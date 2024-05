Pese a que en reiteradas ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador ha desdeñado los resultados de la prueba PISA, reitero que esta no se dejará aplicar en México.

Este martes, al ser cuestionado sobre si el país seguirá participando en el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) cuya siguiente edición es el próximo año:

“He estado viendo eso, de que hablan de que no vamos a participar, pero sí, no sé en qué consiste, sí, ya sé, pero que no se acepta ahora. Sí, pero sí la aceptamos y estamos abiertos a todas las evaluaciones”.

Lo anterior, luego de que especialistas en educación advirtieran que se acerca la fecha de cierre para la entrega de la documentación requerida y el pago de la aportación económica de 3 millones 822 mil pesos por parte del Gobierno para que se aplique el examen.

Ante esto, el mandatario mexicano reiteró lo que dijo hace 3 años con respecto la PISA, que considera emanada del periodo neoliberal:

“Estamos abiertos hasta los estudios que hicieron sobre el manejo de la pandemia, que de pura casualidad lo pudieron reconocer, ahora que hay elecciones, acusándonos de que manejamos mal todo en relación con la pandemia”.

En mayor de 2021 en una Mañanera desde Chetumal, Quintana Roo, el titular del Ejecutivo indicó, luego de que ese año se difundiera la versión de que el país dejaría la prueba:

“¡México va a continuar con la Prueba PISA, no tiene por qué no hacerlo, todo lo que sea para bien para México! Si me dicen: ‘¿va a continuar México tolerando la corrupción de empresas extranjeras? Digo, ‘No’; pero si me van a preguntar: ‘¿va a continuar México permitiendo que se hagan pruebas para que mejore la calidad de la enseñanza? Digo, ‘Sí’”.

Pese a esto, en diciembre del año pasado, López Obrador rechazó los resultados de la edición 2022 en la que el país se ubicó en el lugar 51 de 81 en el rendimiento de estudiantes de 15 años en matemáticas, comprensión de lectura y ciencias, por debajo del promedio global.

Ese día, el titular del Ejecutivo Federal dijo:

“Nosotros no los tomamos en cuenta porque todos esos parámetros se crearon en la época del neoliberalismo, del predominio del periodo neoliberal, en donde lo que querían era impulsar supuestamente la calidad de la enseñanza, la excelencia y desaparecer la educación pública, degradándola”.

Y abundó que su administración no los tomará en cuenta debido a que, cuando se comenzó a aplicar en México (2000) se vivía el modelo neoliberal, tiempo en el que se intentó, a su entender, desaparecer la educación pública a través del impulso de la “excelencia académica”, al grado de que:

“Nunca en la historia de México se había ofendido tanto a los maestros como en el periodo neoliberal, a nuestros maestros, nunca y esas pruebas son parte de lo mismo, es como si yo tomara en cuenta una opinión del Fondo Monetario Internacional o una encuesta de GEA-Isa, ándale, gracias por la ayuda, o un editorial del Reforma. ¿No? ¿O leyera un libro de Martín Moreno? ¡Zafo!”.

Tras la publicación de los resultados, la Secretaría de Educación Pública (SEP) señaló que la OCDE no consideró el ajuste del sistema mexicano “frente a circunstancias inusuales”, pidió un análisis basado en contextos como las condiciones socioeconómicas y culturales de cada país para “evitar interpretaciones reduccionistas”.

En el reporte PISA 2022 se indicó que:

– En México, el 34% de los estudiantes alcanzó al menos el Nivel 2 de competencia en matemáticas, significativamente menos que el promedio de los países de la OCDE (promedio de la OCDE: 69%). Como mínimo, estos estudiantes pueden interpretar y reconocer, sin instrucciones directas, cómo se puede representar matemáticamente una situación simple.

– Alrededor del 53% de los estudiantes de México alcanzaron el Nivel 2 o superior en lectura (promedio de la OCDE: 74%). Como mínimo, estos estudiantes pueden identificar la idea principal en un texto de extensión moderada, encontrar información con base en criterios explícitos, aunque a veces complejos.

– Alrededor del 49% de los estudiantes de México alcanzaron el Nivel 2 o superior en ciencias (promedio de la OCDE: 76%). Como mínimo, estos estudiantes pueden reconocer la explicación correcta de fenómenos científicos familiares y pueden utilizar ese conocimiento para identificar, en casos simples, si una conclusión es válida con base en los datos proporcionados.