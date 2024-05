Confiado de continuar su carrera en Europa con el PSV, equipo con quien tiene contrato vigente para una temporada más, Hirving Lozano afirmó que en caso de dejar el futbol del viejo continente su principal destino será México por encima de la MLS en Estados Unidos, pese a que diversos medios aseguran que hay clubes interesados en él para este próximo mercado de fichajes en verano.

Aunque el mediocampista tricolor también ha sido vinculado con Guadalajara como uno de los potenciales refuerzos que busquen las Chivas en el corto plazo, Lozano aseguró que Pachuca siempre tendrá prioridad en cualquier negociación, por lo que significa dicha institución para él.

“Pachuca me dio muchas cosas, me dio la oportunidad de estar en primera división y si yo regreso a México creo que la primera opción sería Pachuca, pero no sabemos qué pueda pasar en un futuro”, afirmó el atacante.

Más allá de haber sido relegado a un puesto secundario en el cuadro de Eindhoven y no ser convocado para la Copa América con la Selección Nacional, Hirving destacó que su objetivo es mantenerse el mayor tiempo posible en Europa y en dado caso de salir, buscar un regreso a México.

“Espero estar mucho tiempo aquí y esa es mi idea. Ya después en un futuro veremos qué se puede hacer. Pues me gustaría mucho estar mucho tiempo aquí, me gusta la ciudad, la gente, el personal del club me trata muy bien y ojalá que pueda estar muchos años más aquí”, agregó.