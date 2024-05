Paola Núñez regresó a México para conducir el reality Abandonados, en Azteca. Hace años hizo la primera temporada y mostró gran alegría de volver a la empresa que le dio su primera oportunidad.

El maquillista Alfonso Waithsman se volvió viral porque en una revista pusieron el siguiente titular: “Alfonso sale del closet de manera oficial”, y muchos lo han criticado, diciendo que no era necesaria la explicación, porque era algo que ya se sabía.

Natanael Cano tiró el celular de una fan que burló la seguridad y se subió al escenario para tomarse una foto con él y, en vez de invitarla a bajar con tranquilidad, le arrebató el teléfono y lo aventó, así que la chica se quedó sin ninguna de las dos cosas.

Doña Rosa Rivera analiza la posibilidad de demandar a su ex, don Pedro Rivera, por no darle manutención, pues lo ayudó a trabajar y a salir adelante; piensa que debería pasarle una mensualidad de por vida, aunque tenga mil novias, eso no le importa.

Criticaron a Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray por burlarse de Lucero Mijares, ya que no juzgaron su profesión, si no su aspecto físico y eso provocó enojo; deberían respetar el cuerpo y la apariencia de las personas.

Julio César Chávez Jr. confirmó que está en rehabilitación y agradeció estar limpio y fuera de las drogas que le han hecho tanto daño; reconoció el apoyo de su familia y espera salir adelante con el juicio que hay en su contra por posesión de un arma ilegal.

Gala Montes es una de las actrices confirmadas para entrar a La Casa de los Famosos México, Galilea Montijo y Diego de Erice seguirán al frente en la conducción.

Los fans de Belinda aseguran que la canción 300 Noches, que interpreta junto a Natanael Cano, tiene dedicatoria especial para Giovanni dos Santos; ella dijo que los temas estarían dedicados a sus ex, pero no especificó cuál será para cada quien.

Mayela Laguna está furiosa con Enrique Guzmán por haber dicho que no permite que Luis Enrique vea a su hijo, cuando es él quien decidió alejarse de Apolo, así que lo único que le pide es que se hagan la prueba de ADN y la deje en paz.

Incluso, le dio coraje que las hijas de Áurea Zapata usaran el cuarto del niño y sus juguetes.

Pato Cabezut ya no quiere hablar con los medios de comunicación para que no malinterpreten sus palabras y pide que se dirijan con sus abogados para temas legales que tengan que ver con sus hijas o con su ex.

Daniela Parra está en marcha con su quinta mudanza y culpa de lo que le pueda pasar a Paulina Garriga, una exnovia de Héctor Parra, que se alió con Ginny Hoffman para perjudicar al actor, según señaló.

Tengo un pendiente, cuando le preguntaron a Yuri sobre la última pareja de Cristian Castro, dijo que cambia de novias como de calcetines, pero agregó que es penoso que algunas mujeres, cambien su cuerpo por bolsas caras. ¿Por qué lo dice o a quién se refiere?

