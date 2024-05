Facultad exclusiva

El INE ha iniciado una batalla legal en defensa de su facultad exclusiva de remover a consejeros presidentes de los organismos locales electorales, tras la separación del cargo y su inhabilitación por tres años, de Elizabeth Sánchez, presidenta del Ople en ese estado, determinada por el Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca, acusada por un presunto desvío de recursos. Ante lo que INE considera un atropello espera que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haga valer su facultad exclusiva… Parecería que alguien está empeñado en debilitar a los Oples. ¿Será?

Terminar sin broncas

Ayer, el exdirector del AICM, el vicealmirante Tiscareño, informó que se desplomaron los “horarios ilegales” en la terminal, pues señaló que durante mucho tiempo las compañías determinaban las salidas de los vuelos. Aunque puso el énfasis en una línea en particular, no dijo el nombre. ¿Será que el Presidente ya no quiere pleitos a unos meses de cerrar el sexenio con una aerolínea muy grande?¿Será?

Voto cruzado

Dicen en Guadalajara que los diputados federales de Morena, Hamlet García Almaguer y Favio Castellanos Polanco, que son destacados integrantes de la Iglesia La Luz del Mundo y forman parte de la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México (APEM), brazo político de esa agrupación religiosa, usan su estructura territorial a favor del gobierno de Movimiento Ciudadano, promoviendo el voto cruzado en Jalisco a favor de Claudia Sheinbaum y en contra de Claudia Delgadillo para la gubernatura. Y si hay alguna duda, la semana pasada la regidora Sandra Espinoza, el diputado Mizraim Alonso y el regidor Saúl Ginez, de Morena, líderes locales cercanos a Hamlet y Favio, en conferencia de prensa pidieron a los morenistas votar en contra de Claudia Delgadillo, de lo que tomaron nota en el cuarto de guerra de Claudia Sheinbaum… ¿Será?

Enemigo en casa

Nos comentan que no hay que perder de vista a la candidata a la alcaldía de Hermosillo por Morena, Partido Verde, Nueva Alianza, PT y PES, María Dolores del Río, quien salta de un partido a otro según su conveniencia. La ex panista y ex emecista, que dice sufrir “alergia por el pueblo”, en días pasados se puso a criticar el arrendamiento de más de 200 patrullas para tareas de seguridad en el municipio. Aunque de acuerdo con versiones de la militancia su candidatura es producto de una imposición y favoritismo por parte de las cúpulas morenistas, su falta de tacto político en este tema habría incluso causado mella entre el mandatario estatal y quien fuera su secretaria de Seguridad Pública. Y es que, a Del Río se le olvida que el actual ejecutivo de Sonora avaló la renta de patrullas en la capital del estado y que es un esquema por demás utilizado en las administraciones federales y estatales del propio Morena. ¿Será?

Protegidos

Mientras en Estados Unidos las universidades públicas son liberadas por la Policía de manifestantes a favor de Hamas y Palestina, en la UNAM se colocó ayer un plantón frente a rectoría exigiendo el cese de relaciones con Israel y, en el ámbito académico, con sus universidades. Para su buena suerte están en México y no en Estados Unidos, pues desde hace años se considera a la Máxima Casa de Estudios como territorio inviolable para los antimotines. ¿Será?