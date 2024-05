El cineasta Mohammad Rasoulof pide a la comunidad de cineastas internacional, un “apoyo claro” tras huir de su país Irán, ya que fue condenado a 8 años de prisión por cargos relacionados con la seguridad nacional, antes de la inauguración de Festival de Cannes, donde su nueva película “The seed of the sacred fig”, está en competencia.

De acuerdo al comunicado que distribuyo en el Festival de Cannes, la comunidad cinematográfica internacional, debe mostrar un apoyo claro a quienes huyen por la realización de sus obras.

“La libertad de expresión debe ser defendida con voz fuerte y clara”. expresó en su comunicado, es por eso que decidió tomarse “un descanso” despues de un viaje muy largo, mismo que expresó en el comunicado.

Director Mohammad Rasoulof has confirmed he recently managed to leave Iran without official permission and is now staying in an undisclosed location in Europe, ahead of the Cannes premiere of his new feature THE SEED OF THE SACRED FIG.

