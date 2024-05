Esta mañana el exprocurador de la CDMX, Bernardo Bátiz declaró en diversos espacios informativos rechazó que la muerte de Carlos Márquez Padilla, exempleado de PEMEX y esposo de María Amparo Casar, fuera modificada.

Esto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador en una de sus mañaneras mencionó que Bernardo Bátiz tuvo una reunión con el periodista Héctor Aguilar Camín y María Amparo Casar, para modificar el dictamen de la muerte de Márquez Padilla, pero el exfuncionario informó que no recuerda si se realizó.

Esta declaración la realizó el pasado 3 de mayo desde Palacio Nacional y en la que acusó que el objetivo de Casar era obtener una pensión vitalicia.

“Yo no recuerdo esa reunión, sí conozco a Aguilar Camín, recuerdo que lo vi en algunas ocasiones. Todos los días no reuníamos en el gabinete de gobierno y seguridad y ahí analizábamos de todos los asuntos importantes y no dudo que hayamos comentado ese caso. En cuanto a lo que dijo el presidente, yo lo conozco, sé que toma nota, sé que dice la verdad, nunca he sabido que haya mentido, así que no dudo que haya tenido lugar esa reunión a la que él se refiere”, mencionó Bátiz a Azucena Uresti en Radio Fórmula.

Adicional a esto, Bernardo Bátiz desmintió que se haya modificado la causa de muerte de Carlos Márquez Padilla la cual está marcada como suicidio.

“No se modificó la causa de la muerte, eso no se modificó. Lo que es de mí responsabilidad que fue la averiguación previa, no personalmente, pero sí el equipo bajo mis órdenes, tomó los datos, hizo las pruebas periciales y se llegó a la conclusión que la muerte fue voluntaria, eso no se modificó nunca, pero eso es lo que yo puedo decirle, lo que otras personas digan no me voy a meter”, agregó.

LDAV