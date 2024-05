Alexander Acha ha cosechado diversos éxitos con Te Amo, Amiga, y ha estado del lado de una disquera, pero en sus últimos proyectos, La Luz y Las Italianas ha sido artista independiente.

A pesar de ser un cantante consolidado, Acha reconoce que también ha tenido algunos retos y que depende del momento musical en el que te ubiques.

“Como independiente tienes la libertad del mundo pero te cuesta, tiene un precio. Es más caro porque lo financias tú. Tienes esa parte de independencia, a nivel artístico, que también es muy bonito.

“No te sabría decir qué es mejor. Yo creo que depende del momento que estás como artista. Considero que no siempre la disquera es para toda la vida”, declaró en entrevista con este medio.

Este mes lanzará un nuevo EP llamado Sigo, que en cinco canciones seguirá en busca de crear éxitos como los que ha cosechado.

“Tres son mis temas inéditos. Dos son covers, una no la conocen, la cual he titulado Amarte despacio”, adelantó.

Alexander le ha enseñado a sus hijos lo que es ser el responsable en casa y el artista, situación con la cual ya se familiarizaron.

“Están continuamente viendo estas dos versiones en el mismo ser humano que tiene dos personajes. Les he enseñado que a la hora de trabajar soy muy serio y responsable. Respeto mucho al público, a los medios, a mi equipo de trabajo, porque quiero dar algo”, señaló.

Su más reciente tema es Será Porque te Amo, original de Ricchi e Poveri, y en la que le da un toque moderno pero sin perder el sentido de este track. Además de que su hijo de ocho años le pidió que la grabara, situación que consideró una señal.

“Es una canción que todos conocen, pero que no hay que yo conozca una máximo dos versiones en español y bastante antiguas. Yo no había escuchado una versión en español actual. La sugerencia fue de mi manager. Pero mi hijo de ocho años me pidió mi celular para poner una canción y poner la versión italiana. Me dice ‘¿por qué no la cantas?’ y esa fue la confirmación”, recordó.

CAMBIO DE MENTALIDAD

Muchos artistas pueden llegar a considerar que no les falta algún objetivo por alcanzar pero Alexander Acha es consciente de que esta carrera es de evolución, crecimiento y metas. “Actualmente me siento en paz, porque he cambiado mucho mi mentalidad en el paso del tiempo. Antes mi drive, mi motivador era la ambición, o sea, pero no ambición de dinero, sino de alcanzar ciertas metas.

“Con el paso del tiempo, no todo está en tus manos. Te das cuenta que tú no puedes controlar todas las variables de la vida. Lo que yo tengo ahorita es lo que tengo que tener. No se trata nada más de mí, mi vida no nada más es para mí.

“A nivel profesional, me faltan muchos hits y tener todavía muchos éxitos para poder consolidar una carrera”, reflexionó.

Finalmente, adelantó que tendrá un nuevo proyecto que sorprenderá a sus seguidores. “Voy paso a paso, ya tengo un proyecto preparado para la segunda mitad del año que ya estoy de hecho trabajando en él y que lo pienso lanzar.

“Esperemos en Dios que se pueda ejecutar en tiempo y forma. Es propositivo, es diferente a lo que he hecho, es novedoso en mi carrera y en mi público”, concluyó.