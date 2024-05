¿Fan de las compras desmedidas y de los pequeños gustitos? Aquí te decimos que son las TiendaKomet y dónde se encuentran ubicadas en la CDMX.

A raíz de la pandemia, el comercio en línea ha crecido de manera desmesurada, lo que ha provocado que el hacer las compras implique menos la acción de salir a hacerlas a alguna tienda o alguna plaza comercial, salvo que sea imprescindible.

Esto debido a que incluso ha provocado la aparición de nuevas opciones, tal como las tiendas digitales, como Shein- la marca china de ultra fast fashion-, AliExpress, Temu y recientemente las TiendaKome, has escuchado de ellas, si no a continuación te diremos cuál es su giro comercial y en donde se encuentran ubicadas.

TiendaKomet

De acuerdo con la descripción en su página web, las TiendaKomet son las primeras tiendas en México que venden devoluciones y liquidaciones de grandes retailers y Marketplaces.

Surgieron en 2019, ya que en este año el comercio electrónico en México alcanzó un valor de $631,710 mil millones, lo que supuso un crecimiento del 28.6% respecto a 2018. Esto representa el mayor incremento histórico de las ventas digitales de acuerdo a su monto en pesos.

¿Qué artículos se venden?

Los artículos que se comercializan son ese 30% que se devuelven al vendedor por diversas razones como lo pueden ser: el producto venía dañado, la talla no correspondía, el producto no fue lo que se ordenó, no le gustó al cliente, no tenía la calidad esperada, entre muchos otros.

Dichos objetos son ofertados por las grandes empresas a intermediarios de manera legal – se cuentan con las garantías y/o documentos necesarias que constatan su autenticidad -, solo que ya no se pueden vender como nuevos, debido a que ya han sido manipulados por un tercero, incluso cuando esos artículos todavía son técnicamente nuevos.

Artículos que se encuentran en TiendaKomet

Cajas Sorpresa

Nuestras cajas sorpresa son el primer producto que se comercializaron en Tienda Komet. Puedes encontrar de diferentes grados y cantidades de productos.

Dentro de estas cajas sorpresa, podrás encontrar productos variados como juguetes, accesorios, artículos para el hogar, herramientas, ropa, entre otras cosas.

Su precio varía de acuerdo al grado y cantidad de productos que contenga la caja, pero va desde los $1,299.00 a los $4,899.00 pesos mexicanos. Si te interesa y quieres sorprenderte con los productos que puedes encontrar, puedes adquirirlas aquí.

Lotes

Hay 3 categorías en los lotes:

– De electrónica:Podrás adquirir artículos como tablets, laptops, celulares, consolas, videojuegos, audífonos, etc. Estos productos pasan por un proceso de revisión para asegurarse de que sus herramientas básicas (como encendido, cámara, conexiones, etc.) funcionen correctamente y en caso de que llegue a tener algún daño, se especifica en la publicación.

– De ropa y calzado: Estos son lotes donde podrás ver especificado el modelo y talla de cada una de las prendas o calzado que contengan (a diferencia de las pacas de ropa). Podrás encontrar marcas como Steve Madden, Guess, Timberland, Westies, Adidas, Under Armour, Converse, Panam, Puma, Reebok, etc

– De otras categorías: En este tipo de lotes podrás encontrar otro tipo de productos que no entren en las 2 categorías anteriores como juguetes o bolsas.

Pallets

En estos puedes encontrar lotes de productos de grandes dimensiones o cantidad como televisores, juguetes, sillas, artículos para el hogar, herramientas, etc.

Pacas

Precios

Algo a destacar es que el precio de estos productos puede variar dependiendo de los modelos o la existencia de los artículos y también puede variar en cuanto al peso y tamaño del empaque, por lo que el costo de envío no está incluido en el costo y debe cotizarse aparte del costo del producto.

Sin embargo, en caso de vivir en el Estado de México o en la CDMX, puedes recogerlo en nuestro almacén.

Sucursales de TiendaKomet en la CDMX

Tienda física en Naucalpan.

Calle Victoria #1, Col. Modelo. Esquina con Gustavo Baz. Horarios: Lunes a viernes de 9:00 a.m. – 16:30 p.m, sábado de 9:00 a.m. – 13:00 p.m.

Tienda física en el Centro, CDMX

Calle Vizcaínas #15, Col. Centro. Entre eje Central y calle López. Horarios: Lunes a viernes de 9:00 a.m. – 16:30 p.m, sábado de 9:00 a.m. – 13:00 p.m.