.

MARKO CORTÉS; LLAMA A VOTAR SIN MIEDO, AL VOTO ÚTIL E INTELIGENTE POR EL PROYECTO DE CAMBIO POSITIVO DEL PAN Y XÓCHITL GÁLVEZ

El presidente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, a unos cuantos días de las elecciones más importantes donde están en riesgo los contrapesos institucionales, la separación de poderes y el modelo democrático del país, hizo un llamado al voto útil, al voto inteligente, a votar masivamente y sin miedo por el proyecto de cambio positivo que representan Acción Nacional y Xóchitl Gálvez. Mexicanas y mexicanos, votemos sin miedo, por la libertad, la democracia, la prosperidad y el bienestar real, por la defensa de las instituciones democráticas y de los órganos autónomos, por los contrapesos, valores y principios que representan el proyecto del cambio positivo para nuestro país. El dirigente nacional del PAN destacó la importancia de emitir un voto útil e inteligente que frene el avance del gobierno autoritario, populista, destructor e ineficaz que encarna Morena, porque advirtió, la concentración del poder es muy peligrosa, debe haber equilibrios y contrapesos, y ya no se puede permitir más que las decisiones equivocadas sigan afectando nuestra economía, seguridad y bienestar social. Alertó que, en estos últimos días de campaña, con desinformación y polarización política, el gobierno federal intentará amedrentar al electorado, por lo que pidió a la ciudadanía que ejerza su derecho a elegir con absoluta libertad, porque lo que está en juego es el futuro de México. Solo así podrán contribuir verdaderamente a la construcción de un país más justo, próspero y democrático. Pidió el voto parejo para Xóchitl Gálvez, las y los candidatos de Acción Nacional y de la Coalición Fuerza y Corazón por México al Senado y la Cámara de Diputados, gobiernos estatales, municipales y congresos locales.

JOE BIDEN Y DONALD TRUMP; EN FLORIDA DONALD TRUMP, ALCANZA UNA PREFERENCIA DE 50.8 Y BIDEN 41.8

El demócrata Joe Biden, y el republicano Donald Trump, siguen su curso para el proceso electoral donde se elegirá al próximo presidente de Estados Unidos. El 5 de noviembre los ciudadanos decidirán a cuál de los dos candidatos le otorgan un segundo mandato. Uno de los estados más importantes en la contienda es Florida y, las encuestas ya dan a un ganador. Recordemos que en Estados Unidos no se decide quién será el presidente mediante el voto popular, sino a través de un sufragio indirecto. Quiere decir que cada estado representa cierto número de electores y, para obtener la victoria, los candidatos deben obtener al menos 270 votos del colegio electoral, de un total de 538. El estado de California es el que más votos electorales representa, con 55. En segundo lugar está Texas con 38. Le siguen Nueva York y Florida, cada uno de los cuales aporta 29 votos. De ahí la importancia que tiene el estado de Florida en la contienda presidencial. De acuerdo con la información dada a conocer por la encuestadora, RealClearPolitics (RCP), que llevó a cabo un estudio a nivel nacional, en estados como California no hay sorpresas. Desde hace años la mayoría de los electores se han mostrado proclives a las políticas del partido demócrata, por lo que la mayoría está apoyando a Joe Biden. Pero, en el lado opuesto se encuentra Florida. Según la encuesta, mientras que el actual presidente de Estados Unidos tiene una preferencia de 41.8 por ciento, el candidato republicano, Donald Trump, alcanza una preferencia de 50.8 por ciento. Si las elecciones fueran hoy, Donald Trump ganaría. Las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos serán realmente reñidas. Y es que, si las elecciones presidenciales se llevarán a cabo el día de hoy, a pesar de las diversas indagatorias que pesan en su contra, Donald Trump ganaría la presidencia, pero únicamente con una diferencia de un punto porcentual. Mientras el demócrata Joe Biden tiene el 46 por ciento de preferencia entre los electores, Donald Trump alcanza el 47 por ciento. No obstante, hay que recordar que todavía queda un largo proceso por recorrer, falta por ejemplo, los debates que se realizarán entre septiembre y octubre.

