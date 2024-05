El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en el país hay más homicidios y no más violencia.

Lo anterior, luego de justificar y reiterar que su administración no hubiera salido adelante en materia de seguridad sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, a las cuales en 2023 calificó como “Ángel de la Guarda”, el mandatario comentó que en el país:

Y abundo que en lo que va de su administración hay menos robos, secuestros y delitos del orden federal que en otras administraciones, y reconoció que la complicación es en homicidios debido a que aún se enfrentan a las bandas “más famosas” de la delincuencia organizada.

Por otro lado, pese a que la prensa le recordó que en 2010 difundió un video en el que sostenía que la seguridad pública debía mantenerse a cargo de civiles, y ahora está a cargo de la milicia, el mandatario se presumió “civilista” a la usanza del expresidente Juárez pero que arrancó su administración una tarea:

“Es la de transformar al país y me encontré una realidad catastrófica y precisamente por la corrupción. Y no iba yo a poder salir. Si no me apoyó en la fuerza armadas, que más tuve la suerte de que no estaban echadas a perder”.