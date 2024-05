El ministro en retiro Arturo Zaldívar desconoció los audios, filtrados a medios de comunicación, donde supuestamente se revela las presiones ejercidas por su círculo cercano en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para obtener resoluciones acorde a sus intereses.

“Yo no tengo ninguna opinión sobre los audios, yo no participo en ellos no sé ni siquiera si son auténticos o están manipulados, no lo sé. No tengo comentario alguno, se tendrán que aclarar por quienes se dice que intervinieron en el procedimiento ante el Consejo y ojalá respeten todos los derechos humanos”, comentó.

Durante una entrevista de radio, el también integrante del equipo de Sheinbaum, calificó el hecho como un acto de intencionalidad política por parte de la ministra presidenta, Norma Piña, a quien acusó de usar el Poder Judicial para denostarlo.

“Es una clara intencionalidad política electoral, de parte de la ministra Norma Piña que está usando todo el Poder Judicial de la Federación para denostar y para evidencia investigaciones, que viola todo proceso”, dijo.

Por otra parte, los audios habrían sido grabados por el magistrado Alberto Roldán, quien en 2020 era responsable del Juzgado Quinto de Distrito en materia de amparo, y llevaba el caso de Frida Martínez, exsecretaria general de la Policía Federal, acusada por un presunto fraude de 2 mil 500 millones de pesos.

En tanto, según la versión las presiones fueron realizadas por Carlos Antonio Alpízar, quien era secretario general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (CFJ), durante el periodo de Arturo Zaldívar, y quien influyó para conceder un amparo para Martínez y así evitar una posible orden de aprehensión.