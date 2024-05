La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón Por México, Xóchitl Gálvez, aseguró que ella acudirá a la concentración del próximo 19 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México organizada por la sociedad civil, a pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE) lo contabilice como acto de campaña.

Desde Reynosa, Tamaulipas, dijo que ella no anda escondiendo dinero y que declara todo lo que gasta en su campaña ante el Instituto Electoral.

“Voy a muchos eventos que organizan, organizaciones de la sociedad civil, muchos de los que voy. Y lo que se contabiliza es una parte que a mí me toca y se declara, no tengo problema. La que ya rebasó por cientos de millones de pesos los gastos de campaña es la Sheinbaum”.

Aseguró que sus gastos de campaña están muy por debajo, “porque lo que yo he declarado es lo real. Yo no ando escondiendo el dinero, ni ando diciendo, yo declaro lo que me gasto, cuánto cuesta este evento, lo declaro. Aquí no va a haber que me multen. O sea, Sheinbaum declaró 40 millones, creo, 30 millones en su precampaña y la multaron con 40 millones”.

Y enfatizó que su contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum, “nunca declara lo que realmente se gasta, sino anda ocultando la información. Así como ocultó su casa, así anda ocultando los gastos de campaña”.

Desde una de las ciudades más violentas, la abanderada presidencial del PAN, PRI y PRD, reconoció que los tamaulipecos tienen que “armarse de valor para transitar por las carreteras”.

Ante ello, dijo que ella será “una presidenta que no los va a abandonar, este gobierno, el gobierno de Morena, este gobierno que decidió aliarse con los narcos, Morena es el partido de los delincuentes, no tengan ninguna duda”.

Recordó que fue Reynosa donde empezó la historia de los hermanos Carmona, “aquí empezó el caso Carmona de cómo empezaron a importar gasolina de manera ilegal y con ese dinero financiar campañas políticas. Aquí ustedes conocen la historia de cómo Morena decidió aliarse con estos delincuentes para que hoy México esté en sus manos”.

Denunció que el cobro de piso en Tamaulipas “es cosa de todos los días. Los taqueros tienen que comprarle la carne a los delincuentes, los tortilleros le tienen que pagar a los delincuentes piso, los agricultores le tienen que pagar, los transportistas, por eso Morena se va a ir, por eso se va a ir, porque además ha decidido rendirle culto a la santa muerte y la santa muerte es un personaje al que le rinden culto los delincuentes; nosotros somos gente que valoramos la vida, la verdad y la libertad y por eso estamos aquí”, destacó.

