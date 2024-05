Con 45 años de trayectoria, Margarita la Diosa de la Cumbia ha pasado por varias etapas en la música y a nivel personal. Hace unos años la cantante fue diagnosticada con una depresión severa la cual sigue tratando haciendo lo que le gusta: cantar.

“La vida está llena de batallas. Tuve un momento en el que me diagnosticaron depresión severa, en el que no quería bañarme, levantarme, vestirme de negro, de tener miedo salir a la calle. Dentro de todo eso, la Margarita que yo guardé me ayudó a hacer un disco y a escribir un libro”, compartió la cantante a 24 HORAS.

Y es que aunque la depresión puede manifestarse de diversas maneras, ella contó con un soporte que la ha ayudado a salir adelante.

“La depresión muchos la relacionan con la tristeza y la realidad es que se tiene miedo, ataques de pánico, ansiedad, pensamientos de muerte; que yo no los he tenido porque la música me ha ayudado. Mi forma de ser me ha ayudado un montón. El rodearme de personas que me aterrizan en la vida y también el recordar que nosotros no somos la mente, sino que tenemos la mente”, reflexionó.

Y es que desde el inicio de su carrera, Margarita se enfrentó también a la industria machista en la que solo los hombres cantaban cumbia y ella decidió hacerle frente con su forma de ser.

“¡Ah cómo he luchado siendo mujer! Al principio fue difícil pues siempre la cumbia había sido para los hombres. Yo soy necia,en el buen sentido; terca, constante, echada pa’lante.

“No tuve que hacer nada con nadie para ganar, todo lo sufrí, me lo gasté en la voz. La cumbia se fue convirtiendo en todo. Hoy es universal, sigue haciendo historia pero ya está fusionado con mil cosas. Yo nunca he dejado de tener en mi base el tambor, las congas, el huache. Todo es tropical”, recordó.

De igual manera hoy en día reconoce que las nuevas generaciones son parte de la cumbia pero también se sincera que hay música que no le gusta por el contenido de esta ya que considera que los artistas tienen una tarea.

“Me gusta que últimamente las nuevas generaciones han entrado a la cumbia, me gusta porque ya dejan de decir tantas cosas, que no son buenas.

“Yo soy muy clara, la verdad soy muy sincera, a mí este tipo de música de ahora no me gusta porque es muy sexual. El artista tiene que ser responsable con lo que dice y el periodista también, lo digo porque el que tiene el poder del micrófono tiene el poder de influir en las personas”, agregó.

Una cirugía llena de retos

Para un cantante su mayor herramienta ha sido la voz y para Margarita La Diosa de la Cumbia, una cirugía en las cuerdas vocales le generó un trauma pues implicaba retos.

“Mi reto más grande en la vida es abrir la boca y cantar. Uno puede pensar que Margarita se la pasa cantando en todos lados. Yo no puedo cantar si no tengo público enfrente.

“Cuando fui al médico tenía dos nódulos, uno en cada cuerda. Cuando se pegaban los nódulos no salía la voz. El médico me dijo que tenía tres años para cantar si no me operaba.

“Me dio mucho miedo y cuando entraba en la anestesia yo no quería que me hiciera efecto porque me estaba arrepintiendo. Volver a empezar a hablar, a cantar, fue un proceso muy grande. Ahora canto como sea”, compartió.

Con más de cuatro décadas de carrera, Margarita actualmente iniciará su vida como empresaria, se presentará en el Auditorio Nacional este 14 de mayo y considera que a pesar de querer aprender otras cosas se centra en su familia.

“A mi me hace falta dejar de ser Virgen ya son muchos años (ríe). Creo que me faltan muchas cosas que no puedo hacer. Ahorita no tengo tiempo de tocar el piano, prefiero pintar, hacer mis pasatiempos, prefiero tener más tiempo para mis hijos. Me gustaría hacer muchas cosas, tengo mucho que hacer. Si Dios me lo permite aquí estaré”, concluyó.

Frase: “He hecho tantas cosas y en esta preparación para hacer el Auditorio Nacional he recorrido durante todos estos 43 años lo que he vivido como mujer”.

