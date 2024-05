La franquicia cinematográfica de El planeta de los simios es reconocida por las casi diez cintas que se han venido haciendo desde 1968 hasta la más reciente que está por estrenarse, el par de series y la popularidad desde entonces creciente; sin embargo, esta distopía tiene su origen en la novela La planète des singes de Pierre Bouelle, publicada en 1963.

Dicha franquicia se encuentra bajo el mando de la 20th Century Fox desde 1973, cuando Arthur P. Jacobs, productor de las primeras cinco películas, falleció. Significó una pausa considerable para la saga, pues entre Battle for the Planet of the Apes y Planet of the Apes (2001), remake dirigido por Tim Burton, hay casi treinta años de distancia.

Esas primeras cinco cintas producidas por Jacobs sucedieron en un periodo comprendido de 1968 a 1973. Ahí brillaron los nombres de leyendas como Charlton Heston, James Franciscus, Kim Hunter, Roddy McDowall, entre otros. Asimismo, como una suerte de experimento inusual, no fue sólo una persona la que dirigió las películas, que es como regularmente sucede, sino que desfilaron talentos como Franklin J. Shaffner, Ted Post, Don Taylor y J. Lee Thompson.

Ahora bien, como sucede con franquicias tan grandes como Star Wars, Harry Potter y otras tantas, existen distintas formas de ver todas las cintas que componen la saga. Sin embargo, en el caso del Planeta de los simios resulta un tanto más sencillo porque sólo hay dos formas: como fueron estrenadas o cronológicamente para ir siguiendo la historia.

Dicho lo anterior, estos son los dos distintas formas:

Cronológicamente

El planeta de los simios: (R)Evolución , de Rupert Wyatt, 2011

El planeta de los simios : Confrontación, de Matt Reeves, 2014

El planeta de los simios: La guerra , de Matt Reeves, 2017

El planeta de los simios , de Franklin J. Schaffner, 1968

Bajo el planeta de los simios , de Ted Post, 1970

Escape del planeta de los simios , de Don Taylor, 1971

Conquista del planeta de los simios , de J. Lee Thompson, 1972

La batalla del planeta de los simios , de J. Lee Thompson, 1973

Fecha de estreno

El planeta de los simio s, de Franklin J. Schaffner, 1968

Bajo el planeta de los simios , de Ted Post, 1970

Escape del planeta de los simios , de Don Taylor, 1971

Conquista del planeta de los simios , de J. Lee Thompson, 1972

La batalla del planeta de los simios , de J. Lee Thompson, 1973

El planeta de los simios: (R)Evolución , de Rupert Wyatt, 2011

El planeta de los simios: Confrontación , de Matt Reeves, 2014

El planeta de los simios: La guerra , de Matt Reeves, 2017