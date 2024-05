Esta mañana -hora de México- la Corte Penal Internacional (CPI) solicitó formalmente órdenes de aprehensión contra el primer ministro de Israel, y el dirigente de Hamás, Benjamin Netanyahu y Yahya Sinwar, respectivamente, por crímenes de guerra en Palestina.

Lo anterior, en voz del Fiscal de la CPI, Karim Ahmad Khan, quien indicó que:

“Sobre la base de las pruebas recopiladas y examinadas por mi Oficina, tengo motivos razonables para creer que Benjamin Netanyahu el Primer Ministro de Israel, y Yoav Gallant, el Ministro de Defensa de Israel, tienen responsabilidad penal por los siguientes crímenes de guerra y crímenes contra actos de humanidad cometidos en el territorio del Estado de Palestina (en la franja de Gaza) desde al menos el 8 de octubre de 2023”.

Mientras que, en lo que respecta a las autoridades Palestina, la CPI indicó que:

#ICC Prosecutor @KarimKhanQC announces applications for arrest warrants in relation to Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant in the context of the situation in the State of #Palestine ⤵️https://t.co/WqDZecXFZq pic.twitter.com/bxqLWc5M6u

— Int’l Criminal Court (@IntlCrimCourt) May 20, 2024