“No, no, no, yo no voy a meterme en eso”. Así descartó el presidente Andrés Manuel López Obrador echar mano de la Cadena Nacional para pronunciarse sobre las tendencias electorales en la noche del 2 de junio.

Este lunes, al ser cuestionado sobre lo que hará esa noche, el mandatario mexicano dijo que va a esperar a que el Instituto Nacional Electora (INE) se pronuncie, como lo hizo en la elección pasada, pues considera que eso es lo correcto, aunque el Instituto se tarde:

Te podría interesar: “Siempre he dicho que Claudia ama a los del PRI y a los del PAN”: Xóchitl Gálvez

“Nada más voy a esperar a que la autoridad electoral se pronuncie, como lo hice la vez pasada. Se tardaron porque me imagino que no le gustó lo que estaban recibiendo de información, se tardaron, se tardaron (…) no había nada oficial, y ya una vez que se dio a conocer, pues ya salí. Yo creo que así debe ser”.

Pero destacó que si llega a mencionar el tema, será en sus redes sociales y al día siguiente hablará de ello en la Mañanera, pero subrayó que se debe cumplir un proceso tras la emisión y recepción de los sufragios:

“Además, se me pasó esto, tenía yo la intención de decirlo, el miércoles son los cómputos distritales, o sea, no olvidar eso, y hay que esperar todo el procedimiento legal“.

Además, dijo que el Consejo General del INE dará a conocer los primeros resultados preliminares del proceso, alrededor de las 9 o 10 de la noche, esto, luego de que se recaben las primeras encuestas de salida.

Te podría interesar: Estas marcas regalarán productos si votas el 2 de junio

Desde el inicio de su administración, López Obrador descartó el uso de la Cadena Nacional para algún tipo de mensaje institucional, como lo hizo en su Mañanera del 14 de agosto de 2019, previo a su primer informe de Gobierno; dijo que la Cadena pertenecía al antiguo régimen:

“En la mañana informamos aquí, en el patio central de Palacio. Se va a transmitir, no cadena nacional, eso ya no va a haber, eso pertenecía al antiguo régimen, ya no va a haber cadenas nacionales para que informe el presidente. La secretaria de Gobernación entrega, como lo establece la ley, el informe en la Cámara de Diputados”.