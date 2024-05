Luego de que se diera a conocer el primer vistazo de David Corenswet en el traje de El Hombre de Acero para la nueva cinta de Superman (antes Superman: Legacy) dirigida por James Gunn a través de Instagram y Threads, e incluso desde su elección como este ícono de DC Comics, fanáticos se preguntaron si él sería el adecuado.

Que James Gunn lo haya elegido hace que las personas confíen un tanto más. Asimismo, claro, lo más importante: la carrera que le antecede. Porque su elección, anunciada el 27 de junio de 2023, no fue un azar del destino ni una coincidencia, sino cuestión de trabajo. No por nada dará vida a Kal-El en esta y las próximas cintas de DC Studios, dispuestas a formar un nuevo legado para el DCU.

El actor oriundo de Filadelfia, Pensilvania que dará vida a Clark Kent comenzó a trabajar en el año 2016, apenas después de graduarse. Sin embargo, fue en 2018, con el personaje de Michael Lawrence en Affairs of State y con Reed de House of Cards que empezó a ganar notoriedad.

En el mismo 2018 también hizo de Spencer Baymoore en Instinct. Un año más tarde, participó en Project Pay Day, de Greg Koorhan, en donde personificó a un Guardaespaldas.

Vino luego una pausa en la gran pantalla, pues antes de volver, participó como River Barkley en The Politician entre 2019 y 2020. Asimismo en 2020 tuvo una aparición como Jack Castello en Hollywood, que se trata de una producción original de Netflix ubicada en la época de oro del cine pos-Segunda Guerra Mundial.

Para 2022, luego de participar en la miniserie We Own This City como David McDougall, David Corenswet volvió al cine con dos participaciones, como Jake en Look Both Ways y como El proyeccionista en Pearl, producciones de Netflix y de A24, respectivamente. En esta última, compartió escenario con Mia Goth y Tandi Wright, bajo la dirección de Ti West.

En este año, quizá uno de los más prolíficos desde que comenzó a actuar, se estrenó The Greatest Hits, de Ned Benson, que fue estrenada el pasado marzo en el SXSW. Alcanzó apenas una corta ventana en cines y luego cayó en una plataforma de streaming.

Finalmente, David Corenswet tiene dos estrenos más en puerta, uno en cine y otro en televisión. El primero es Twisters, de Lee Isaac Chung, donde compartirá pantalla con Daisy Edgar-Jones, Glen Powell, entre otros. Se estrenará el próximo 19 de julio a través de Warner Bros. Pictures. El segundo proyecto es Lady in the Lake, dirigida por Alma Har’el y escrita por Dre Ryan. Se trata de una miniserie basada en el libro homónimo de Laura Lippman que se estrenará en el transcurso de este año a través de Apple TV+. Ahí, el actor estadounidense estará junto a estrellas como Natalie Portman y Lupita Nyong’o.