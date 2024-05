Por tercer día consecutivo, aunado a una noche épica durante la Spoiler Night, el sol abrasador dio la bienvenida al tercer día de la CCXP México en punto de las 11:00 de la mañana. Hoy, incluso, el Omelete Stage estaba con las luces apagadas, pero apenas luego el sonido comenzó a sonar con lo que Marcelo Forlani definió como el himno oficial de esta convención.

Luego de un recorrido corto por los pasillos dada la hora, hubo que dirigirse directamente al Thunder Stage para presenciar la segunda y última presentación de Antony Starr, figura ya más que admirada en tierras mexicanas. Ahí, a diferencia del viernes pasado que se juntó junto a sus colegas y coprotagonistas de _The Boys_ pudo externar con más calma pormenores de la preparación y desarrollo de Homelander, personaje que interpreta en la serie de Prime Video.

Entre otras cosas, se dijo afortunado por haber dado vida a un tipo así, cuya esencia es de un absoluto palurdo, violento y sin un gramo de decencia. No negó el reto que fue y todo lo que tuvo que hacer para no salirse de sus cabales, dígase perder el control y verse consumido por el personaje.

Pasadas las horas, llegó una invitación para asistir a la conferencia de prensa de Pokémon GO posterior a su magistral presentación en el Thunder Stage. Ahí, Alan y Rodrigo, representantes oficiales de la marca en América Latina, anunciaron que a partir de hoy se encuentra disponible la versión de la aplicación con el español latinoamericano como idioma base.

Asimismo señalaron la importancia que sus fanáticos tienen incluso a la hora de persuadir a la marca de realizar algún cambio, no tanto como una acción obligatoria, sino juntando firmas o haciendo comunidad, siguiendo así la esencia del juego. Como añadido, dijeron que activaron algunas promociones en distintos rubros dentro de la aplicación, y que algunas de ellas (o quizás todas) estarán disponibles hasta el 15 de junio.

Llegada la hora, tras una presentación exitosa de Ian Cardoni, la voz detrás de Rick en la exitosa serie _Rick y Morty_, creada por Dan Harmon y Justin Rolland, cayó lo que, sin duda, era la presentación más esperada de la noche, la presentación de Tom Glynn-Carney y Ewan Mitchell de parte del equipo verde e Eve Best y Steve Toussaint del equipo negro, ambos grupos, claro, de la serie spinoff de _Game of Thrones_, House of the Dragon_, misma que llega a la plataforma MAX el 16 de junio con su segunda temporada, que constará de ocho episodios.

Y aunque lo anterior basta para emocionar a cualquier fanático de lo creado por George R. R. Martin, los tres actores y la actriz defendieron a capa y espada a cada uno de sus bandos, dejando claro que la (ficticia) rivalidad va más allá de las pantallas. Tras presentar un avance por cada bando y un teaser exclusivo, que por supuesto conmocionó a los fanáticos de ambos bandos, los protagonistas de _La casa del dragón_ fueron despedidos con un mariachi que interpretó la canción más significativa de la serie. Sí, una despedida muy mexicana, tal como indicó la conductora y youtuber Gaby Meza.

Entretanto, medianamente lejos del Thunder Stage, entre gritos y frenetismo, se presentaron Roy Thomas y Alex Maleev en el Omelete Stage. El primero de ellos hizo un repaso por su carrera legendaria como sucesor oficial de Stan Lee y personaje visible de Marvel durante un largo, largo tiempo. Y finalizó diciendo que en realidad le gustaría ver a cualquier personaje de los cómics adaptado a la pantalla grande, pues ya no era la época dorada de las creaciones y no había que pelearse por que fuera uno u otro.

Maleev, un tanto más sobrio, notablemente cansado debido a las actividades del festín pop, hizo notar, luego de un par de preguntas, que no le correspondía decir si a los personajes que había ilustrado les daban otros nombres que no eran los propios, pues él hacía sólo lo que acababa de indicar: ilustrar. Las personas correctas, entonces, son los creadores de los personajes, y no él, para responder.