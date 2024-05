El presidente Andrés Manuel López Obrador, concluyó en Acapulco, Guerrero, la gira de supervisión de salud en nueve estados. Anunció que continuará hoy lunes en Hidalgo. Asimismo adelantó, que se reunirá con gobernadores del plan IMSS Bienestar. Vamos a cumplir el compromiso de tener en septiembre el mejor sistema de salud pública del mundo: médicos generales, de lunes a domingo, en 11 mil centros de salud; especialistas en 635 hospitales; 100 por ciento de abasto de medicamentos, estudios, intervenciones quirúrgicas y todo de manera universal y gratuita. La salud no es un privilegio es un derecho. Acompañaron al mandatario: la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda; el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela; el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto; la subsecretaria de la Secretaría de la Función Pública, Thalía Concepción Lagunas Aragón; el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botton Falcón; el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Calderón Alipi; director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (BIRMEX), Jens Pedro Lohmann Iturburu; el coordinador estatal del IMSS Bienestar en Guerrero, Ulises Adame Reyna y la secretaria de Salud de Guerrero, Aidé Ibarez Castro.

MAREA ROSA; REALIZA MITIN EN EL ZÓCALO CAPITALINO; SE REGISTRA ENFRENTAMIENTO CON LA CNTE

Ayer domingo se llevo a cabo el mitin de la llamada “Marea Rosa”, en el Zócalo de la Ciudad de México. Desde muy temprano los simpatizantes de la candidata a la Presidencia de México por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez; así como del candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada, arribaron a la plancha del Zócalo ataviados de rosa y portando banderas de dichos institutos políticos. Vamos a votar para derrotar a la muerte, la mentira y el miedo. Vamos a votar para que triunfen la vida, la verdad y la libertad. Durante el arribo de los manifestante se registró un enfrentamiento con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), al intentar retirar unas vallas que mantenían separado el plantón de los maestros.

CLAUDIA SHEINBAUM, XÓCHITL GÁLVEZ Y JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ; A 13 DIAS DE LAS ELECCIONES AL CIERRE DE ESTA COLUMNA, SE LLEVABA A CABO EL 3ER DEBATE PRESIDENCIAL, LOS TEMAS: POLÍTICA SOCIAL, INSEGURIDAD, CRIMEN ORGANIZADO, MIGRACIÓN, POLÍTICA EXTERIOR, DEMOCRACIA, PLURALISMO Y DIVISIÓN DE PODERES

Ayer domingo, 19 de mayo, se realizo el último encuentro de los candidatos aspirantes a la presidencia. Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez de “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM), “Fuerza y Corazón por México” (PRI-PAN-PRD) y Movimiento Ciudadano. Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez se alistaron para participar en el tercer y último debate presidencial de la contienda, con miras a ganar la simpatía del electorado, para que los favorezca, el 2 de junio, con su voto. El debate se realizo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT). En este debate hubo tres moderadores, en vez de dos, con una participación activa, aunque no protagonista. Son los siguientes periodistas: Elena Arcila, Javier Solórzano y Luisa Cantú. Los temas que se abordaron: Política social, Inseguridad y crimen organizado, Migración y política exterior, Democracia, pluralismo y división de poderes. La estructura de este tercer y último debate tuvo la siguiente línea temporal: Introducción, Presentación de candidatos, Discusión. 3 segmentos de dos bloques, 1 segmento de preguntas cruzadas entre aspirantes, Despedida de candidatos y Cierre del debate

CATY MONREAL; SACAREMOS LA CULTURA A LAS CALLES DE LA CUAUHTÉMOC Y LA MOTOSIERRA, AL BASURERO DE LA HISTORIA

Caty Monreal candidata a alcaldesa en Cuauhtémoc por Morena, PVEM y PT, al presentar al Consejo Consultivo de Cultura que preside Paco Ignacio Taibo II, hizo el compromiso de regresar a la Cultura como uno de los principales motores del desarrollo social y de bienestar de las y los habitantes y visitantes de la alcaldía. Caty Monreal aseguró que nunca más volverá a la alcaldía Cuauhtémoc una política de acoso o criminalización de los espacios independientes donde los jóvenes disfrutaban de la escena alternativa y ejercían su derecho al ocio. Con mi gobierno no habrá más motosierras, esa la vamos a poner en el basurero de la historia. Yo voy a estar permanentemente en el territorio, tendremos un gobierno cercano a la gente con ferias de libros, con festivales de música, de pintura, lleno de arte y cultura, es lo que más pide la gente y lo vamos a tener. Yo estaré en las calles como nos lo enseñó nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador. Al presentar al Consejo Consultivo de Cultura que ayudará a delinear las políticas públicas de ésta materia durante su trienio, la candidata de Morena, PVEM y PT adelantó que trabajará codo a codo con las instituciones educativas públicas y privadas de la demarcación para acercar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a la oferta cultural de las y los artistas en las 33 colonias de la alcaldía Yo siempre les digo cuando voy a los recorridos: que sí oigan a Peso Pluma, pero que también oigan el Huapango de Moncayo, que tengan esa variedad y esa diversidad para que puedan decidir mejor qué es lo que quieren oír y segura estoy que escucharán las mejores alternativas. Caty Monreal recordó que la Cuauhtémoc es el lugar del país con más museos, con 95. Además, tenemos el mayor número de Espacios Culturales Independientes, con al menos 15 y es la alcaldía con más piezas y edificios considerados y catalogados como patrimonio cultural pues se tienen contabilizados más de mil 800. Además, la Cuauhtémoc se transformará en uno de los principales catalizadores de fomento a la lectura a nivel nacional. Con su apoyo, lograremos que la cultura sea para todas y para todos y que regrese de una vez por todas, la esperanza y la transformación. Es necesario tender los puentes administrativos y de convivencia con las alcaldías vecinas para potenciar el desarrollo y crecimiento de las y los artistas y colectivos. Caty Monreal precisó que existe un Plan C para la Cultura, ya que, de la mano del Gobierno de la Ciudad de México, que estará encabezado por Clara Brugada, se mejorarán las condiciones de la infraestructura cultural de la Alcaldía. Quiero que todos los habitantes y visitantes de la Cuauhtémoc tengan acceso y puedan participar en los programas de Grandes Festivales, Noche de Museos, Festivales y Tardes de lectura en los principales parques de la demarcación. Por su parte, el escritor Paco Ignacio Taibo II dijo que el gobierno actual en la Cuauhtémoc es el símil del peor fascismo y autoritarismo que se debe erradicar. Ésta alcaldía tuvo una experiencia fascistoide, vergonzante y hay que salir de ahí. No queremos volver a ver esas escenas de gente comiendo o bebiendo una limonada y que llegue la alcaldesa con una motosierra a tumbarte la silla. Ante ello, invitó a los asistentes a convencer a todas las personas que aún manifiestan estar indecisos pues así es como lograremos una victoria aplastante éste 2 de junio.

CLAUDIA SHEINBAUM; RECIBE EL APOYO DE MÁS DE MIL QUINIENTAS MUJERES DE IXTAPALUCA, INCLUYENDO A CIENTOS DE EX MILITANTES DEL PRI Y PAN

Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia por la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’, en un emotivo acto bajo la lluvia, estuvo arropada por más de mil quinientas mujeres de Ixtapaluca, incluyendo a cientos de ex militantes del PRI y PAN, quienes se unieron en un cierre de filas para brindarle su apoyo. Durante el evento, las organizadoras instaron a todas las mujeres a defender sus derechos y a respaldar los programas sociales votando masivamente por Sheinbaum el próximo 2 de junio. Xóchitl Zagal, candidata a diputada federal, llamó a todas las presentes a intensificar la campaña resaltando la importancia de la participación femenina en esta elección. Como nunca antes, la campaña y la elección están siendo lideradas por mujeres y nos toca definir juntas el rumbo del país y consolidar la cuarta transformación. Las mujeres estamos organizadas y decididas a lograr el sueño del triunfo arrollador de la Primera Mujer Presidenta: Claudia Sheinbaum. Zaira Ochoa, representante nacional de “Que siga la Democracia”, afirmó que las mujeres desean que continúe la 4ta. Transformación y que la única garantía de continuidad al proyecto es Claudia Sheinbaum, quien será la primera presidenta el próximo 2 de junio. Por ello, sigamos trabajando y haciendo historia juntas por todas, invitando a familiares, amigas y amigos a votar por la futura Presidenta de México Claudia Sheinbaum y también acompañémosla al cierre del próximo 29 de mayo al Zócalo. Raquel Muñoz Torres, representante de “Que siga la Democracia” en el Estado de México y convocante del Foro de mujeres, subrayó el compromiso de todas las presentes con la construcción de un entorno que reconozca, proteja y empodere a las mujeres. Nuestro objetivo es crear una sociedad donde cada mujer en México pueda florecer libremente, sin temor ni discriminación. Avanzamos hacia una sociedad donde se respeten y valoren nuestras voces y contribuciones. Zully Martínez, representante de “Por Ella, Por Todas” en el Estado de México, recordó los compromisos de Sheinbaum, asegurando que gobernará para garantizar una vivienda propia, trabajo y salario digno, así como becas para la educación y guarderías. ¡Nada nos detendrá! Ni el granizo, ni la lluvia. Nuestro corazón está con Claudia y con las mujeres. Miroslava Soto, Juanita Álvarez González, y Lorena Villavicencio Ayala, estuvieron presentes en el evento, resaltando la importancia de Sheinbaum como garantía del respeto y ejercicio de los derechos de las mujeres. Villavicencio Ayala afirmó que el conservadurismo del PAN es un peligro para las mujeres y que el próximo 2 de junio, las mujeres definirán el futuro del país, encabezadas por Claudia Sheinbaum. Para concluir, las oradoras coincidieron en que nada detendrá a las mujeres, impulsadas por la convicción, la causa y la candidatura de Sheinbaum, para continuar con la transformación.

XÓCHITL GÁLVEZ; MAREA ROSA DESBORDA EL ZÓCALO AL GRITO DE XÓCHITL GÁLVEZ PRESIDENTA

La candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez, frente a cientos de miles de ciudadanos que se congregaron en el Zócalo de la Ciudad de México, alza la voz: Que nos escuchen dentro de Palacio Nacional: México siempre será libre. La candidata a la Presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, alzó la voz a favor de la democracia, el voto libre y contra el autoritarismo y la mentira. Entre gritos de ¡Presidenta, Presidenta!, la ingeniera, junto con Santiago Taboada, candidato a Jefe de Gobierno, firmaron el Manifiesto Ciudadano para una Nueva República, donde se comprometieron a luchar por la justicia, la libertad y la unidad del país. En la Plaza de la Constitución, donde simpatizantes y militantes ondeaban sus banderas, la aspirante presidencial pidió a los mexicanos salir a votar este próximo 2 de junio para cambiar estos tiempos de enfermedad, odio y tristeza por tiempos de salud, amor y esperanza. Durante la Movilización Nacional Marea Rosa reconoció a periodistas, activistas, artistas y científicos, quienes durante este sexenio han sido perseguidos y amenazados injustamente. Todos ustedes también han enfrentado el insulto, la calumnia y la mentira de un poder prepotente y soberbio. Ustedes han resistido todos los ataques con fuerza y con corazón. Porque son valientes y saben lo que está en juego. Ustedes saben que en estas elecciones, no solo nos jugamos la Presidencia. No solo nos jugamos el Congreso, nos jugamos nueve gubernaturas. Nos jugamos si los siguientes años serán de opresión o de libertad. Pero aquí les digo: ¡Libertad, libertad, libertad, libertad! Quienes se sienten invencibles, recuerden que este pueblo siempre ha elegido ser libre. Que nos escuchen dentro de Palacio Nacional: México siempre será libre. Manifestó que su anhelo es llegar a la Presidencia de la República para dar, no para recibir. Para compartir, no para arrebatar. Para servir, no para servirse. Para escuchar, no para insultar. Para respetar, no para humillar. Para unir, no para dividir y para sanar, no para lastimar. Entre aclamaciones de ¡México! ¡México!, comentó que su proyecto de país busca reunir a las madres con sus hijos y reconciliar a las víctimas con la justicia. Vamos a ganar para que llegue la prosperidad y progreso, para construir un país donde nadie se quede atrás. Vamos a ganar para volver a poner a México en el lugar de la grandeza que debe tener entre las naciones libres. Al concluir su mensaje, los espectadores aclamaron: ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo!, mientras Xóchitl Gálvez caminaba por calles del Centro Histórico.

JORGE ALVAREZ MÁYNEZ; EXPRESA SU NEGATIVA A RENUNCIAR A SU CANDIDATURA Y HA PEDIDO A XÓCHITL QUE MEJOR LO HAGA ELLA

Jorge Álvarez Máynez, recibe petición por medio de los integrantes de la alianza Fuerza y Corazón por México, a que deje de lado sus aspiraciones a la presidencia para declinar por su oponente Xóchitl Gálvez. Pues han argumentado que solo está dividiendo el voto, lo que ayuda a Morena para ganar la Presidencia, y debido a la renuencia del emecista quien se ha negado, hasta el líder del PRI, Alejandro Alito Moreno le ofreció un cargo. Es más, hasta su renuncia a la presidencia del partido y a la candidatura plurinominal al Senado. Sin embargo, si Máynez se baja de la contienda, que pasaría con los votos, será cierto que se pueda declinar. Lo cierto es que las leyes electorales no tienen contemplada la figura de declinación, por lo que al momento de que un candidato o candidata anuncia su retirada, en realidad solo renuncia a la contienda. Pero los votos que reciba dicho personaje aún irán para él y no se transfieren a la candidatura que buscan beneficiar al no contar con una alianza formal, la cual se tenía que hacer al momento de registrar la candidatura. En todo caso, lo que sí se contempla es precisamente la sustitución de candidatos, que de acuerdo con el artículo 241 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) solo puede darse en casos de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. En caso de renuncia, se podrá sustituir a la persona si la renuncia se presenta dentro de los 30 días anteriores a la elección, por lo que ya no es posible. Sobre las boletas, el artículo 267 de la misma ley establece que no se harán modificaciones en caso de la cancelación del registro o sustitución de candidatos si ya están impresas. Además, los votos contarán para los partidos políticos y los candidatos que estuviesen legalmente registrados. Lo único que podría hacer entonces Máynez, en caso de renunciar, es pedir a sus simpatizantes que emitan su voto a favor de la opositora.

MARIO DELGADO; VIENEN LOS PEORES 15 DÍAS DE LA GUERRA SUCIA DEL PRIAN

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, apuntó que pese a la guerra sucia y los millones invertidos para pagarla, el PAN, el PRI y su candidata a la Presidencia no lograrán desprestigiar ni al Movimiento de Transformación ni a Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Advertimos que vienen los peores 15 días de la guerra sucia del PRIAN, porque van a echar su resto. No les ha funcionado, han invertido millones de dólares en las redes, millones de pesos en su campaña para tratar de desprestigiar a nuestro movimiento, a nuestra candidata y no lo han logrado. Las encuestas no se mueven, está muy sólida Claudia Sheinbaum, por lo menos con una ventaja de dos a uno. El dirigente morenista señaló que la coalición “Fuerza y Corazón por México”, junto al empresario Claudio X. González se encuentran desesperados y por eso han emprendido una campaña indignante contra Sheinbaum Pardo. Claudio X dijo ya tiren lo que sea, no hay dignidad ya, les vale, tratan como sea de manchar a nuestro movimiento. Pero no les va a funcionar, tenemos un pueblo muy politizado, informado. Apuntó que estos esfuerzos por parte de la oposición no tendrán fruto ni con la anuencia que el Instituto Nacional Electoral (INE) les permite en sus spots. El INE no oye, el INE dice, no hay guerra sucia, tampoco no pasa nada en las redes. Delgado aprovechó para mostrar junto al vocero Víctor Hugo Romo, la relación corrupta entre Xóchitl Gálvez y la inmobiliaria SLOT Arquitectura, cuyos socios son la familia Alonso, cercanos a la candidata de la oposición. Los cuales señaló, fueron beneficiados para participar en el Pabellón de México en la Exposición Universal de Shanghái 2010, del que reportaron un costo de poco más de 350 millones de pesos, cuando el presupuesto inicial era de solo 130 millones de pesos. Lo único que demuestra es que todo es corrupción, es un modo de vida, pero en realidad buscan los cargos públicos para enriquecerse. En ese tenor, Hugo Romo indicó que Gálvez adquirió una casa construida por la inmobiliaria SLOT en Lomas de Chapultepec por la que recibió un descuento de más de 5 millones de pesos, para comprarla en solo 9.8 millones, cuando el precio de venta era de 15 millones por los inmuebles. Casualmente SLOT traen un vínculo muy estrecho con Xóchitl Gálvez, que le construyeron su casa, que contrataron empresas y que le dieron su descuentazo. Romo reveló que el domicilio de las oficinas de la inmobiliaria es una farsa, se trata de una habitación en la colonia Narvarte. La empresa SLOT Arquitectura, fue creada en 2009 durante el gobierno del panista Felipe Calderón.

HECTOR MELESIO CUÉN OJEDA; MI COMPROMISO COMO DIPUTADO FEDERAL ES MEJORAR EL SISTEMA EDUCATIVO Y AMPLIAR LA OFERTA LABORAL PARA LOS JÓVENES

Héctor Melesio Cuén Ojeda durante el podcast 71 “Cuentas Claras”, expreso que el gobierno federal está dejando un país en pésimas condiciones, el crecimiento económico es apenas del .8% del Producto Interno Bruto y donde la deuda pública que recibieron en 10.8 billones de pesos, la van a dejar al término del sexenio en 17 billones de pesos. El candidato a diputado federal indicó que este endeudamiento y bajo crecimiento económico, tiene como consecuencia que no haya oportunidades para los jóvenes, que se tenga poca generación de empleos y que se den recortes en diferentes rubros como en salud, donde hay escasez de medicamentos y en educación de calidad. Quiero ser diputado federal para proponer leyes que mejoren el sistema educativo mexicano, ampliar la oferta laboral y que los jóvenes tengan certeza que podrán continuar con su tránsito hacia una carrera profesional. Voy a exhibir las injusticias de este gobierno y trabajar por ofrecer una mejor calidad de vida para las y los sinaloenses. Por otra parte Cuén Ojeda, previo a la marcha “Defendemos la República” el líder del Partido Sinaloense, MC denunció que los operadores políticos del PAS están siendo amenazados, derivado del reciente secuestro de dos personas, y que a través de ellos se llevaron la base de datos; delitos de lesa humanidad, motivo por el cual no deben de gobernar Sinaloa. Cuén Ojeda aseveró que en Sinaloa no se tiene un poder judicial justo, por lo que tuvieron que acudir a la Fiscalía General de la República, para que atraiga el caso y se esclarezca el tema de los compañeros levantados, ya que en el ámbito local, no todo, pero sí la mayoría está podrido, hay nepotismo y se hace lo que dice el gobernador. Es una vergüenza lo que pasa en Sinaloa donde el secretario de Gobierno con permiso, tiene a 22 familiares directos metidos en el Poder Judicial; por eso salimos a marchar y tomar las calles. Si la gente le da un voto a Morena está condenando a su familia. Comentó que se necesita que llegue alguien que no se haya dedicado a hacer plantones, a renegar si no gana una elección o a mentir con promesas falsas; alguien que sepa de productividad, crecimiento económico, generación de empleo, derrama económica y esa persona es Xóchitl Gálvez, quien será la próxima Presidenta de México, por lo que reiteró que el 2 de junio el voto sea para el PAS y para el frente Fuerza y Corazón por México. Asimismo en Navolato Héctor Melesio Cuén, señaló que la pesca, ganadería y agricultura es muy importante para el sector económico primario de Sinaloa. Aseveró que el gobierno actual no tiene ni idea de como activar la economía, como ejemplo, está la alarmante realidad que de abril del 2023 a abril del 2024, se generaron menos 457 empleos, lo que conlleva menos desarrollo económico y más violencia. Como diputado federal me comprometo a impulsar los sectores productivos de Sinaloa, alargar las cadenas productivas para que se produzcan más empleos bien remunerados y solventar las necesidades básicas del pueblo de Sinaloa.

CEN DEL PRI; DENUNCIA DETENCIONES ARBITRARIAS DE OPOSITORES EN SINALOA

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezado por el Presidente Alejandro Moreno, condenó la aprehensión de un grupo de campesinos de Sinaloa por parte de autoridades federales, entre ellos Felipe Zebada Huerta, por el simple hecho de defender a los agricultores de la entidad, ante el abandono que padecen por parte del gobierno del estado y de las autoridades de la Federación. La dirigencia nacional del PRI consideró que, una vez más, el gobierno de Sinaloa y el gobierno federal utilizan las instituciones de procuración de justicia para emprender una persecución política en contra de la oposición. Además, el partido consideró que es un intento más por intimidar y acallar las voces críticas. Junto con Zebada Huerta, el líder campesino más visible y quien es candidato a regidor por la coalición Fuerza y Corazón por México, habrían sido detenidas por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) por lo menos unas 20 personas más, por su participación en las protestas para demandar mejores precios al maíz y al trigo que producen. El pretexto para la detención de los liderazgos de los campesinos de Sinaloa fue una acusación de sabotaje por su participación en los bloqueos a Petróleos Mexicanos (PEMEX) el 8 de mayo de 2023. Al respecto, el CEN del tricolor demandó a las autoridades estatales y federales involucradas en estos casos la protección de los derechos humanos de Felipe Zebada Huerta y de todo el grupo de personas que fueron aprehendidas, ya que es claro que se han valido de argucias legales para privarlos de la libertad.

SENADOR RAÚL PAZ ALONZO; SENADO DE LA REPÚBLICA HA TRABAJADO PARA EXPEDIR NUEVA LEY GENERAL DE AGUAS

El presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Raúl Paz Alonzo, aseguró que el senado ha trabajado durante la Legislatura para expedir una nueva Ley General de Aguas, por lo que la declaración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que el Congreso de la Unión está en rebeldía, por no aprobar este proyecto, está alejada de la realidad. El legislador de Morena recordó que en el Senado de la República ya se cuenta con un proyecto de dictamen formal para expedir el ordenamiento que abroga la Ley de Aguas Nacionales de 1992, que es producto de foros que se realizaron en Parlamento Abierto y en el que se tomó en cuenta la opinión de expertos, académicos, geólogos, abogados, ambientalistas y representantes de la sociedad en general. No hay nada más lejos de la realidad, que estamos actuando con una conducta de rebeldía. Desde el momento que asumí la presidencia de la Comisión de Recursos Hidráulicos, hemos trabajado para elaborar y expedir una nueva Ley General de Aguas. Hay que considerar, que se requiere una ley funcional, que se apegue a lo social y a lo humano. Se tiene que expedir una nueva ley, lo estamos trabajando, en ello seguimos, en el estudio, en el análisis de una nueva ley, para lo cual nos hemos apoyado con expertos en materia hídrica, en Parlamentos Abiertos, en geólogos, abogados, ambientalistas y la sociedad en general. Raúl Paz Alonzo refirió que el proyecto fue turnado a las comisiones de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos Segunda, con opinión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y que el pasado 18 de octubre se presentó el proyecto de dictamen, por lo que nos encontramos en la fase final de estudio y análisis. Explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación solicitó, desde la reforma constitucional del 8 febrero del 2012, que se incorpore el derecho humano al agua a la nueva ley y tenemos esa obligación. Obviamente ese es el marco fundamental de esta nueva ley y los cambios que eso implica en todos los ámbitos del recurso hídrico. Paz Alonzo agregó que, en el Senado no se había notificado sobre algún plazo, fijado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para emitir un cronograma sobre el plan de trabajo legislativo relativo a esta Ley. Recordó que en noviembre de 2023 sí hubo un requerimiento que ordenaba, tanto a la Cámara de Diputados como a la de Senadores que, en un plazo de 10 días hábiles, se debía informar en qué etapa del proceso se encontraba la Ley General de Aguas. Nosotros cumplimos. Remitimos un cronograma en el que informamos el plan de trabajo legislativo, los plazos de cada etapa y todo eso se mandó a la Corte, con copias certificadas de las constancias que acreditaban cada una de las etapas en las que hemos trabajado esta nueva Ley General de Aguas.

ESTUDIO DEL IBD; DÍA CERO, EL GRAN RETO PARA LAS MEGACIUDADES

Un estudio de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD), destaca que el Día Cero se refiere a un escenario futuro en el que no se podría abastecer la cantidad de agua que se requiere a toda la población de una ciudad. Las principales megas ciudades del mundo están llevando a cabo diversas acciones para atender o prevenir la crisis hídrica. Mediante acciones que van desde la promoción de la cultura del agua y la inversión en proyectos de infraestructura, hasta medidas más drásticas de racionalización y multas por el desperdicio, las principales megas ciudades del mundo buscan atender las crisis hídricas que impactan a millones de personas en todo el mundo y evitar así el llamado “Día Cero”. La investigación titulada “Retos y estrategias de las megas ciudades para evitar el Día Cero”, elaborada por Itzkuauhtli Benedicto Zamora Saenz, señala que todas las megas ciudades comparten la problemática de la creciente demanda de agua; no obstante, son diferentes las características geográficas, las trayectorias históricas de desarrollo, así como los arreglos institucionales que tienen en el manejo del agua para encontrar una solución. El estudio refiere que, en Tokio, se elaboró en 1973 un “Plan de Conservación de Agua”, con un horizonte a 30 años. Ese plan, entre otras cosas, ha permitido que sólo 2% del agua se desperdicie en fugas. En la actualidad se enfocan en garantizar el suministro cuando haya sismos y en el tratamiento avanzado de aguas residuales para su rehusó. El gobierno de Shanghái, por su parte, ha priorizado mejorar la calidad de las descargas a los cuerpos de agua superficial mediante una mayor infraestructura para el tratamiento de agua residual. Mientras que en Sâo Paulo, una de las medidas paliativas que han implementado en los últimos años consiste en racionamientos al suministro de agua, particularmente en el estiaje. En la Ciudad de México, en el 2019 se puso en marcha el Programa Cosecha de lluvia mediante el cual se instalaron sistemas de captación de agua de lluvia en viviendas en zonas con escasez. Otras medidas han consistido en sectorizar la red hidráulica para reparar fugas y en implementar un programa de rehabilitación de pozos del Sistema Lerma y de algunos ubicados dentro de la propia ciudad. La investigación del IBD concluye señalando que el “Día Cero”, más allá de una fecha que suscite alarma y preocupación, podría ser considerado como un llamado para acelerar el cambio hacia un modelo de sostenibilidad hídrica que pueda hacer efectivo el derecho humano al agua.

SENADORA GEOVANNA BAÑUELOS Y EL SENADOR JOEL PADILLA; LLAMAN A ERRADICAR EL ACOSO SEXUAL CONTRA MUJERES FUTBOLISTAS

La senadora Geovanna Bañuelos y el senador Joel Padilla Peña, coordinadora y vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Trabajo (GPPT), llamaron a la Fiscalía General de la República (FGR), así como a sus homólogas en las 32 entidades federativas, a dar celeridad a las investigaciones sobre las denuncias por conductas de violencia, hostigamiento y acoso sexual presentadas por mujeres futbolistas. Los legisladores del PT también solicitaron a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y a la Federación Mexicana de Fútbol establecer mesas de diálogo con las escuelas de fútbol amateur para que se implementen protocolos de actuación y denuncia que permitan erradicar y sancionar este tipo de conductas. Asimismo los senadores petistas lamentaron que debido a que en México sigue prevaleciendo una cultura machista, la violencia contra la mujer sigue en aumento, producto de la desigualdad y aspectos sociales y culturales. Las violencias contra las mujeres se presentan todos los días, ya sea en su trayecto a su casa, trabajo o escuela; así como en las instituciones educativas, centros de trabajo y espacios públicos e incluso en lugares de entrenamiento y recreación. Geovanna Bañuelos senadora de Zacatecas informó que recientemente los medios de comunicación han dado a conocer casos la violencia que sufren las jugadoras de fútbol en el país, las cuales practican en escuelas dedicadas a esta disciplina, sin embargo, estos centros deportivos no han sido capaces de garantizar un entorno seguro para ellas. Las víctimas han hecho señalamientos en contra de los entrenadores y preparadores físicos que realizan desde acoso verbal, agresiones físicas hasta casos de abuso sexual. Geovanna Bañuelos informó que dichas acusaciones se han formalizado a través de denuncias ante las autoridades, donde se señala directamente a estas personas de acosar, amenazar y abusar de las mujeres que asisten a estos centros deportivos para practicar fútbol. No obstante, destacó que este tipo de acciones no son tan visibilizadas y menos cuando ocurren a nivel amateur, pues las mujeres víctimas de estas conductas y agresiones son amedrentadas para que desistan de cualquier señalamiento. Uno de los casos más recientes involucra a una menor de edad que presentó una denuncia por abuso sexual en contra de uno de los entrenadores del Deportivo “Pumas Centenario”, una escuela de fútbol ubicada en la Ciudad de México. Situación que se da en varios estados del país a nivel amateur. Y recordó que la Liga Profesional Femenil no está exenta de este tipo de casos, como el ocurrido en diciembre de 2023, cuando jugadoras del Necaxa revelaron cómo habían sido víctimas de acoso sexual y violencia por parte del director técnico de esta institución. Las cifras son lamentables, debemos de atender esto. No es posible que las mujeres vean vulnerados sus derechos y libertades en los espacios deportivos. La práctica del deporte sirve para la recreación, el desarrollo y libertad para todas las personas.

MARKO CORTES; MASSIVE CALLER PONE UN PUNTO ARRIBA A XÓCHITL DE SHEINBAUM

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, aseguró que de acuerdo con la última encuesta de Massive Caller, Xóchitl Gálvez se encuentra ya un punto arriba de la candidata de las mentiras. Indicó que esta encuestadora fue la más asertiva en la pasada elección del Estado de México, por lo que con estos números y el ánimo que se siente ya en la gente, confió en que México despierte. De gira por Puebla, señaló que en el gobierno federal están nerviosos porque tienen miedo de que las y los mexicanos voten de manera masiva y libre y este respaldo se vio ayer domingo en la gran concentración de la Marea Rosa en el Zócalo capitalino y en más de cien ciudades del país. Otro ganador en las elecciones, garantizó, será Eduardo Rivera, de quien destacó su triunfo en el debate, así como su historia de resultados, trabajo y honestidad. Esta semana salió una encuesta en donde Lalo ya alcanzó y le va a ganar al candidato de Morena. El líder del blanquiazul celebró que México esté despertando y consideró que Puebla no se puede quedar atrás, y por el bien de esta tierra pidió voto parejo para que se logre el triunfo. Seis votos para Acción Nacional, enfatizó. Como presidenta de la República, Xóchitl Gálvez, para el Senado, Ana Tere Aranda y Néstor Camarillo, Ricardo Cruz como diputado federal, Fermín Bautista, diputado local y Eloy Martínez próximo alcalde de Huachinango.

ALEJANDRO MORENO; EL PRI, PRESENTE EN EL ZÓCALO, EN APOYO DE XÓCHITL, EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA Y DE MÉXICO

Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que los priistas se hicieron presentes y acudieron con paso firme al Zócalo para apoyar a Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, y a Santiago Taboada, abanderado a la Jefatura de Gobierno de la capital, así como para defender a la República, a la democracia y a nuestro país, Subrayó que nuestra nación es primero y aseguró que a este movimiento ya nadie lo puede parar. Con el orgullo de ser priistas y el amor a nuestro país, demostramos que para nosotros la democracia es primero, que vamos a defenderla con todo, sin miedo y unidos. Alejandro Moreno reiteró que el compromiso del partido es con México y consideró que estos son tiempos de definiciones, de cuidar a nuestro país y de tomar las calles para defender nuestra democracia. Al respecto, dejó en claro que México cuenta con el PRI para garantizar los contrapesos, para defender los derechos y las libertades, por lo que puntualizó que la fuerza del priismo siempre estará del lado correcto de la historia, para hacer equipo con la ciudadanía y defender nuestra democracia. Vamos mano a mano, partidos y ciudadanía, porque la nación exige unidad para avanzar. Nada nos detiene, somos más los que queremos un México en paz. El dirigente del Revolucionario Institucional puso de relieve que el Zócalo retumbó con las voces de las y los mexicanos que han salido a defender al país y aseveró que unidos somos la fuerza de México. Previo al inicio del acto, señaló que la desesperación del oficialismo se hizo evidente, al hacer todo para obstruir el acceso de la gente y complicar la concentración, utilizando a las instituciones de todos los ciudadanos para favorecer los intereses del partido en el poder. Pero indicó: ni con sus claras mañas podrán detener el cambio que viene; esto es imparable y el PRI está presente.

EBRAHIM RAISÍ; DESAPARECE EL HELICÓPTERO DEL PRESIDENTE DE IRÁN, AUN SE DESCONOCE SU PARADERO

El helicóptero que transportaba al presidente de Irán, Ebrahim Raisí, se encuentra en paradero desconocido tras realizar un aterrizaje forzoso en el noroeste del país y se desconoce el estado del mandatario. El helicóptero formaba parte de una comitiva de tres aeronaves y junto con el presidente viajaban el ministro iraní de Exteriores, Hosein Amir Abdolahian, y el gobernador de Azerbaiyán Oriental, Malik Rahmati, entre otros altos cargos iraníes. Las autoridades no han explicado la causa del aterrizaje forzoso y han puesto en marcha una operación para localizar el aparato en el que viajaban Raisí y otros altos cargos del país, sin éxito hasta ahora debido a la situación climatología adversa. Tras el anuncio del accidente del helicóptero que transporta al presidente, se han enviado equipos de rescate. El presidente de la Media Luna Roja, Babak Mahmoud ha declarado que la situación climatología adversa y la niebla están dificultando las labores de rescate, el ministro del Interior de Irán, Ahmad Vahidi explico que están esperando que los equipos de rescate lleguen al lugar. A la zona se envió un helicóptero pero tuvo que regresar debido a la densa niebla, por lo que las operaciones de rescate se están realizando por tierra. Raisí había inaugurado una presa junto con su homólogo azerbaiyano, Ilham Alíev, en la frontera entre los dos países, un proyecto que los mandatarios calificaron como un paso adelante en las relaciones bilaterales. Hasta el momento no se sabe aun nada del presidente Ebrahim Raisi, por lo que Irán está con todas las alarmas puestas y sus servicios de rescate listos para encontrar el helicóptero presidencial, que tuvo un aterrizaje forzoso en las montañas del noroeste de ese país. Ebrahim Raisi, a quien se le considera un protegido del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y algunos analistas han sugerido que podría sustituir al líder de 85 años tras su muerte o renuncia al cargo. Esta es la relevancia del líder en el actual escenario geopolítico.

