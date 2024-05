El Día de las Madres es una ocasión especial para honrar y celebrar a las mujeres que desempeñan el papel más importante en nuestras vidas: ser madres. Por tal razón desde este espacio les envió un fuerte abrazo y que su día este lleno de amor y armonía. ¡FELICIDADES!

El presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó que el próximo viernes 17 de mayo se reunirá con su homólogo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, en Tapachula, Chiapas. El objetivo de esta reunión es abordar diversos asuntos de cooperación bilateral, entre ellos seguridad y migración. El jefe del Ejecutivo adelantó la agenda de los próximos días. El jueves 30 y viernes 31 de mayo suspenderá las “mañaneras” en cumplimiento a las disposiciones legales durante la veda electoral. Dijo que realizará una gira privada en materia cultural. El día 1 de junio conmemorará el Día de la Marina en las Islas Marías, en Nayarit, e informó que el domingo 2 de junio ejercerá su derecho al voto en las Elecciones 2024.

IGNACIO MIER; PRONOSTICA QUE MORENA GANARÁ 6 DE 6 EN PUEBLA

El candidato de Morena al Senado de la República, Ignacio Mier Velazco pronóstico la victoria 6 de 6 de los abanderados del partido guinda en Puebla en los comicios del próximo 2 de junio. Después de participar en el debate entre los candidatos al Senado de la República, Mier Velazco dijo esperar que los poblanos reafirmen su confianza en Morena y la ideología de la Cuarta Transformación. Por ello, hizo un llamado a sus compañeros candidatos de Morena a actuar sin prepotencia y arrogancia en lo que resta del actual proceso electoral para conservar la confianza de la ciudadanía. Sin prepotencia, sin arrogancia, vamos a ganar todo, vamos a ganar 6 de 6 en Puebla y seguramente en buena parte de los estados de la Federación y a nivel nacional es innegable la ventaja que tiene Claudia Sheinbaum esto se va a decidir el 2 de junio y trabajando, presentando nuestras propuestas y fortaleciendo la unidad, ganaremos las elecciones y la presidencia de la República. Mier Velazco agregó que la posible victoria de los abanderados de Morena el próximo 2 de junio contribuirá a construir el segundo piso de la Cuarta Transformación en Puebla de la mano de la candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

RICARDO MONREAL; LLAMA A ATENDER A PERSONAS QUE OCUPAN ESPACIOS PÚBLICOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

El senador Ricardo Monreal promueve un punto de acuerdo, en la Comisión Permanente, con el fin de solicitar a las autoridades del Gobierno Federal y de la Ciudad de México que atiendan a las personas migrantes y de la comunidad otomí que ocupan espacios públicos en la Alcaldía Cuauhtémoc. Monreal enfatizó que la solidaridad y el compromiso son esenciales para lograr un cambio positivo en la vida de los vecinos y de los grupos que tienen diferentes necesidades. Refirió el caso de una comunidad otomí, originaria de Santiago Mexquititlán, Querétaro, que desde hace 20 años habitaba un inmueble en el número 18 de la Colonia Roma. Después del sismo del 2017, ese inmueble sufrió un grave daño estructural, lo que llevó a quienes integran esa comunidad a instalarse en un campamento sobre la Calle Roma. Advirtió que esta situación no sólo rompió el tejido social de la comunidad y de la colonia, sino que también obligó a enfrentar condiciones precarias y de incertidumbre a este grupo de personas. Además, tenemos que decirlo, exacerbó la tensión social y generó división; y dentro de la comunidad y también de la colonia, otros grupos de la sociedad han estado participando para intentar resolver esta situación que ya tiene muchos años. Sin negar que las personas tengan derecho a un acceso a la vivienda digna y que se requiera un medioambiente saludable, esta situación ha afectado el derecho de otras y de otros ciudadanos al libre tránsito, a la movilidad y a la propia armonía. Ricardo Monreal dijo que otra situación que se tiene que atender es la que ocurre en la Plaza Giordano Bruno, en la Colonia Juárez, pues ahí se encuentra un asentamiento de migrantes, principalmente de Sudamérica y Haití. El legislador recordó que estas personas esperan ser atendidas por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, pero las condiciones en las que viven son desgarradoras: Duermen en casas de campaña o sobre cartones, sobre el suelo, y la incertidumbre sobre su futuro, que se suma a la falta de recursos y oportunidades, generan un ambiente de estrés y escasez permanente. De esta manera fue como presenté este punto de acuerdo para que, una vez que se apruebe por el seno de la Comisión Permanente, pedirles, solicitarles a las autoridades responsables que lo atiendan y lo podamos resolver. Monreal enfatizó que se tiene que buscar el equilibrio para que no se afecten los derechos de nadie.

EN SONORA EN EL DISTRITO ELECTORAL O5 EL BORREGO GANDARA LLEVA LA DELANTERA CON CASI 10 PUNTOS DE VENTAJA SEGÚN MEXICO ELIJE, ASI TAMBIEN MANLIO FABIO BELTRONES Y LILY TELLES VAN ARRIBA 4 PUNTOS DE SU MAS CERCANO COMPETIDOR.

México elije levanto una encuesta con una metodología que cumple los requisitos científicos y que a 24 días de las elecciones dan algunos indicadores que pueden considerarse con tendencia hacia el alza, si es que un fenómeno político no modifica los escenarios de aquí al 2 de junio, me llama la atención y hay que destacar también que en la misma encuesta el diputado federal que va por tercera reelección Manuel Baldenebro (MORENA PT PVEM) va en empate técnico y subiendo en el distrito federal 01 con su contendiente Ana Gutiérrez de las siglas PRI PAN PRD Y EL famoso travieso Arce PAN PRI PRD le lleva casi 3 puntos esto es un empate técnico como se dice con Karina Moreno Samaniego de MORENA PT PVEM, luego le seguimos – faltan 23 dias para la elección no hay plazo que se cumpla y fecha no llegue.

CLAUDIA SHEINBAUM; ENCABEZA MULTITUDINARIO MITIN EN VERACRUZ

La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, al encabezar un mitin multitudinario en Veracruz, dijo que ninguna falsa noticia y ninguna calumnia nos va a vencer porque somos mucha pieza el pueblo de México, pidió a sus seguidores organizarse y convencer a otras 10 personas para que juntas vayan a votar el 2 de junio próximo. Abundó que ese día el sufragio del más rico vale lo mismo que el del más pobre. Sheinbaum resaltó la importancia de la credencial de elector al pedir que se use como arma de la paz y de transformación. Cuando la abanderada de la coalición integrada por Morena, PT y PVEM preguntó a los presentes si creen en las declaraciones de la oposición cuando dice que estaba de acuerdo con los programas sociales, un sonoro No se escuchó.”No nos los dieron. También se escuchó una rechifla cuando la exjefa de gobierno de la ciudad de México recordó los dichos del ex presidente Vicente Fox en torno a que son flojos quienes reciben programas sociales. “Ch…… tu madre Fox”, “Fuera”, Fuera” le gritaron al ex panista. En el diálogo con sus simpatizantes, la aspirante presidencial les preguntó si estaban de acuerdo en que los ministros de la Corte sean electos por la gente, a lo que respondieron de manera afirmativa. Sheinbaum estuvo acompañada por la candidata a la gubernatura de Veracruz, Rocío Nahle.

XÓCHITL GÁLVEZ; ADMITE QUE CUENTE COMO GASTO DE CAMPAÑA SU PARTICIPACIÓN EN MARCHA DE ‘MAREA ROSA’

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, a su llegada a Reynosa, Tamaulipas, aceptó que el Instituto Nacional Electoral (INE) cuente como gasto de campaña la marcha de la Marea Rosa del próximo domingo 19 de mayo, en el Zócalo de la Ciudad de México., la candidata del PAN, PRI y PRD confirmó que asistirá a la movilización y sobre si el órgano electoral debe contar este evento como gastos de su campaña, Xóchitl señaló que el Instituto debe decidir. Quien tiene que responder es el INE, hoy hay muchos eventos que organizan personas de la sociedad civil, y lo que se contabiliza es una parte que a mí me toca, y ya, no tengo problema. Sin embargo, se lanzó en contra de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, pues acusó que la morenista habría rebasado el tope, por lo que pidió al INE que se ponga las pilas. La que ya rebasó por cientos de millones de pesos en gastos de campaña es la Claudia, nada más súmenle todos los espectaculares, todas las bardas, todos los camiones, los miles de playeras que regala y ojalá el INE se ponga las pilas y empiece a ver cuánto costó el evento en el Zócalo.

SANTIAGO CREEL; COALICIÓN FUERZA Y CORAZÓN POR MÉXICO PRESENTA MAPA DE RIESGOS DE LAS ELECCIONES

El coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, Santiago Creel Miranda, ante la omisión del gobierno federal y las autoridades electorales para garantizar la tranquilidad de las y los ciudadanos y candidatos en el proceso electoral, la coalición Fuerza y Corazón por México presentó un mapa de riesgos para las elecciones. El documento que incluye todas las secciones electorales de México con focos rojos de violencia para los comicios se entregó a los titulares del INE, TEPJF, a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía Electoral, la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional. Santiago Creel afirmó que el actual proceso electoral es ya, el más violento de la historia de México, sin embargo, confió en que aún hay tiempo para que se tomen medidas. Consideró una falla y una grave omisión que el INE no presentara el protocolo de guía y actuación de autoridades para salvaguardar la integridad física de servidores públicos, electores y candidatos en zonas de alto riesgo por la presencia del crimen organizado y que tengan que hacer su trabajo, los partidos de oposición. La secretaria general del PAN, Noemí Luna Ayala, habló de dos hechos violentos por día, 35 candidatos asesinados, 127 víctimas de violencia, 72 amenazas, 16 atentados con armas de fuego y el resto, lamentó, son secuestros y otras formas de violencia como la que vivió el candidato a gobernador en Puebla, Eduardo Rivera. Tan solo en Zacatecas, estado del que es originaria, señaló que 217 candidatos de todos los partidos declinaron en su aspiración. La violencia se ha desbordado y si el Estado no tiene capacidad de asegurar la tranquilidad de los candidatos tampoco para los ciudadanos. No obstante, pidió a la ciudadanía salir a votar sin miedo para que haya un verdadero cambio en el país. El Coordinador Territorial de la campaña, Rubén Moreira, condenó que las autoridades encargadas de la seguridad del país no solo minimicen el problema, sino que descalifiquen a la oposición, en especial la secretaria de Seguridad. Informó que, en el 29 por ciento de secciones electorales de este país, hay un tipo de riesgo para los candidatos y existen lugares en donde no se puede hacer campaña por la violencia. Acusó que el Estado mexicano enfrenta tres amenazas: las encuestas que nadie sabe de quién son y alteran resultados, la intervención del presidente en las elecciones y la violencia. Finalmente, Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, dijo que este es un llamado de emergencia para que se tomen cartas en el asunto y se garanticen elecciones, libres, pacíficas y democráticas. Subrayó que es clave que la gente salga a votar mayoritariamente y sin miedo, para que este color rojo de mapa de riesgo no exista más. Es tiempo de que paremos esta terrible situación de violencia que estamos viviendo, no queremos ni elección de Estado, ni elecciones de miedo, ni mucho menos una narco elección.

MARIO DELGADO; A 20 DÍAS DEL CIERRE DE CAMPAÑA, SE MANTIENE VENTAJA DE SHEINBAUM POR MÁS DE DOS A UNO

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado recalcó la considerable ventaja de al menos 2 a 1 que las casas encuestadoras reflejan a favor de la candidata a la Presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, frente a la candidata del PRIAN. No es por presumir, pero las encuestas dicen que tenemos una ventaja muy importante, por lo menos de dos a uno. Por supuesto, eso es algo que quiere el pueblo de México, así se manifiesta en las encuestas. El dirigente morenista expuso que las encuestas han registrado una tendencia consistente en la preferencia del electorado mexicano a favor la candidata de la coalición conformada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, la cual difícilmente se revertirá a 20 días de que finalice la campaña. Señaló que Morena tiene la responsabilidad de responder a la confianza del pueblo de México, al mantener la unidad y el trabajo conjunto para alcanzar la mayoría y obtener el triunfo en todos los cargos de elección popular. Nos corresponde a nosotros como partido político, tener la organización suficiente para que eso se convierta en un resultado electoral. Y en eso estamos trabajando todos los días. El presidente nacional del Morena aprovechó para referir que, al igual que Andrés Manuel López Obrador comparte como principio fundamental del Movimiento de Transformación erradicar la corrupción sin distinción alguna. Yo coincido con el Presidente de que el combate a la corrupción tiene que ser siempre al 100 por ciento y no decir: es que este es un asunto privado y por lo tanto es un acto de corrupción, pero no hay derecho a hacerlo público. Mario Delgado insistió que los actos de corrupción van a seguir siendo denunciados por parte de Morena, pese a que estos involucren a figuras públicas que dicen emanar de organizaciones civiles sin fines de lucro. Moleste a quien moleste, se van a seguir denunciando actos de corrupción; y queda revelada la hipocresía de estas organizaciones que, de paso les digo, son esas mismas que, hasta ayer, se hacían llamar sociedad civil; que se hacían llamar independientes, que son las mismas que desde el 2002 convocaban a marchas ciudadanas supuestamente defendiendo a nuestra democracia, al INE, ante las propuestas de nuestro movimiento de hacer más transparente y más democrático al INE y que no tuviéramos consejeros que fueran empleados de alguna fuerza política.

INE Y TEPJF; FIRMAN UN CONVENIO HISTÓRICO PARA OBTENER Y CONTABILIZAR DE MANERA RÁPIDA Y CONFIABLE LOS RESULTADOS DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL

La Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala y la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto Fregoso, firmaron dos convenios de colaboración, uno de los cuales permitirá tener resultados de la elección presidencial de una manera más rápida y confiable, mientras que el segundo se orientará a la profesionalización del personal del Instituto en la Escuela Judicial Electoral (EJE) del Tribunal Electoral. Guadalupe Taddei Zavala aseguró que con uno de los convenios signados se dará certeza a los partidos políticos porque protegerá la validez de los resultados en estas elecciones, ya que garantizará que el Instituto entregue en tiempo y forma la totalidad de los paquetes electorales para la calificación de la elección presidencial, así como los medios de impugnación respectivos para la resolución por parte del TEPJF. Éste es el compromiso que asumimos, la construcción de una nueva relación interinstitucional para consolidar el Sistema Nacional de Elecciones con la más alta calidad que exigen los tiempos actuales, pero sin dejar de observar la independencia que debe imperar en la organización y validez de las elecciones. Mónica Soto Fregoso consideró que el INE y el TEPJF están listos para responder ante la ciudadanía por el proceso electoral más grande y complejo en la historia del país. Resaltó que México es un referente en América Latina por su sistema electoral y sus instituciones democráticas. El día de la Jornada Electoral seguirá siendo una fiesta democrática y llamó a salir a votar con alegría, ilusión y con la certeza de que el TEPJF está sólido y preparado para proteger el ejercicio de los derechos político-electorales de todas y todos los mexicanos.

MANLIO FABIO BELTRONES; SE PERFILA COMO FAVORITO RUMBO AL SENADO, LIDEREA CONTIENDA EN SONORA

Manlio Fabio Beltrones, candidato de la fórmula de la alianza PAN-PRI-PRD en Sonora, se perfila al Senado, como favorito. Su perfil lo pone entre los favoritos a la contienda por los escaños del estado, con un 53.7 por ciento de las preferencias, según la última encuesta de Arias Consultores. Con dicha cifra, los aspirantes del bloque opositor aventajan la elección en esa entidad para el Senado por 31 puntos porcentuales, pues en segundo lugar se ubican Lorenia Iveth Valles Sampedro y Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, de la fórmula de Morena, con el 22.7 por ciento de la intención del voto. En tercer puesto están los contendientes del Partido del Trabajo (PT), Célida Teresa López Cárdenas y Froylán Gámez Gamboa, con un apoyo del 13.5 por ciento. Mientras que las fórmulas de Movimiento Ciudadano y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se encuentran en el sótano de la lucha, registrando 5.4 y 0.6 por ciento de respaldo, respectivamente. La medición se realizó en el periodo del 25 al 29 de abril en los 32 estados del país para determinar las inclinaciones de los electores en cada una de las carreras por las senadurías.

DIPUTADA YEIDCKOL POLEVNSKY; PROCESO ELECTORAL, TEMA DE LA AGENDA POLÍTICA EN LA COMISIÓN PERMANENTE

La diputada Yeidckol Polevnsky Gurwitz, de Morena, informo que diputadas y diputados integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, emitieron comentarios sobre el proceso electoral, en el apartado de la agenda política. La legisladora consideró que en este proceso electoral a la oposición le hace falta propuestas y quiere acusar al presidente de la República hasta del cambio climático. Con relación a los gastos de campaña, recomendó leer el artículo 242, numeral 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 143 Bis del Reglamento de Fiscalización del INE. Del PAN, la diputada Lilia Caritina Olvera Coronel señaló que la gravedad de los incidentes contra candidatos subraya la necesidad de una estrategia de seguridad electoral que sea inclusiva y no partidista. Es crucial que todas las fuerzas políticas y las autoridades colaboren para garantizar que la seguridad no se utilice como herramienta de ventaja política, sino como un derecho para todos los participantes en el proceso electoral. La diputada Cristina Ruiz Sandoval (PRI) dijo que la democracia solo se puede ejercer con libertad y para tener elecciones libres, los procesos electorales deben tener elementos de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad; sin embargo, ante la ola de inseguridad que está presente en todo México, la democracia también debe tener la característica de seguridad. Por el PVEM, el diputado Luis Edgardo Palacios Díaz hizo un llamado al Instituto Electoral de la Ciudad de México para que se enfoque en garantizar la libertad de expresión y el contraste de ideas se conduzca con imparcialidad y proteja el derecho de las y los ciudadanos a que se respete su decisión expresada en las urnas, lo cual es la tarea principal de los órganos electorales locales. Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, mencionó que hoy se observa que se tergiversan los datos y se trata de dar la impresión de que no hay condiciones para la elección del próximo 2 de junio, a pesar de que la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral declaró que la elección va bien. Los que recorremos el país vemos que la gente está volcada en torno a nuestras candidatas y candidatos del movimiento, y en México manda el pueblo. De MC, el diputado Carlos Alberto León García afirmó que su partido es más que una simple canción, representa un himno de alegría, congruencia, libertad y de fuerza. Además, dijo que es fuerte el desencanto hacia quienes ya le fallaron a México y por ello su partido y su candidato presidencial han crecido en las preferencias.

DONALD TRUMP; SU ABOGADA SUSAN NECHELES INTENTA DESCALIFICAR LAS CONFESIONES ÍNTIMAS DE STORMY DANIELS

El ex presidente Donald Trump, está siendo apoyado por Susan Necheles, su abogada, la cual dijo que la credibilidad del testimonio de Stephanie Clifford, ex actriz de cine porno conocida popularmente como Stormy Daniels, fue puesta en duda por la defensa de Donald Trump al acusarla de cambiar su historia sobre un presunto encuentro sexual con el ex presidente, esto con el único objetivo de obtener dinero a cambio de sus presuntas revelaciones íntimas. Susan Necheles, la abogada del magnate neoyorquino en el juicio donde se le acusa de haberle pagado a la mujer de Luisiana $130,000 dólares y luego tratar de justificar ese dinero bajo concepto de honorarios por servicios prestados por Michael Cohen por asesoría legal, trató de despedazar la historia que, desde hace años, se ha esmerado en detallar, lo cual Trump niega que haya sucedido. Durante el segundo día de comparecencia frente al jurado que tiene en sus manos el destino del republicano de 77 años, Stormy Daniels fue interrogada durante cerca de tres horas. La abogada Necheles no se anduvo por las ramas y le lanzó preguntas a Stephanie Clifford que desde el inicio parecían ser una declaratoria de guerra. Tienes mucha experiencia en hacer que historias falsas sobre sexo parezcan reales, ¿verdad?. El ex presidente pretende que al poner en tela de juicio la palabra de Stephanie Clifford su juicio carezca de fundamentos para seguir adelante. Sin embargo, la ex actriz lejos de intimidarse pareció aceptarle el reto y eso, por momentos, elevó la temperatura en un recinto donde Donald Trump callado sólo se dedicaba a observar ante el temor de volver a ser multado en caso de perder la compostura. Tengo experiencia memorizando diálogos, no cómo tener relaciones sexuales. Estoy bastante segura de que todos sabemos cómo hacer eso. Y si esa historia no fuera cierta, la habría escrito para que fuera mucho mejor. Aunque Clifford insistió en mencionar que conoció al ex presidente en 2006, durante un torneo de golf de celebridades, y después fue invitada a través de su guardaespaldas para que cenara con él en un hotel, donde en lugar de ello sostuvieron relacione sexuales, la aboga defensora intentó que se retractara, pero no lo logró. De cualquier manera, la defensora del ex presidente presentó a Stormy Daniels como una oportunista capaz de hacer lo que fuera para tratar de ganar miles de dólares contando historias ficticias.

EL CAIRO; RETOMAN NEGOCIACIONES PARA UNA TREGUA EN GAZA CON TODAS LAS PARTES

Las negociaciones indirectas entre Israel y el grupo islamista Hamás se reanudaron en El Cairo con la presencia de delegaciones de Egipto, Catar y Estados Unidos, los mediadores en la guerra. Las negociaciones del armisticio se retoman en El Cairo en presencia de todas las partes, así lo indicó una fuente de alto nivel egipcia a Al Qahera News, cercana a los servicios de Inteligencia egipcios. Al Qahera News no ha dado más detalles sobre en qué punto están las conversaciones. La última propuesta realizada por los mediadores ya ha sido aceptada por Hamás, aunque Israel continúa estudiándola.

