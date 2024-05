La canción más Rage Against the Machine desde Rage Against the Machine

El pasado 6 de mayo, Benjamin Hammond Hagerty, famoso rapero oriundo de Seattle, mejor conocido como Macklemor, lanzó Hind’s Hall, canción nombrada así en honor al ocupamiento estudiantil ocurrido en la Hamilton Hill de la Universidad de Columbia y asimismo en honor a Hind Rajab, una niña de seis años de edad que fue asesinada por tropas israelíes en Gaza.

Además de rendir honores a Hind en el nombre de la canción, de reconocer las protestas estudiantiles (principalmente en Columbia) pro-Palestina y condenar los brutales ataques de Israel al pueblo palestino, Macklemore decidió donar todas las ganancias de la canción a la United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA).

Te podría interesar: Anuncian elenco de la segunda temporada de Merlina

Tom Morello mismo dijo que era lo más Rage Against the Machine desde Rage Against the Machine, pues Hind’s Hall, como muchas de las canciones de la banda angelina, es de protesta.

Roger Waters, octogenario cofundador de Pink Floyd, también dejó saber su emoción, espetando incluso un “Free Palestine“, una de las consignas más sonadas en los últimos meses.

Entre otras cosas, la canción del rapero canta en contra de la tergiversación de posicionamientos como el antisionismo y el antisemitísmo y cómo se usan para mentir, el supremacismo blanco, Meta, la policía, lo políticos que sólo sirven para servir, de Biden, declarando incluso que no votará por él en las próximas elecciones y bastante más.

La canción del también autor del mítico álbum The Heist, que por cierto samplea a Ana La Habibi del cantante libanés Fairuz, fue lanzada ayer a través de X e Instagram con una descripción breve y el video de la misma. Hoy, un día después del lanzamiento, se encuentra ya también disponible en YouTube.

HIND’S HALL. Once it’s up on streaming all proceeds to UNRWA. pic.twitter.com/QqZEKmzwZI — Macklemore (@macklemore) May 6, 2024