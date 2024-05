La segunda temporada de Drag Race México llegará este verano, de acuerdo a World Of Wonder. Y es que la primera entrega de la franquicia que se realizó en el país tuvo como ganadora a Cristian Peralta quien se llevó a casa la corona del programa.

Este año el programa volverá y traerá a nuevas participantes, pero antes de que sean reveladas se dio a conocer quienes conducirán los capítulos del popular programa. Lolita Banana volverá a ser host y estará acompañada de Taiga Brava, ganadora de la segunda temporada de Queen Of The Universe.

MEET YOUR HOSTS of #DragRaceMexico Season 2! ❤️‍🔥🇲🇽 @lalolitabanana @taigabrava

🏁 @dragracemexico S2 premieres exclusively on @wowpresentsplus this Summer: https://t.co/IjeLFa2LB4

🌴 Lolita and Taiga are coming to #DragCon LA! Tickets at https://t.co/N9MVmWIptH pic.twitter.com/enRsm1W7eg

— World of Wonder (@WorldOfWonder) May 16, 2024