La madrugada del Sábado 25 de mayo, se reportó el fallecimiento de Johnny Wactor, en la ciudad de Los Ángeles, a los 37 años de edad.

De acuerdo a los testimonios de su mamá, menciona que el actor y un acompañante, vieron a unos sujetos tratando de robar una pieza del auto de Wactor, pero aún sin impedir que se realizara el robo, los delincuentes dispararon, hiriéndolo de gravedad para morir más tarde en el Hospital.

Te podría interesar: Will Smith vendrá a México

Tal vez, su nombre no te haga mucho ruido, pero de seguro si lo haz visto, pues actor de series como “Mentes Criminales” y “NCIS”; sin embargo, su más conocida participación fue en Hospital General, donde hizo aparición en casi 200 capítulos.

Trás la noticia de su muerte, la pagina oficial de X de dicha serie, lamentó la pérdida, mencionando que siempre fue un placer trabajar con el:

The entire General Hospital family is heartbroken to hear of Johnny Wactor’s untimely passing. He was truly one of a kind and a pleasure to work with each and every day. Our thoughts and prayers go out to his loved ones during this difficult time. pic.twitter.com/2wlIM1TpAB

— General Hospital (@GeneralHospital) May 27, 2024