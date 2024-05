Denuncian por violencia de género a candidato a regidor en Morelos, colaborador de Lucy Meza

La expareja del candidato a regidor en Morelos -quien es colaborador de la candidata a la gubernatura de la entidad, Lucy Meza– levantó la denuncia por presunta violencia de género.

El pasado 8 de mayo, Amanda Arias -expareja de Leonardo González Saavedra– realizó una denuncia en su cuenta de Facebook en la cual relata las agresiones que recibió de parte del ahora candidato a ser regidor del municipio de Emiliano Zapata, junto con el presidente municipal Sergio Alba Esquivel.

Arias indicó que con su denuncia busca que no haya impunidad y para evitar que su expareja realice actos similares contra otras personas, aclarando que no pertenece a ningún partido político y con ello busca que el tema no se politice.

“Busco que esto no quede impune y esa persona siga violentando y a la vez laborando en un entorno en donde al creer que tiene algún poder o protección por parte de la candidata a la gobernatura en el estado de Morelos Lucy Meza (Lucia Virginia Meza Guzmán) mi integridad física y emocional se encuentre amenazada”.

De acuerdo con la denuncia de Amanda Arias, el pasado 20 de enero del presente año, supuestamente Leonardo González la agredió física y verbalmente, además de realizar presuntas amenazas de muerte en su contra.

Debido a esto, la denunciante refiere que decidió huir del estado de Morelos, lugar en el que vivió por una año con el ahora candidato a regidor, pero indicó que las presuntas agresiones “se presentaron en repetidas ocasiones, durante más de 3 años”.

Amanda Arias pidió que se divulgue su denuncia para que “las personas con las que trabaja (Leonardo) dentro del equipo de la candidata Lucy Meza dejen de encubrirlo así como a su compañero Alberto Millán (excoordinador de Comunicación de la exsenadora Guzmán) el cual también fue denunciado por violencia de género, de igual forma para que la gente que se encuentre a su al rededor sepa la clase de persona que es y tome sus precauciones”.

La mujer añadió fotografías de las lesiones que tuvo a raíz de las presuntas agresiones físicas del candidato a regidor, agregando capturas de pantalla con ofensas contra ella porque no le respondió algunas llamadas telefónicas en la madrugada.

“Debido a lo anterior… ante cualquier cosa que me llegue a suceder que dañe mi integridad hago responsable a LEONARDO GONZÁLEZ SAAVEDRA”, finalizó Amanda.

Amanda Arias solicita protección

Amanda Lizeth Arias Hernández acudió al Poder Judicial de la capital del país con el fin de solicitar protección con base a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, ante las presuntas agresiones físicas que denunció por parte de Leonardo Saavedra.

En una parte de la resolución, la mujer señaló que el pasado 21 de enero de 2023, aproximadamente a las 21:30 horas, el supuesto agresor la golpeó, luego de que él olvidó su celular en el automóvil de una amiga y el sujeto pensó que se lo estaba escondiendo, situación que lo hizo enojar diciendo:

“‘Dame mi celular pendeja…’, me golpea con el puño en la nariz, frenó el carro, ya que siento que mi nariz tronó, por lo que al manipular y tratar de defenderme me estrellé en el parabrisas, pero Leonardo González Saavedra no me auxilió y continuaba gritándole que le regrese el celular”.

Después de esto, Amanda señaló que al día siguiente se marchó a vivir a la casa de su abuelo, pero el presunto agresor la contactó con el fin de que regresara con él y lo perdonara.

