“Señora Taddei: detenga esta elección de Estado, esa es su obligación”: Guadalupe Acosta Naranjo

Al advertir que el Zócalo fue insuficiente para dar cabida a tanta ciudadanía -a pesar de los obstáculos- Guadalupe Acosta Naranjo, representante de Fuerza y Corazón por México ante el Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que la Marea Rosa no es apolítica y no puede ser neutral ante la pretensión de destruir las instituciones democráticas.

Enfatizó que el movimiento de la Marea Rosa no es apolítica, “este movimiento no es neutral, no podemos ser neutrales cuando se quiere destruir nuestras instituciones democráticas, se pretende colonizar al Instituto Nacional Electoral, hemos defendido como nadie al INE, ahora le toca al INE defender la legalidad democrática”.

Y al advertir que la Ley sí es la Ley, aprovechó el discurso para mandar un mensaje a la presidenta consejera del INE, Guadalupe Taddei.

“La energía con que vigila usted a los ciudadanos, muéstrela con el presidente de la República que viola sistemáticamente la constitución, detenga esta elección de Estado, esa es su obligación”.

Frente a miles de simpatizantes y militantes del PAN, PRI y PRD, Acosta Naranjo dijo que la movilización y la energía ciudadana de este domingo no es un accidente, “no será una anécdota más en nuestra historia, la insurgencia ciudadana llegó para quedarse. Esta batalla no es entre izquierda y derecha, la disyuntiva histórica es entre demócratas y autoritarios y los demócratas somos más”.

Dijo que no se puede ser neutral “ante la violencia que fustiga a nuestra nación, no somos neutrales ante la rapante corrupción que aumentó y que se extiende hasta lo más íntimo de la familia presidencial, no podemos ser neutrales ante el dolor de las madres que buscan con sus manos a sus hijos desaparecidos, no podemos ser neutrales ante el desastre ambiental en la selva maya, ante la indiferencia frente al movimiento feminista más potente de nuestra historia, no podemos ser neutrales ante las 800 mil muertes por Covid por la criminal política sanitaria del presidente López Obrador, no somos neutrales ante la falta de medicamentos”, refirió.

LEO