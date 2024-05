Ibai mostró su apoyo al América y esto le generó que hicieran amenazas de muerte en su contra de parte de supuestos seguidores de Cruz Azul.

Previo a la coronación de las Águilas por su bicampeonato tras vencer en el Estadio Azteca a Cruz Azul, el streamer español mostró su llegada a México y de paso mostró su apoyo por el equipo de Coapa.

Incluso, miembros del América le pidieron a Ibai que hiciera un video desde el Coloso de Santa Úrsula para pedir que los aficionados vistieran de amarillo las gradas.

Sin embargo, no todos recibieron con buenos ojos que el español se decantara por el América como el equipo favorito para la final y menos que se hiciera presente en el Azteca para el video promocional, algo que le trajo una serie de críticas y hasta amenazas de muerte.

“Ayer (25 de mayo) gente fui al Estadio Azteca y me dicen, ‘¿Ibai puedes grabar un video para que la gente venga de amarillo?’”, dijo Llanos en un directo en su canal de Twitch.

“Madre de Dios los de Cruz Azul. ‘Hijo de puta’, ‘te vamos a matar’, ‘¿cuánto te pagaron?’”, añadió Ibai que a pesar de esto seguirá apoyando al América.

Incluso, el influencer declaró que algunos lo dejaron de seguir en sus redes sociales y su canal de Twitch, esto como “castigo” por ser seguidor de los azulcremas:

“Un tío me saca captura de mi canal de Twitch y me deja de seguir. Me da un poco igual. América me ha tratado siempre muy bien en redes, me ha dado cariño. Ahora si pierde el América, me cago en la puta que me parió”, finalizó Llanos.

Te podría interesar: AMLO felicita a jugadores del América y Cruz Azul por su entrega

El streamer español Ibai Llanos denuncia amenazas de muerte de los hinchas del Cruz Azul luego de su colaboración el día de ayer con el Club América pidiendo a las personas que vayan de amarillo a la final. “Te vamos a matar”, “¿cuánto te han pagado?”… Club América vs Cruz… pic.twitter.com/JYVldW7Oxc — Javi Oliveira (@javioliveira) May 26, 2024

América logró consagrarse bicampeón del futbol mexicano al vencer a La Máquina por un gol de penal polémico, cobrado por Henry Martín de manera efectiva.

Los de Coapa se convirtieron en el cuarto equipo del futbol mexicano en ser bicampeón en los torneos cortos, mientras que los celestes sumaron su décimo segundo subcampeonato.

LEO