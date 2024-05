Minutos después de concretar su última victoria como técnico del Mallorca en su partido ante Getafe, que concluyó 1-2, el técnico mexicano Javier Aguirre aseguró que el retiro como entrenador es una variable que tiene en consideración, sin definir una fecha para hablar al respecto.

“El retiro está en el panorama. Mi esposa me insiste que siga, pero no es fácil. Vas perdiendo energía, te vas haciendo mayor y de repente no estás de humor. Ahora no sé a dónde iré. Nos han llamado personas y el trabajo no me va a faltar”, apuntó.

Tras destacar lo intensa que fue su última semana como entrenador del equipo, el mexicano resaltó el hecho de haber cumplido con el objetivo y las cosas propuestas, que llevaron a una situación inusual para el técnico al ser despedido entre aplausos por sus jugadores. “Creo que fue natural y es lo que es esta plantilla, una familia”.

Además del encuentro que Mallorca revirtió con goles de Vedat Muriqi y Pablo Maffeo, Barcelona concluyó su temporada con victoria de 1-2 ante Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Con anotaciones de Robert Lewandowski y Fermín López, el cuadro blaugrana le puso fin al ciclo con Xavi Hernández al frente del conjunto, días después de confirmar su partida de la entidad culé.

Con tal victoria el Barcelona aseguró su segundo sitio en la clasificación española con 85 unidades mientras que Sevilla cerró la campaña con 41 puntos en la decimocuarta posición, sin oportunidad de alcanzar campeonatos internacionales.

Sin la participación de Julián Araujo, Las Palmas concluyó su temporada con empate a un gol ante Alavés en similar situación a la vivida entre Valencia y Celta de Vigo quienes repartieron puntos tras igualar a dos tantos en las fecha 38 de LaLiga.