Arribado a terreno parisino como el máximo ganador de Roland Garros, Rafael Nadal dijo adiós al Mejor que más ha conquistado en su carrera, durante la primera ronda de la edición 2024, tras caer ante el alemán Alexander Zverev.

Superado ante el cuarto mejor sembrado del Grand Slam francés por parciales de 6-3, 7-6 y 6-3, el catorce veces ganador en la arcilla de París tuvo lo que apunta a ser su última participación en dicho torneo, del que se despidió emotivamente en la cancha Philippe Chartier que abarrotó el lugar para dicho encuentro.

Te podría interesar: O’Ward quedó segundo en Indy500

“Gracias por la energía. Es muy difícil para mí hablar porque lo más seguro es que sea la última vez que me ven aquí. No sé sí así sea, pero es lo más seguro”, indicó el español al no tener claro aún cuánto tiempo más le queda como profesional.

Nadal afirmó que se retira de esta edición agradecido con lo vivido en el abierto parisino, al que incluso reconoció como su segunda casa. “Me voy cargado de amor del lugar que más amo. Hay un gran porcentaje de que no vuelva a Roland Garros. Ahora viajo con mi familia y quizás en dos meses diga que es suficiente, pero aún no siento que sea el momento”.

“He pasado dos años difíciles por muchas lesiones y tratando de arreglar todo para llegar aquí. Fui competitivo, pero no lo suficiente para vencer a Alexander”, apuntó Nadal.

Te podría interesar: AMLO felicita a jugadores del América y Cruz Azul por su entrega

Además de reconocer a Zverev, a quien felicitó por su regreso al circuito tras un par de meses con varias lesiones que afectaron al alemán, Nadal aseguró que Alexander tiene las condiciones para brillar como lo ha hecho en semanas recientes con su triunfo en el Masters de Roma.

Durante su despedida de la cancha, el español afirmó que aún tiene un motivo especial para volver a París con los Juegos Olímpicos por delante, sin asegurar aún su presencia como representante español en dicha justa deportiva en verano.

Two years after their epic unfinished match, Zverev hands Nadal his first-ever first-round defeat at Roland-Garros 🤯 #RolandGarros pic.twitter.com/OGsZ2RoQuc — Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2024