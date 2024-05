Grayson Murray, golfista estadounidense y ganador de dos trofeos PGA falleció el pasado sábado 25 de mayo a los 30 años por posibles complicaciones de salud.

El ganador del Sony Open del pasado enero se encontraba participando en el torneo Charles Schwab Challenge de Fort Worth Texas y fue durante la segunda ronda del día viernes que, debido a una enfermedad no especificada, decidió retirarse luego de un día de actividades en la competencia.

Fue otra vez un comunicado que el comisionado del circuito de golf estadounidense James Monahan informó sobre el fallecimiento del deportista, señalando haber mantenido comunicación con los padres del jugador para compartirles sus condolencias.

“El jugador de PGA Grayson Murray falleció esta mañana. No tengo palabras… El circuito PGA es una familia, y cuando pierdes a un miembro de tu familia nunca vuelves a ser el mismo. Estamos de luto por Grayson y rezamos por el consuelo de sus seres queridos”.

Murray consiguió su primer título de PGA durante su temporada de novato en 2017 imponiéndose en el Barbasol Championship. Luego de varias campañas con resultados discretos, el estadounidense consiguió la senda del triunfo en enero de este año durante el Sony Open en Hawái.

We were devastated to learn – and are heartbroken to share – that PGA TOUR player Grayson Murray passed away this morning. https://t.co/JWGJ6Tz2jy

— PGA TOUR (@PGATOUR) May 25, 2024