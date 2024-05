Frente a miles de ciudadanos y militantes partidistas congregados en el Zócalo de la Ciudad de México, Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, aseguró que antes que tener partido tiene Patria, República, Democracia a México.

Al grito de ¡Presidenta!, ¡Fuera Morena! Y ¡Justicia!, los ciudadanos recibieron entre aplausos a la abanderada del PAN, PRI y PRD quien les explicó que más importante que ganar es saber para qué quiere ganar la presidencia de México.

“Vamos a ganar para dar, no para recibir; para compartir, no para arrebatar; para servir, no para servirnos; vamos a ganar para escuchar, no para insultar; para respetar, no para humillar; para unir, no para dividir”, señaló.

También hizo un recuento del apoyo a sectores vulnerables que asegura ha abandonado el actual gobierno federal como los niños con cáncer, las madres buscadoras y las víctimas.

“Vamos a ganar para abrir esa puerta de Palacio Nacional a todos los mexicanos y así, queridos amigos, cuando los mexicanos del futuro nos miren a los ojos podremos sostenerles la mirada y les diremos con orgullo: sí, los mexicanos del 2024 respondimos al llamado de la República para defenderla, los mexicanos del 2024 derrotamos al autoritarismo, defendimos nuestra democracia”.

“Los mexicanos del 2024 no nos dejamos vencer por el odio y nos dimos otra oportunidad para seguir siendo un solo país y un solo pueblo, unido y sin divisiones, bajo el mismo cielo, bajo la misma bandera”, refirió visiblemente emocionada.

Destacó que llegó el momento de votar “para cambiar estos tiempos de enfermedad, odio y tristeza por tiempos de salud, amor y esperanza. Vamos a votar para derrotar la muerte, la mentira y el miedo y lograr que triunfen la vida, la verdad y la libertad. ¡Vamos adelante!, ¡vamos sin miedo mujeres y hombres libres!, ¡vamos por la victoria, vamos por la vida, vamos por la verdad, vamos por la libertad!”, enfatizó.