Finalmente, vincularon a proceso a Patricio Cabezut. Entre lágrimas, comentó que le duele mucho lo que sucede por su mamá, su hermana y, sobre todo, por sus hijas.

Agradeció a sus amigos que lo han apoyado con los brazos abiertos. Pero no puede hablar del proceso legal, ni de Áurea Zapata, porque tiene una orden de restricción y no quiere incumplirla, así que no es oportuno dar una opinión o un juicio.

Sin embargo, agradeció que pueda seguir en libertad; les han dado seis meses para la siguiente audiencia, para que se presenten pruebas en su contra, mientras sus abogados preparan la defensa.

El conductor de televisión nunca estuvo prófugo, ni escondido, porque la orden de aprehensión no tuvo efecto ya que no lo fueron a buscar a donde vivía.

A Patricio le impresiona que Carlos Jiménez diera a conocer la información y le hayan creído y nadie investigó de dónde salieron los datos.

Por su parte, Aúrea Zapata también acudió a la audiencia y comentó que ha vivido momentos muy difíciles, pero hará lo que sea para defender a sus hijas, quienes fueron las que confesaron haber sido abusadas por su padre Patricio Cabezut.

El pasado viernes 10 de mayo, Silvia Pinal celebró con sus tres hijos: Luis Enrique, Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel, también estuvieron Iván Cochegrus y Stephanie Salas.

Efigenia, asistente de doña Silvia, asegura que la actriz nunca se expresaría así de su nieto, ya que Enrique Guzmán mencionó que ella había dicho que el niño era diferente por ser “chinito y negrito”.

Iván lo negó categóricamente, ya que Silvia siempre ha querido al niño y respeta el proceso legal. Efi comentó que hasta preguntó por el pequeño el Día del Niño

Stephanie Salas aseguró que Michelle aún no está embarazada y le gustaría ser abuela, pero en dos o tres años.

Humberto Zurita trabaja en Colombia, pero le mando un mensaje muy amoroso, deseándole lo mejor porque es una gran mamá.

Alejandra Guzmán le llevó unas blusas de regalo para que esté cómoda y aseguró que el hijo de Mayela Laguna no es su sobrino y está fuera del testamento; dijo que lo quiere mucho, pero ya está fuera de su vida.

Daniela Parra vendió tamales y atendió a los medios de comunicación para darles las gracias. También agradeció a Yolanda Andrade, quien le compró toda la producción de tamales; son detalles que nunca olvidará.

Respecto a un audio que salió de un pariente de Paulina Garriga (ex de Héctor Parra) diciendo que le habían hecho brujería a su padre, comentó que fue hace mucho, no sabe si sea cierto, pero no le pone atención.

Confirma que la señora Paulina ha dado versiones distintas de los hechos, pero lo único cierto es que no se presentó a testificar el día que la llamaron, pero le encantan las entrevistas y dar datos inciertos.

Tengo un pendiente, ¿creen que la opinión pública algún día cambie de parecer y favorezca a Ginny Hoffman y Alexa?

Hay más… pero hasta ahí les cuento.

FACEBOOK y YOUTUBE Ana María Alvarado

IG y TW @anamaalvarado