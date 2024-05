Ofrece Xóchitl Gálvez no dejar a Morelos en manos de la delincuencia

Frente a más de 6 mil militantes y simpatizantes, la candidata a la Presidencia por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, se comprometió en regresar la paz y la tranquilidad a las familias de Morelos, una región que durante los últimos años se ha visto afectada por la inseguridad.

En el cierre de campaña, donde estuvo presente Lucy Meza, candidata a gobernadora de Morelos; José Luis Urióstegui, candidato a presidente municipal de Cuernavaca; Andrea Gordillo, candidata a diputada local, y Daniel Martínez, candidato a diputado local, la aspirante afirmó que terminará con los abrazos a los delincuentes.

“Saludos al próximo presidente municipal José Luis, Lucy, no van a estar solos. Yo no voy a abandonar a Morelos a las manos de la delincuencia, yo no voy a hacer pactos cono los delincuentes, tengan la certeza que van a tener a la Presidenta más valiente que sí les va a aplicar la ley ¡Se acabaron los abrazos! Vamos a aplicar la ley, voy a trabajar por ustedes, por sus hijos, por sus familias, tengan la certeza que no habrá tema más importante para mí que regresarles la paz y la tranquilidad a sus casas. Basta de tener miedo cuando sus hijas salen a la escuela. Basta de tener miedo cuando sus hijos se salen a divertir”, dijo en la explanada del Museo Regional de los Pueblos de Morelos.

En su mensaje, agradeció la presencia de Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Jesús Zambrano, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y de Santiago Creel, coordinador de la campaña.

Agregó que el próximo 2 de junio va a ganar para unir, no para dividir; para escuchar, no para insultar, y para respetar, no para humillar.

“Basta de odio, basta de división, vamos a unir a México y Cuernavaca saldrá adelante. Morelos saldrá adelante, tengan la certeza que los mexicanos somos más fuertes, unidos somos invencibles. Vamos a vencer a la delincuencia, vamos a vencer a la pobreza, vamos a vencer el desempleo ¡Vamos a ganar!”, expresó.

