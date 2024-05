El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, se reunió con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), donde planteó que estas casas de estudios tengan un presupuesto asegurado en la Constitución.

“¿Qué planteamos nosotros? Bueno, que lo que se logró por parte de la Universidad de Guadalajara en un proceso complejísimo de negociación política, en el que, por supuesto, pues también destaco que, pese a las diferencias en el gobierno del Estado, el Congreso del estado, actuó con altura de miras, pero debe haber un presupuesto constitucional para las universidades públicas, tanto a nivel estatal como a nivel federal”, dijo el aspirante de MC.

Agregó que la dependencia presupuestal de varias instituciones educativas de parte del Estado influyó para que varias de ellas declinaran las peticiones para asistir a sus instalaciones para realizar actos de campaña.

“Un dilema que tienen las universidades en México y que también entiendo que, por eso algunas han tenido que tener una actitud de no recibirnos, por ejemplo, para ir a dialogar con los jóvenes, porque no puede haber autonomía universitaria.

“Si no hay autonomía de presupuestal. Y no puede haber autonomía presupuestal si el gobierno no es corresponsable de la crisis financiera de las universidades en México, del sistema de pensiones, si no hace una inversión para que sea atractivo para las universidades corregir problemas estructurales, y si no genera una visión de largo plazo para ellos”, comentó.

Apuntó que no es normal el momento que vive el país en materia de educación superior, pues no es explicable por las condiciones estructurales de México, por las condiciones sociales que se tengan datos “verdaderamente vergonzosos”.

Álvarez Máynez expuso que no hay manera de justificar que el país tenga una tasa de absorción de estudiantes universitarios menor a Panamá y menor 11% al promedio de América Latina en educación superior.

Otros parámetros, continuó, son aún más preocupantes, como el tema del posgrado, en el que dos de cada tres estudiantes de posgrado en México tienen que hacerlo en una universidad privada porque en temas de investigación, de ciencia, de tecnología, de innovación, hay un extravío también del gobierno.

“Ya veníamos de una tendencia en la que nunca habíamos estado cerca de los niveles que se requerían, hubo esfuerzos. Siempre hay en el servicio público gente extraordinaria que empuja agendas, que logra cosas en la adversidad, pero no siempre.

“Y, pues también es muy vergonzoso que el país tenga menos investigadores por millones de habitantes: 358 en México, mil 284 en Argentina, 888 en Brasil, 519 en Chile, 808 en Uruguay, datos que no podrían ser tolerados en un país”, mencionó el candidato.

