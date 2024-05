El director de la cinta The Seed of the Sacred Fig, próxima a estrenarse en el Festival de Cine de Cannes y que competirá por la Palma de Oro, Mohammad Rasoulof, ha sido sentenciado a azotes, ocho años de prisión, confiscamiento de su patrimonio y una multa por parte de un tribunal en Irán, su país de origen. Lo anterior, según información de Babak Paknia, abogado del cineasta.

Aunado a la condena, las autoridades iraníes se encuentran haciendo todo lo posible para que la película, en un acto de censura, sea borrada del festival. Autoridades mismas que llevan años hostigando y amedrentando al cineasta, pues este último ha ignorado deliberadamente, en pro de la libertad, las regulaciones que impone el país de medio oriente a sus cintas sobre no criticar al régimen.

Te podría interesar: Cannes: entre la huelga y el acoso

No por nada ha sido sentenciado a prisión en tres ocasiones e incluso obligado a salir de su país. Por lo anterior, no pudo recibir el Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín que ganó en 2020 con su cinta There Is No Evil, ni tampoco participar como miembro del jurado de la categoría Un Certain Regard en el Festival de Cine de Cannes el pasado 2023. Esto último, más por su arresto debido a ser visto en protestas en contra del gobierno iraní en 2022.

Respecto a la cinta, no resulta sospechosa la persecución en contra del cineasta, pues según la sinopsis oficial, “la historia se centra en Iman, un juez de instrucción del Tribunal Revolucionario de Teherán, que lucha contra la desconfianza y la paranoia cuando se intensifican las protestas políticas en todos le país y su pistola desaparece misteriosamente”.

Es decir, sigue la línea de protesta y crítica al régimen de su país. Lo cual, claro, no agrada en absoluto al gobierno local. Ni siquiera desde los inicios de la carrera del director, pues desde 2010 ha sido perseguido. En ese entonces, fue arrestado y condenado a seis años de prisión, luego reducido sólo a uno. Para 2017, le fue retirado su pasaporte para que no abandonara el país.

Más tarde, volviendo a lo dicho sobre su imposibilitada asistencia a Cannes para ser jurado, recibió apoyo de cineastas como Farhadi y Panahi, asimismo de otros cineastas que pedían enérgicamente le fuera permitida la salida para atender su comisión en el festival.

Respecto a la cinta de la discordia, Mohammad Rasoulof no ha sido el único afectado, pues, según el abogado del cineasta, también a los actores y actrices de la producción les fue prohibido dejar el país, así como también se les exhortó a pedirle al director que retirara la película del festival.

Finalmente, Babak Paknia agregó que la sentencia a Mohammad Rasoulof fue confirmada en la sala 36 del Tribunal de Apelación de Ania “y ahora el caso ha sido remitido a la ejecución de las sentencias”. Y finalizó diciendo que:

“El motivo principal para dictar esta sentencia es la firma de declaraciones y la realización de películas documentales, que, según el tribunal, son ejemplos de colusión y colusión con la intención de cometer un delito contra la seguridad del país”.

1/2 #محمد_رسول_اف به موجب حکم صادره از شعبه‌ی ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی به تحمل هشت سال حبس (۵سال قابل اجرا)، شلاق، جزای نقدی و ضبط مال محکوم شد. این حکم در شعبه‌ ۳۶ دادگاه تجدیدنظر عینا تایید و اکنون پرونده به اجرای احکام ارسال شده است. — Babak Paknia (@DrPaknia) May 8, 2024