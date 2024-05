El presidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de dignificar la labor de maestras y maestros de educación básica federalizada y mejorar las condiciones salariales y prestaciones, anunció que recibirán un aumento anual del 10 por ciento en promedio de su sueldo. Se trata de un reconocimiento especial a maestras y maestros de México. Hoy es un día especial, como sabemos, es el día de maestras, maestros, de nuestros mentores, nuestros queridísimos maestros y maestras. Todos recordamos con mucho cariño a nuestras maestras, a nuestros maestros. López Obrador leyó una carta dirigida al magisterio nacional en la que afirmó que el Gobierno de la Cuarta Transformación garantiza a maestras y maestros un salario de 17 mil 635 pesos mensuales, lo que representa un incremento de 47.5 por ciento sólo en este sexenio, en contraste con las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto en las que los sueldos se ubicaron en 9 mil 580 pesos y 11 mil 952 pesos mensuales, respectivamente. En tanto, el personal administrativo del sector educativo recibirá 16 mil 778 pesos al mes, prácticamente el doble de los 8 mil 430 pesos que percibía en el sexenio anterior. Asimismo consideró que la mejora salarial más significativa fue la orientada a las y los aspirantes a profesor bilingüe de educación indígena, quienes ahora ganarán 17 mil 278 pesos mensuales, un aumento del 188 por ciento respecto a 2018, año en el que obtenían 5 mil 994 pesos. La federación, destina 175 mil millones de pesos adicionales a lo presupuestado a favor de maestras, maestros y trabajadores de la educación. El presidente López Obrador felicitó a maestras y maestros en su día, al tiempo que agradeció el importante trabajo que realizan en beneficio de la educación de niñas, niños y jóvenes. La maestra o el maestro son insustituibles en la noble tarea de la educación; no es casual que en esta materia nuestra prioridad ha sido respetar y atender las necesidades de los trabajadores de la educación. Así como puedo afirmar con mucho orgullo que hemos atendido y respetado a todas y a todos, pero que hemos dado preferencia a los más necesitados, a los pobres, también es motivo de gran satisfacción el poder afirmar que durante nuestro gobierno jamás le hemos faltado el respeto a nuestras maestras y maestros.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; INSISTE EN PRÓRROGA PARA REVERTIR REFORMA QUE IMPULSÓ PRIVATIZACIÓN DEL AGUA

La presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, consideró que anular la reforma que impulsó la privatización del agua de México, en favor de unas cuantas empresas privadas y particulares, es uno de los temas más sentidos para el Congreso, por lo que se requiere de una prórroga para expedir la nueva Ley General de Aguas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la solicitud para otorgar una prórroga al Congreso de la Unión para expedir dicho ordenamiento. Ana Lilia Rivera recordó que la Constitución Política define con claridad las facultades de control de cada uno de los Poderes del Estado mexicano y enfatizó que no puede ni debe haber un Poder sobre otro. La senadora explicó que “los tiempos” del Congreso de la Unión se definen por el avance o no de los consensos que se logren entre los Grupos Parlamentarios. En el tema específico del agua, agregó, se pidió una prórroga, porque se ha trabajado mucho, pero no se han logrado los consensos. “Hemos trabajado desde el primer día que llegamos a las cámaras, tanto de Diputados como de Senadores”. Refirió que en la Cámara de Diputados se llevaron a cabo foros, un Parlamento Abierto, reuniones públicas, incluso, en diferentes estados de la República. “Se llamó a los especialistas, se hizo un intento, se presentó un primer proyecto, pero no fraguó en la Cámara de Diputados”. Ana Lilia Rivera dijo que, por ello, la Cámara de Senadores inició nuevamente con los trabajos para lograr los acuerdos; sin embargo, no se lograron. Esos son nuestros tiempos y son los tiempos que los Grupos Parlamentarios determinan. No podemos tener un Poder supremo sobre otro, y los tiempos del Estado se tienen que respetar, y nuestros tiempos son políticos, no puede haber un fin establecido.

PRESIDENTE EN TURNO DE LA MESA DIRECTIVA ISRAEL ZAMORA; COMISIÓN PERMANENTE AGRADECE A MAESTROS POR SU IMPORTANTE LABOR PARA EL DESARROLLO DE NUESTRO PAÍS

El presidente en turno de la Mesa Directiva, Israel Zamora Guzmán, con motivo del Día del Maestro, dio a conocer que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dedicó un minuto de aplausos a las y los maestros, por el importante papel que desempeñan en el desarrollo académico, social y cultural de nuestro país. El legislador expresó que, en esta fecha, en la que se exalta su labor, el Poder Legislativo se suma a las múltiples felicitaciones que los docentes recibirán de alumnos, padres de familia y autoridades académicas. Felicitaciones, enfatizó el legislador de Morena, que se han ganado día con día con su esfuerzo y entrega constante. Destacó que, la labor educativa es la mejor herramienta para la transformación social, por lo que el Congreso de la Unión reconoce la contribución directa de las y los profesores a los cambios en la sociedad. Son ustedes un pilar de transformación social. Zamora Guzmán, recordó que la figura de autoridad de profesoras y profesores en el trato cotidiano ha hecho que los mexicanos los vean como “segundos padres”, “segundas madres” o “principal mentor”. Lo anterior, por dedicar horas y horas de sus vidas a impartir conocimiento a sus alumnos, con quienes comparten experiencias y a quienes guían, contienen, enseñan y forman para desarrollarse en su vida futura. Asimismo Zamora Guzmán añadió que la labor académica es relevante para que los alumnos formen vínculos y valores en la vida familiar y social; y en la construcción de comunidad, además de que la función docente es de gran importancia por sembrar semillas de sabiduría en todos los rincones del país, particularmente los más apartados. Les estamos sumamente agradecidos por su entusiasmo, creatividad e imaginación que contagia a los alumnos y forma mexicanos con deseos de aprender y progresar estudiando. Nuestras felicitaciones más sentidas y afectuosas.

CLAUDIA SHEINBAUM; RECIBIÓ UNA BENDICIÓN DE MONSEÑOR JOSÉ MANUEL DEL RÍO CARRASCO

Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia por la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’, recibió una bendición de monseñor José Manuel del Río Carrasco, prelado de Honor del Vaticano. Muy buenos días, saludos desde el Vaticano, soy monseñor Del Río, y quiero enviar una bendición muy solemne para la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para que el Señor bendiga todos sus trabajos y que siempre esté a su lado y la bendiga para que dé frutos siempre para la gloria de Dios y que obtenga los resultados esperados. Que el Señor la acompañe, la bendiga y le dé siempre satisfacciones en su vida. Mons. Del Río, es Oficial de la Pontificia Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia del Vaticano.

XÓCHITL GÁLVEZ; PIDIÓ A LOPEZ OBRADOR QUE LA BANDERA NACIONAL SEA IZADA EN EL ZÓCALO EL DÍA DOMINGO 19 DE MAYO

Xóchitl Gálvez candidata presidencial hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que permita el izamiento de la bandera en el Zócalo. Este reclamo de la candidata presidencial se da luego de que López Obrador aseguró que la bandera sería retirada del Zócalo durante la movilización de este domingo. El mandatario federal dijo que no se quiere caer en provocaciones, pues para el izamiento los militares tendrían que salir de Palacio Nacional. Cuando se va a izar, si hay protestas, no se quiere caer en ninguna provocación, yo creo que nadie se atrevería a afectarla, pero es que no pueden salir los soldados. Al respecto, Xóchitl Gálvez pidió a López Obrador que la bandera esté en el Zócalo para esta protesta en la cual ella y Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, participarán. Le pido al presidente que nos deje la bandera nacional, señor presidente esa bandera no es de usted es de todos y muchos mexicanos que no pensamos como usted tenemos derecho a disfrutar el próximo domingo de la bandera nacional. La aspirante presidencial de la oposición también pidió a la población asistir al Zócalo de la Ciudad de México para participar en esta movilización cuya concentración dará inicio a las 09:30 horas este domingo 19 de mayo, día en que también se llevará a cabo el Tercer Debate Presidencial. Se estima que en esta concentración organizada por la llamada Marea Rosa, conformada por organizaciones como Frente Cívico Nacional, Sociedad Civil México, Sí por México, entre otras, se replique en otras 80 ciudades de México y el mundo. Ojalá la gente vaya el domingo al Zócalo, dijo Gálvez Ruiz sobre esta concentración de organizaciones que han salido marchar hasta en tres ocasiones, algunas de ellas para defender al Instituto Nacional Electoral (INE) en el marco de la iniciativa presidencial denominada Plan B, que buscaba vulnerar la estructura del árbitro electoral.

MARIO DELGADO; EL PRIAN ESTÁ MÁS DESESPERADO QUE NUNCA; EL TRIUNFO DE CLAUDIA ES INMINENTE

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que en el PRIAN están más desesperados que nunca ante el inminente triunfo de Claudia Sheinbaum el próximo 2 de junio. Esa es la razón, por la que el presidente del PRI, ‘Alito’ Moreno, ofreció su renuncia a cambio de la declinación de uno de los candidatos a la Presidencia. No obstante, el morenista ironizó con que el líder nacional del PRI continúe en su cargo pues, en sus palabras, ha realizado una gran contribución a la transformación del país al permitir la derrota de su partido y de la derecha en 15 ocasiones frente a la coalición de Morena, PT y PVEM. En su alianza con la derecha, ‘Alito’ ha perdido 15 gubernaturas a manos de nuestro movimiento. Por eso, me parece una canallada de Claudio X González, que ante estos evidentes logros, ahora lo quiera sacar a naranjazos por la puerta de atrás. Asimismo, afirmó que la renuncia de Moreno es inaceptable, ya que le ha costado trabajo consolidarse como uno de los grandes referentes de la corrupción y del abuso del poder. A lo largo de los años, “Alito” Moreno se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la corrupción, del abuso de poder y logró dinamitar por completo los principios y valores de su partido para entregarse a los brazos de la derecha más corrupta que ha habido en nuestro país. Mario Delgado llamó al priista a no abandonar su cargo hasta que termine de destruir al PRI. “¡Fuerza ‘Alito’! Aún te queda un poco de PRI por destruir. No te pierdas la oportunidad este 19 de mayo de salir a marchar para defender a ‘Alito’ y todo lo que representa frente a los abusos de Claudio X González.

RECTOR DE LA UNAM LEONARDO LOMELÍ; LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y AUTÓNOMA ES IRREMPLAZABLE

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, afirmó que en esta casa de estudios se cree firmemente en el irremplazable potencial de la educación pública y autónoma, como herramienta para comprender y cambiar el mundo. Al presidir la ceremonia de entrega del Reconocimiento al Mérito Académico a 179 profesores e investigadores con 50 años de labores, así como de distinciones e insignias a seis profesores e investigadores eméritos, el rector señaló que nuestras maestras y maestros son protagonistas de esta transformación. Por ello reconoció y destacó su compromiso, dedicación y pasión. Reconocemos que el motor de transformación social que es nuestra casa de estudios funciona gracias a su inagotable entrega, ya que dedican gran parte de su tiempo, creatividad y energía para asegurar la formación integral de ciudadanas y ciudadanos, para guiar talentos y vocaciones, para inculcar valores y para alentar nuevos proyectos de vida y sueños. Su labor, va más allá de transmitir conocimientos y experiencias a nuestra juventud; implica inculcar valores y ética profesional, fomentar el pensamiento crítico, despertar la creatividad y dotarla con las mejores habilidades para enfrentar los desafíos actuales, que no son pocos. Hoy más que nunca necesitamos construir puentes y no ahondar las diferencias, y en eso los universitarios siempre nos hemos destacado por poder encontrar soluciones a los problemas de México y el mundo. Acompañado por el presidente de la Junta de Patronos, Mario Luis Fuentes Alcalá; y la secretaria General de la UNAM, Patricia Dolores Dávila Aranda, el rector de la Universidad Nacional aseguró que la administración central seguirá trabajando para mejorar las condiciones en las que el profesorado labora y anunció que en los próximos meses se presentarán propuestas para fortalecer a dos figuras que requieren de cambios normativos para potenciar su desarrollo: los técnicos académicos y los profesores de asignatura. Lomelí Vanegas también resaltó que la diversidad, la pluralidad, el respeto y la tolerancia deben ser los principios que guíen nuestro actuar. Solo de esta forma podemos construir un ambiente de pluralidad y respeto, y en el que prospere el conocimiento. Recalcó que la uniformidad de pensamiento es inconcebible en una institución en la que practicamos la libertad de cátedra, investigación y de creación artística y difusión de la cultura. Así ha sido la Universidad Nacional Autónoma de México y así seguirá siendo.

SENADOR JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO; MORENA SIGUE IMPORTANDO MÉDICOS CUBANOS, SIN TRANSPARENCIA

El Coordinador de las y los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Julen Rementería del Puerto, señaló que el gobierno morenista continúa importando médicos cubanos, dejando sin trabajo y sin ingreso a los médicos mexicanos. En la visita de Zoé Robledo a Cuba, dijo que hay 768 médicos cubanos en nuestro país, que han venido ya a cobrar un sueldo que les están arrebatando a los médicos mexicanos y pensando todavía que llegarán mil 200 médicos cubanos más a México sin transparentar el por qué, cuando aquí en este país están las cifras, hay 51 mil médicos mexicanos que no tienen trabajo, que están desempleados, y ¿vamos a pedirle a Cuba médicos?, francamente, eso es algo contrario a lo que tanto han pronunciado y han ofrecido, de darle empleo a la gente en México. Rementería del Puerto precisó que, a este gobierno que está a punto de concluir, no le bastó con destruir el sistema de salud del país y calificó de indignante el subejercicio en el presupuesto de dicho sector. Desde la pandemia se ha dedicado a financiar la dictadura cubana a través de la importación de médicos y la inflación de sueldos, aseguró el legislador del PAN. Amén de que está contemplado en la Constitución General de la República que tiene que dársele preferencia al personal, a los mexicanos, cuando se está en igualdad de circunstancias, sobre eso también hay que comentar algo: a los médicos cubanos se les llega a pagar, según registros oficiales, hasta 144 mil pesos al mes por cada médico, o por cada persona que viene de Cuba, porque ni siquiera podemos afirmar que éstos sean médicos, porque no lo comprueban con ningún documento. Asimismo, exhortó a que este tipo de actos no se permitan, más cuando no explican, ni comprueban la situación de las personas cubanas y cuando le quitaron el Seguro Popular, dejando sin posibilidad de acceder al sector salud a 15 millones de mexicanos. No podemos permitir, más allá de que es un trabajo que le roban a los mexicanos, es un acto criminal, es digamos ‘esclavitud laboral moderna’, a través de la cual a personas de Cuba los obliga su gobierno a hacer una labor para la cual ellos no están dispuestos, no lo hacen voluntariamente. Entonces aquí hay que sancionar el gasto excesivo, la falta de oportunidad para los médicos mexicanos y, desde luego, la esclavitud que se les hace a estas personas que vienen de Cuba.

MARKO CORTES; EN EL GOBIERNO FEDERAL ESTÁN NERVIOSOS Y PREOCUPADOS PORQUE VAMOS A GANAR

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, indico que en el gobierno federal están nerviosos porque hay un empate ya en la carrera presidencial, se están dando cuenta que la coalición Fuerza y Corazón por México es quien tiene los mejores perfiles y el escenario se está tornando sumamente competitivo. Marko Cortés Mendoza, insistió que en la elección del 2 de junio habrá un voto de castigo oculto para Morena que los va a sorprender y las clases medias saldrán de manera masiva “a votar como nunca”. Anticipó que, en el último debate presidencial, la candidata de las mentiras estará en una encrucijada, porque si dice que va a continuar con los abrazos a criminales la mayoría de los mexicanos se enojará y si dice que no, se le enojará, pero el coordinador de campaña. Fue el sexenio de la sangre, de la violencia, en donde por abrazar a los criminales terminó dándole balazos a la gente de bien. En su segundo día de gira por el estado de Tamaulipas, el jefe nacional de los panistas pidió el respaldo para Chucho Nader y César “Truko” Verástegui, como diputados federales, Imelda Sanmiguel al Senado, Rosa González Azcárraga, para alcaldesa de Tampico y Carlos Fernández, candidato a alcalde de Ciudad Madero. Hizo énfasis en la importancia de construir una nueva mayoría en el Congreso que permita a la oposición llevar la agenda y defender al país. El PAN sabe ser oposición en un Congreso local. El PAN sabe ser oposición en un Congreso federal y sabremos gobernar junto con Xóchitl Gálvez, de manera firme, de manera clara y decisiva, porque la patria se defiende en el Congreso de la Unión.

DIPUTADO FRANCISCO HUACUS; PRD PROPONE SANCIONES ADMINISTRATIVAS POR INCUMPLIMIENTO EN LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER INFANTIL

El Grupo Parlamentario del PRD, a través de su coordinador Francisco Huacus Esquivel, propuso adicionar un Título Cuarto a la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, centrado en responsabilidades y sanciones en caso de incumplimiento. La propuesta, busca establecer sanciones económicas, suspensión de empleo, cargo o comisión para aquellos que no cumplan con sus responsabilidades. La iniciativa también recalca la importancia de garantizar un acceso equitativo a la detección oportuna y atención de niñas, niños y adolescentes. El diputado refirió que el informe del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU señala que México tiene carencias significativas en la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, especialmente en el acceso a la atención médica y al consentimiento informado para intervenciones médicas. Asimismo, datos de la organización La Casa de la Amistad indican que en México cada cuatro horas fallece un niño o niña a causa de enfermedades oncológicas, por lo que es crucial tomar medidas concretas y efectivas para mejorar la situación, argumentaron diputadas y diputados del PRD en su propuesta legislativa.

JOE BIDEN Y DONALD TRUMP; AFIRMAN ESTAR LISTOS PARA DEBATIR EL 27 DE JUNIO

El presidente demócrata, Joe Biden, y el ex mandatario republicano, Donald Trump, aceptaron una invitación de la cadena CNN para debatir el 27 de junio, casi tres semanas antes del inicio de la Convención Nacional Republicana, en la que la nominación de Trump será confirmada oficialmente. Por su parte Joe Biden pidió a su oponente que se uniera a él en dos debates presidenciales televisados en junio y septiembre, una oferta que Trump aceptó. Donald Trump, recomendó más de dos debates y un lugar muy grande por motivos de emoción. Dame un gusto, amigo. Estoy listo para hacerlo incluso dos veces. Fijemos las fechas, Donald. He oído que tienes libre los miércoles, al hacer referencia a los días que toma una pausa el tribunal de Nueva York en el que el ex mandatario es juzgado desde hace un mes. El primer debate se celebrará el 27 de junio en su sede de Atlanta, sin público presente en el estudio. El segundo debate será el 10 de septiembre y tendrá como sede el canal ABC. Joe Biden evitó los tres encuentros propuestos por la comisión bipartidista de debates electorales de Estados Unidos y optó en cambio por ofrecer dos enfrentamientos, en junio y en septiembre, sin público presente y organizados por medios de comunicación. O’Malley dijo que el debate debe ser de utilidad para los estadounidenses que lo sigan en la televisión, no debe convertirse en un entretenimiento para un público de partidarios y donantes agitados. El equipo de Joe Biden propuso el primer debate cara a cara a finales de junio después de que probablemente termine el juicio penal de Donald Trump en Nueva York y luego de que el presidente Joe Biden regrese de su reunión con los líderes mundiales en la Cumbre del G7”. El segundo debate a principios de septiembre permitiría llegar a tiempo para influir en el voto anticipado, pero no mantendría a los candidatos fuera de la campaña electoral en el período crítico de finales de septiembre y octubre.

VOLODÍMIR ZELENSKI; CANCELA SU VISITA A MADRID PREVISTA PARA ESTE VIERNES

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha cancelado la visita que iba a hacer a Madrid el próximo viernes, así lo han informado fuentes de la Casa del Rey, después de que se hubiera anunciado el encuentro que iba a mantener con Felipe VI y un posterior almuerzo en el Palacio Real. El Palacio de la Zarzuela no ha explicado los motivos de la suspensión de la visita, que iba a ser la primera de carácter bilateral de Zelenski a España y en la que estaba prevista que se reuniera con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para firmar un acuerdo en materia de seguridad. Fuentes diplomáticas han apuntado que la cancelación del viaje del presidente de Ucrania, que iba a incluir a Portugal, se debe a la compleja situación que atraviesa su país ante la ofensiva rusa tras más de dos años de guerra.

