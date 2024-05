Refuerzan seguridad de Xóchitl Gálvez en Tamaulipas

Durante su gira por Reynosa y Matamoros, Tamaulipas, la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, tuvo un incremento en el número de elementos del ejército mexicano y la Guardia Nacional que la custodian en trayectos y eventos.

Desde Matamoros, una ciudad en la que los comercios tienen que pagar derecho de piso, desaparecen mujeres y hay altos niveles de violencia, la abanderada presidencial del PRI, PAN y PRD reconoció que le daba pena llegar al evento en medio de un gran operativo de seguridad.

“Me da pena que tenga que llegar a Matamoros con estos niveles de seguridad, porque pienso en ustedes, que ustedes no traen esa seguridad. Pero yo no determino la seguridad que traigo, la determinan los que me cuidan, pero eso habla de que en Tamaulipas las cosas no andan bien. Eso habla de que en Tamaulipas la delincuencia anda muy crecida porque la han dejado crecer”, refirió.

Ante ello, exigió al gobernador de esta entidad, Américo Villarreal a dar la cara a los ciudadanos, “señor gobernador ya salga de su palacio y venga a Matamoros a darle la cara a la gente y en frente usted a los delincuentes. Yo sé que los delincuentes lo pusieron ahí, pero no sea tan cínico, no tenga tanta colusión porque tiene usted abandonados a los habitantes de Matamoros a merced de la delincuencia”.

La ingeniera Gálvez Ruiz aseguró que ella es “¡Una mujer cabrona! Que no se va a amilanar contra los delincuentes, porque no se vale que sus familias, no se vale que sus familias vivan con miedo. Lo que me han platicado lo que sucede aquí en Matamoros yo no lo había visto en ningún estado”, refirió.

Dijo que ella tiene hijos y esposo, “pero no nos podíamos quedar en nuestra casa sentadas viendo cómo el país se hunde, viendo cómo este país se va por la borda en manos de autoridades que abandonaron a Matamoros”

Por eso invitó a los asistentes a su evento a luchar, a esforzarse, a pelear por su familia, por sus hijos, por el futuro de México, “no bajemos los brazos, nos van a intimidar, nos van a amenazar”.

Al advertir que el gobierno Federal no bajó el precio de la gasolina, no bajó el precio de la comida y quitó apoyos al campo, Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México pidió mandar “al carajo” a Morena porque mintió.

“¡Mandemos al carajo a Morena porque nos engañó! Esa es la solución, cambiemos, cambiemos lo que está mal. Les prometo que nosotros vamos a recuperar los pequeños apoyos a la educación, a las escuelas, a los centros de salud, que haya medicinas, que haya apoyos para el campo, que haya dinero para pavimentar las calles de aquí de Matamoros, que puedan tener agua, eso es lo importante”, declaró.

