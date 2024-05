El presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció la contribución de las Fuerzas Armadas en el objetivo de pacificar el país. Con su apoyo, delitos como el homicidio doloso, feminicidio, secuestro, robo total y robo de vehículos han disminuido, de acuerdo con el informe correspondiente a marzo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Soy un convencido de que los dos pilares del Estado mexicano en la actualidad, que garantizan la posibilidad del crecimiento, en buena medida la creación de empleos y, sobre todo la seguridad, son la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. Mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas. Nos han ayudado mucho, mucho, mucho, con bastante sacrificio, porque también a veces eso se olvida. También en las Fuerzas Armadas hay asesinatos, hay desaparecidos y hay quienes pierden la vida en las obras, sufren, padecen. Mi reconocimiento a todos ellos y a sus familiares. Además de las labores de seguridad pública, las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional intervienen en acciones cívicas y obras sociales que tienden al progreso del país, tal como lo establece su cuarta misión. El jefe del Ejecutivo recordó que auxiliaron a la población en el huracán Otis y en la pandemia de COVID-19. Se evitaron muchísimas muertes porque pusimos de pie hospitales, se consiguieron equipos que no había porque imagínense cómo heredamos al sector salud y nos unimos, trabajábamos día y noche todos los integrantes del sector salud. Nos ayudó mucho la Marina, la Secretaría de la Defensa, se distribuyeron por todo el país más de 200 millones de dosis, de vacunas. Si no fuese por ellos, no hubiésemos avanzado tanto, o sea, a mí como presidente me han apoyado mucho las Fuerzas Armadas. Por esta actuación, el pueblo de México confía en las y los elementos de ambas instituciones, así como en los integrantes de la Guardia Nacional.

SENADOR RICARDO MONREAL; SE DIO LA GIRA DE LA DEFINICIÓN POLÍTICA, NADA DE TRAICIONES, SEIS DE SEIS

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Enlace Territorial en la campaña de Claudia Sheinbaum por la Presidencia de la República, expresó que se dio la gira de la definición política, nada de traiciones, seis de seis. El miembro de la coalición Sigamos Haciendo Historia afirmó desde Cuautepec de Madero, es la gira de la victoria. Esta gira es como la que se registró hace 162 años en la Batalla de Puebla, donde el pueblo de México y los liberales, enterraron a los conservadores. Envió un mensaje a la derecha, donde sentenció, no pasarán. Monreal expresó, la candidata por la jefatura del gobierno de la Ciudad de México va 14 puntos arriba en las encuestas y la candidata a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, va 25 puntos arriba de la oposición.

CLAUDIA SHEINBAUM; VOY A ELEVAR EL SALARIO MÍNIMO EN MÉXICO A 11.287 PESOS MENSUALES

Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de México por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia”, aseguró que, de ganar la presidencia de México en las elecciones del 2 de junio, elevará el salario mínimo a 2,5 canastas básicas. Esto quiere decir que lo aumentaría a 11.287 pesos al mes, Tras el aumento que anunció el presidente, Andrés Manuel López Obrador, el 1 de enero, el salario mínimo diario en vigor en la zona libre de la frontera norte (Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Baja California y Sonora) es de 374,89 pesos, lo que equivale a 11.403 pesos mensuales, pero en el resto del país es de 248,93 pesos, unos 7.508 pesos mensuales. Esto quiere decir que si Sheinbaum pretende subir el salario mínimo a 2,5 veces la canasta básica, este tendría que elevarse hasta 11.287 pesos al mes, por debajo de lo que gana un trabajador en la zona libre de la frontera norte, pero son 3.779 pesos más al mes para los trabajadores con salario mínimo del resto del país. Según los últimos datos oficiales disponibles, el 37% de la población se encontraba en pobreza laboral en el cuarto trimestre de 2023, lo que equivale a 48 millones de mexicanos a los que el ingreso del hogar no les alcanza para adquirir la canasta básica alimentaria para todos sus integrantes. Menos les alcanza para adquirir la ampliada o no alimentaria. Aunque ese porcentaje representa una disminución respecto al 38,5% del cuarto trimestre de 2022 y del 40,3% del mismo periodo de 2021, todavía supera al 33,1% de 2007, antes de la crisis financiera. El reto de la propuesta de Claudia Sheinbaum sería lograr que todos estos mexicanos puedan comprar la canasta alimentaria y no alimentaria con su salario, pero muchas de estas personas están en la informalidad y no les impactará el incremento que propone la candidata, si es que ella gana y logra implementarlo.

MARIO DELGADO LLAMA A VOTAR TODO MORENA ESTE 2 DE JUNIO

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado llamó a no brindar ni un solo voto a la derecha y sus candidatos a la Presidencia de la República y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada pues, dijo, ellos representan a la mafia inmobiliaria que solo busca llegar al poder para lucrar con él. Imagínense, los de la PRIANdilla inmobiliaria, si gobernaran en Venustiano Carranza, lo que harían. Llenarían de edificios y no habría agua, habría mucho tráfico, habría saturación de los servicios. Así le hicieron en la Benito Juárez. Lo anterior, lo expresó durante el encuentro con militantes y simpatizantes que encabezó la candidata a la Presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, en la alcaldía Venustiano Carranza. Más de 266 pisos les generaron una fortuna a esta mafia inmobiliaria a costa de desorden urbano, saturación de los servicios públicos, sobre población, exceso de tráfico y falta de agua. Además señaló que no se debe olvidar lo que el Cártel Inmobiliario hizo en las alcaldías de Benito Juárez y Miguel Hidalgo, al enriquecerse al amparo del poder. La señora X, con un gran cinismo dice que durante su gestión todo fue legal. Lo cierto es que utilizar su cargo público para beneficiarse es corrupción y cometió los delitos de tráfico de influencias y conflicto de interés. Mario Delgado insistió en que el pueblo de México no puede permitir que el modus operandi de los corruptos de la oposición se repita, no más pisos irregulares autorizados a cambio de moche, ya sea en departamentos o con contratos en favor de sus empresas. Por ello, el líder morenista subrayó que la Ciudad tiene el corazón a la izquierda, y es el 2 de junio cuando la ciudadanía debe expresar su voluntad y votar todo Morena, para que siga la transformación.

ERUVIEL ÁVILA; LLAMA A JÓVENES QUE VOTARÁN POR PRIMERA VEZ A HACERLO POR CLAUDIA SHEINBAUM

Eruviel Ávila Villegas en un encuentro con cientos de jóvenes del Estado de México, expresó a quienes van a votar por primera vez el próximo 2 de junio y a quienes ya han participado en partidos políticos, que hoy en día más que colores o partidos hay que pensar en las personas y quien representa lo mejor para el futuro de México, como es Claudia Sheinbaum. En compañía de Alfonso Ramírez Cuéllar, coordinador de los Comités de Defensa del Voto de Claudia Sheinbaum, y Abraham Carro, líder de las Juventudes de la candidata a la Presidencia, sostuvo que la ex jefa de Gobierno capitalino será una presidenta que impulse la educación y la preparación de los niños y jóvenes, porque sabe de la importancia que esto tiene para alcanzar mejores condiciones de vida de las familias y del país. Aquí están jóvenes, mujeres, hombres, que la gran mayoría militaba en otros partidos políticos o incluso no tiene partido, pero nos queda claro que hoy más que los partidos, lo que importa son las personas, los proyectos, el futuro de México, y por eso estamos con Claudia Sheinbaum Pardo. Eruviel Ávila destacó la importancia de trabajar en equipo, con el gobierno federal y estatal, para lograr más beneficios para los mexiquenses.

MARKO CORTÉS; XÓCHITL ES LA FAVORITA, YA EMPATÓ, VA SUBIENDO Y VAMOS A GANAR

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, afirmo que a menos de un mes de las elecciones presidenciales, Xóchitl Gálvez ha logrado consolidarse como la principal contendiente, acortando distancia de manera significativa y alcanzando ya un empate técnico en las encuestas más recientes. Xóchitl es la favorita, ya empató, va subiendo y vamos a ganar. Marko Cortés garantizó que la propuesta política de la candidata de Fuerza y Corazón por México es la que ha ganado terreno entre la sociedad y genera un creciente respaldo popular. Xóchitl Gálvez está logrando capitalizar el descontento ciudadano y ofrece alternativas concretas y realistas a los problemas que aquejan al país, lo que ha contribuido a su ascenso en las preferencias electorales. El dirigente del blanquiazul sostuvo que, en el segundo debate, evidenció las mentiras y la incompetencia de la candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum, dejando en claro que lo que está en juego es que continúe la corrupción y destrucción del país con Morena o que haya un cambio positivo con Xóchitl Gálvez. Desde lo local, el jefe nacional de los panistas pronosticó que se perfila que Acción Nacional refrendará los estados que ya gobierna, como Guanajuato y Yucatán, además de que ya logramos empatar en Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Morelos. Subrayó que la Coalición Fuerza y Corazón por la Ciudad de México arrebatará a Morena un bastión que viene gobernando el mismo grupo político desde hace 27 años. En tanto que las encuestas señalan un crecimiento constante en las preferencias por la Coalición en los estados de Jalisco, Tabasco y Chiapas. Dijo no tener duda que en las semanas que faltan para el 2 de junio, Xóchitl seguirá posicionándose como la figura central en la carrera presidencial y la única que significa un cambio positivo para México.

JOE BIDEN Y DONALD TRUMP: ALGUNOS TEMAS CLAVE PARA LA POLÍTICA DE EEUU

El presidente Joe Biden y el ex presidente Donald Trump, dos aspirantes que tienen asuntos pendientes en la presidencia y muchas ganas de resolverlos. Los votantes vuelven a juzgar a dos presidentes por sus antecedentes y sus promesas para los próximos cuatro años. Esta es la posición de ambos candidatos respecto de algunos de los temas principales: Aborto. El presidente Biden ha pedido al Congreso que le envíe una legislación que codificaría en la ley federal el derecho al aborto, que estuvo vigente durante casi 50 años antes de ser revocado por la Corte Suprema. También ha criticado las prohibiciones estatales del aborto en los estados republicanos y dice que vetará cualquier posible prohibición a nivel nacional si alguna llega a su escritorio. El ex presidente Trump a menudo se jacta de haber nombrado a los jueces de la Corte Suprema que anularon Roe v. Wade, poniendo fin al derecho constitucional al aborto. Después de esquivar preguntas sobre cuándo cree que se debería restringir el procedimiento durante el embarazo, Trump anunció en abril que las decisiones sobre el acceso y los límites deberían dejarse en manos de los estados. Clima y energía. Biden: En un segundo mandato, se podría esperar que Biden continúe centrándose en implementar las disposiciones climáticas de su Ley de Reducción de la Inflación, que proporcionó casi 375,000 millones de dólares para cosas como incentivos financieros para automóviles eléctricos y proyectos de energía limpia. Biden también está reclutando a más de 20,000 jóvenes en un “Cuerpo Climático” nacional, un programa similar al Cuerpo de Paz para promover la conservación a través de tareas como climatizar viviendas y reparar humedales. Trump: En el pasado describió el cambio climático como un “engaño” y alberga un particular desdén por la energía eólica y ahora dice que su objetivo es que Estados Unidos tendría la energía y la electricidad más baratas del mundo. Aumentaría la extracción de petróleo en tierras públicas, ofrecería exenciones fiscales a los productores de petróleo, gas y carbón, aceleraría la aprobación de gasoductos y haría retroceder los esfuerzos agresivos de la administración Biden para lograr que la gente lo hiciera cambiar a automóviles eléctricos, que, según él, tienen un lugar pero no deberían imponerse a los consumidores. Democracia y Estado de Derecho. Biden: Proteger la democracia ha sido la razón de ser detrás de la decisión de Biden de postularse para la reelección. En un guiño simbólico a la Guerra Revolucionaria, Biden pronunció su primer discurso de campaña de 2024 cerca de Valley Forge, Pensilvania, donde habló de la decisión de George Washington de dimitir como líder del Ejército Continental después de que se consiguiera la independencia estadounidense. Trump: El ex presidente, que se negó a aceptar su derrota ante Biden en 2020, no se ha comprometido a aceptar los resultados esta vez. Si todo es honesto, aceptaré con gusto los resultados. Si no lo es, hay que luchar por los derechos del país. Gobierno Federal. Biden: La administración Biden ya está tomando medidas para dificultar que se produzcan despidos masivos de funcionarios públicos. Trump: El ex presidente promete una reforma de la burocracia federal, a la que durante mucho tiempo ha culpado de obstaculizar la agenda de su primer mandato: Destruiré totalmente el Estado profundo. Inmigración. Biden: El presidente continúa abogando por el proyecto de ley de inmigración integral que presentó en su primer día en el cargo, que otorgaría un camino de ocho años hacia la ciudadanía para inmigrantes en los EEUU sin estatus legal, con un camino más rápido para los inmigrantes jóvenes que viven en los Estados Unidos. Trump: El ex presidente promete organizar la mayor deportación nacional en la historia de Estados Unidos, una operación que podría incluir campos de detención y la Guardia Nacional. Recuperó las políticas que implementó durante su primer mandato, como el programa Permanecer en México y el Título 42, que impuso restricciones a los inmigrantes por motivos de salud pública.

ISRAEL Y HAMÁS; CONCLUYEN RONDA DE NEGOCIACIONES SIN ÉXITO; NETANYAHU NO QUIERE EL FIN DE LA GUERRA

Israel y el grupo islamista Hamás continúan estancados en una enésima ronda de negociaciones para alcanzar un alto al fuego en la Franja de Gaza, que concluyó sin éxito aparente, ante la negativa israelí de poner fin a la guerra en el enclave palestino tras siete meses y más de 34.600 gazatíes muertos. El grupo islamista anunció su salida de El Cairo, tras dos jornadas de negociación, y dijo también haber entregado una respuesta a los mediadores de Egipto y Catar a la propuesta de acuerdo, sin detallar el contenido. La actual ronda de negociaciones en El Cairo terminó hace poco y la delegación de Hamás abandonará El Cairo para realizar consultas con los dirigentes del movimiento. La delegación de Hamás se dirige hacia Doha para reunirse con sus dirigentes y regresará el martes a El Cairo para completar las negociaciones. Netanyahu contra el fin de la guerra. Unas cinco horas antes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ya había anunciado en un mensaje que su país no podía aceptar poner fin a la guerra en Gaza, un prerrequisito que Hamás demanda desde hace meses para llegar a un acuerdo. Hamás ha permanecido atrincherado en sus posiciones extremas, en particular la demanda de retirar a todas nuestras fuerzas de la Franja, terminar con la guerra y dejar intacto a Hamás. No estamos dispuestos a aceptar una situación en la que los batallones de Hamás salgan de sus refugios, vuelvan a tomar el control de Gaza, reconstruyan su infraestructura militar y vuelvan a amenazar a los ciudadanos de Israel en las comunidades adyacentes. De forma casi simultánea, el grupo islamista advirtió que, aunque seguían dispuestos a seguir negociando, no habría acuerdo si Israel, y terceros países como EE.UU., no se comprometían a poner fin a la guerra, según dijo el jefe del buró político de Hamás, Ismail Haniyeh. La prioridad del movimiento es detener la agresión contra nuestro pueblo, lo cual es una posición fundamental y lógica, y establece un futuro más estable.

Facebook Héctor Muñoz

X @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz