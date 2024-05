El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano aseguró que la oposición en México no será callada, esto luego del ataque que sufrió Alejandra Rojo de la Vega, candidata a la alcaldía Cuauhtémoc por la alianza PAN, PRI y PRD.

“Cómo dice nuestro próximo Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada: no nos van a callar, no nos van a detener, no les tenemos miedo, les vamos a ganar”, dijo.

A través de redes sociales, el líder del PRD aseguró que la Cuarta Transformación está desesperada al grado de caer en actitudes criminales.

“Están desesperados, ya enloquecieron y están cayendo en actitudes criminales, eso es Morena”, resaltó.

También, Zambrano aseguró que Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México” ganará la presidencia de la República.

En tanto, Alessandra Rojo de la Vega, candidata a la alcaldía Cuahtémoc, detalló que su vehículo fue impactado por seis disparos de bala en la colonia Peralvillo, esto al terminar una asamblea vecinal.