Alberto Millán, vocero de la candidata a gobernadora de Morelos, Lucía Meza, renunció a su cargo de campaña este día, ya que su expareja sentimental lo acusa de violencia, desde junio de 2020, asimismo la mujer aseveró que él tiene vínculos con la Fiscalía del Estado.

De acuerdo a la carpeta de investigación 17910/FMUJ/UDVF/2020, levantada en Oaxaca de Juárez, Millán está acusado por violencia familiar, tras varios meses de acoso psicológico y laboral en contra de su expareja.

En el 2016, la mujer comenzó a trabajar con Lucía Meza, y al tiempo inició una relación sentimental con Millán, sin embargo, el vinculo afectivo se volvió violento y al momento de terminar la relación ocurrieron los hechos de violencia.

“Me gritaba que no valía nada, que él era mucho más que yo, que yo sin él no iba a lograr nada, que estaba protegido por la senadora, que no se me ocurriera decir nada porque no iba a ocurrir nada”, recordó.

Asimismo, la mujer comentó que Millán intentó intimidarla y hasta ofrecerle dinero para retirar la denuncia, la cual lo tienen vinculado a proceso, aseguró la víctima.

En tanto, el proceso continúa y aún falta el desahogo en la última parte de la audiencia: “con la Nueva Ley de Violencia de Género le tocan siete años de cárcel, intentó acercarse a mí, ofrecerme dinero para que retirara la denuncia, obviamente me negué”.