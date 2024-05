Acoso sexual, asaltos, agresiones de ciudadanos, que van desde aventarles orines hasta amenazarlos con arma de fuego, visitas a narcotienditas y ataques de perros son algunas de las 968 incidencias a las que se han enfrentado los capacitadores y supervisores del Instituto Nacional Electoral (INE).

Los detalles de las agresiones contra esos funcionarios fueron reservados por cinco años por el Comité de Transparencia del INE, debido a que su difusión, previo a la jornada electoral del 2 de junio, “generaría desconfianza entre la ciudadanía y desalentaría su participación en las mesas directivas de casillas”, por lo que hasta 2029 se podrá conocer, por ejemplo, en qué municipio, cuál fue el tipo de incidente y las denuncias totales por esos hechos.

La solicitud de información UT/24/01418, realizada al órgano electoral por 24 HORAS, da cuenta de que desde enero pasado y hasta mediados de mayo, el INE tiene registrados 968 incidentes contra esos trabajadores temporales durante sus visitas a casi 13 millones de ciudadanos para notificarles que salieron sorteados como funcionarios de casilla.

De acuerdo con las estadísticas, obtenidas vía Transparencia, el Instituto tiene contabilizado que al menos se han interpuesto 30 denuncias ante las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta comisión delitos contra capacitadores y supervisores.

Aunque el INE clasificó como confidenciales la mayoría de los detalles, en la Ciudad de México las agresiones a esos trabajadores temporales del INE han derivado en 21 denuncias penales.

Resalta que en la Junta Distrital 12, en la alcaldía Cuauhtémoc, hay seis denuncias por agresiones, como “arrojar agua con orines” durante la visita a un domicilio de un ciudadano sorteado; a otro capacitador le arrojaron petardos desde un edificio y a otro un ciudadano lo corrió de su domicilio “al levantarse la camisa y dejar ver un arma de fuego”.

En Chiapas se han abierto tres carpetas de investigación por robo, acoso sexual y amenazas con arma de fuego de los ciudadanos contra los supervisores. En esa entidad, los funcionarios del INE se han enfrentado a picaduras de insectos, agresiones físicas y mordeduras de perros.

Guanajuato registra cinco denuncias por robo con violencia y amenazas con arma de fuego, lesiones y asalto a mano armada, mientras en Jalisco solo hay una denuncia por robo, en los demás estados las juntas distritales utilizaron el criterio del INE para clasificar la información.

Los documentos del INE contienen el reporte de una supervisora que al visitar a un ciudadano sorteado en Coahuila se dio cuenta de que era un vendedor de narcóticos.

“Le pregunté a una vecina por los ciudadanos y me comentó que me acompañaba al domicilio ya que era peligroso para mí, porque ese domicilio se usaba para vender sustancias ilícitas y más. Me acompañó y la persona contestó muy agresivo; al irnos del domicilio llegaron otras personas a quienes el ciudadano notificado les empezó a vender sustancias ilícitas”.

En un desglose general nacional, el INE detalló que 282 incidentes fueron catalogados de inseguridad pública; 237 son calificados como una reacción ciudadana en contra de la visita de supervisores a su domicilio; 211 ha sido percances con animales; en 198 casos se identificaron accidentes; en 29 se reportó el extravío de documentación, y en 11 enfermedades causadas por el trabajo en el INE.

Violencia electoral se ha potenciado, afirman expertos

Las agresiones contra supervisores y capacitadores electorales se han dado desde el extinto Instituto Federal Electoral (IFE) en la década de los 90, pero en los últimos años se han potenciado por la situación de inseguridad en la mayoría del país.

Gustavo López Montiel, de la The New School for Social Research de New York, indicó que hay información de renuncias de esos funcionarios temporales, pero la mayoría de esos casos no tienen que ver con el índice de agresiones.

Las renuncias de capacitadores y supervisores se deben a los bajos salarios, productos de recortes al presupuesto, mala operatividad del INE y que los partidos políticos los invitan o “se los roban”, con un mejor salario, para ser sus representantes en las casillas, pues ya están entrenados.

El experto electoral dijo que “hay una parte que me parece operativa, hay gente que llegó a las direcciones (del INE) que no tiene la experiencia de lo que se debe hacer. Las renuncias no solo obedecen a la inseguridad, hay una parte que tiene que ver con el modelo, la ley plantea que el INE debe contratar a la mayor parte de los capacitadores”.

“Hay partidos políticos que pagan más a esos capacitadores que están ya entrenados y que les pagan para poder irse con ellos de representantes en las casillas, entonces tiene que ver con el robo de gente de los partidos y una mala operación del INE”.

Por su parte, José Perdomo Galicia, politólogo y académico, señaló que las renuncias de los capacitadores reflejan “la intromisión de esa fuerza de temor en la que estamos viviendo en materia electoral y de seguridad”.

Las agresiones contra esos funcionarios temporales, señaló, son lo “mismo que todos los candidatos que han renunciado por el temor y la presencia del crimen organizado y esos malosos que andan tratando de generar miedo”. /ÁNGEL CABRERA



OCULTAN INFORMACIÓN



El Comité de Transparencia reservó todos los detalles de agresiones a supervisores y capacitadores con el argumento de que se generaría un daño porque los ciudadanos se podrían negar “a participar como funcionario de casilla o Supervisor Electoral y Capacitador Asistente Electoral”.

Esto por temor “a las condiciones de riesgo que prevalezcan en municipios específicos, y también dificultaría la implementación de la capacitación electoral, afectando la conformación de mesas directivas de casilla, atentando así a la gobernabilidad democrática”.

La semana pasada, el Consejo General del INE aprobó una serie de medidas emergentes ante la renuncia de al menos mil capacitadores y supervisores, a solo un día de la jornada electoral.

El INE atribuyó a los bajos salarios y las condiciones de inseguridad dichas renuncias y señaló que no representaban un foco rojo, pues se trataría de apenas 1.8% de los casi 50 mil funcionarios de ese tipo que se encuentran en campo.

Además de visitar a los ciudadanos para notificarles que salieron sorteados como funcionarios de casilla, los capacitadores y supervisores participan en la ubicación e integración de casillas; preparación y distribución de la documentación y los materiales electorales a las presidencias de las mesas de casilla; mecanismos de recolección; sistema de información del desarrollo de la elección; operativo de campo del Conteo Rápido y el Programa de Resultados Electorales Preliminares.