Foto: Especial | Puebla y Veracruz Tienen seguridad 61 candidatos por violencia, indican autoridades A unas semanas de la elección del 2 de junio, 53 aspirantes en Puebla y ocho en Tlaxcala han solicitado protección ante la ola de violencia. Los políticos se han acercado para pedir más protección, por lo que las autoridades estatales y federales han establecido operativos para resguardarlos. El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, destacó que diariamente actualizan la lista de solicitudes de seguridad, de la cual tiene conocimiento la Fiscalía General estatal, el instituto electoral poblano y las secretarías de Gobernación y Seguridad Pública. Mientras que sólo ocho candidatos de los partidos Fuerza por México (FxM), Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Alianza Ciudadana (PAC) han solicitado la activación del protocolo de actuación por condiciones de inseguridad en Tlaxcala, indicó Ávila González, presidente del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE). GUANAJUATO Tienen seguridad 61 candidatos Denuncia Rojas amenazas contra ella y su familia; presenta denuncia La candidata del Partido del Trabajo a diputada por el distrito 7 en León, Guanajuato, Paola Suárez, denunció que en los últimos días ha recibido una serie de amenazas en medio de las campañas electorales 2024. Esto ocurre a dos semanas de que se lleve a cabo la elección del 2 de junio. Junto a compañeros de su partido político, Suárez e integrante de Las perdidas informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía del Estado de Guanajuato. Adicional informó que no solo ella está recibiendo amenazas sino que también parte de su familia también ha sido objeto de estas. Aunque no mencionó qué tipo de amenazas, Paola Suárez invitó a la ciudadanía a no “tener miedo” y votar el 2 de junio. “El día de hoy acudí a poner una denuncia. Es un tema que me preocupa, porque no es a mí, sino que ya están metiendo a terceras personas que viene siendo mi familia”, informó. HIDALGO HIDALGO Llega material y boletas para la elección del próximo 2 de junio El consejo distrital federal del Instituto Nacional Electoral (INE) en Hidalgo recibió ayer el material electoral que se utilizará el próximo 2 de junio, para la elección de Presidente de la República, senadores y diputados federales. Dicho material consta de boletas electorales, actas de escrutinio, cómputo, acta de jornada electoral, aviso de cambio de casillas, avisos de localización de centros de recepción y traslados carteles de resultados de votación, clasificador de votos, constancias de clausura de la casilla y las guías de apoyo para la clasificación de sufragios. El material electoral ya contiene los logos de los partidos y será el que se utilizará el día de la jornada electoral, el domingo 2 de junio. El traslado de esta papelería electoral, estuvo resguardado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y será resguardado en la bodega electoral del consejo distrital 6, pues en los próximos días se enviarán los correspondientes a los municipios que intentarán este distrito. Los municipios que integran el distrito 6 son: Ajacuba, Francisco I. Madero, San Agustín Tlaxiaca, Tetepango, Pachuca y Tlahuelilpan.