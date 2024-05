Luego de una larga espera, ha llegado el momento en que los fanáticos los cómics, el cine, el cosplay y todo lo referente a la cultura pop tengan en México la convención más grande de América Latina, la Comic Culture Experiencia, mejor conocida únicamente como CCXP. Llegará desde São Paulo, Brasil para su primera edición fuera de su país de origen desde su creación en 2014.

Es, probablemente, el epítome de la cultura geek en toda Latinoamérica. No por nada se congregan, apunta la convención, “estrellas de cine y la televisión, artistas consagrados de cómics y animación, cosplayers, youtubers y creadores de contenido, todo en un mismo lugar”.

Te podría interesar: Identidad de género polariza opiniones

Para esta primera edición, la CCXP México contará con diversos escenarios, que desde sus anuncios califican como “épicos”, tales como: Thunder Stage, Omelete Stage, Cosplay Universe, Artist’ Valley, Creators Stage, Game Arena, Coleccionables, Fotos y autógrafos. Asimismo, estarán presentes estudios y nombres como Amazon Prime, Adult Swim, Bandai Namco, Corazón Films, Disney, crunchyroll, Funko, Mattel, Paramount+, Pokémon GO, Max, Yellow Rabbit, entre otros.

Será en Centro Citibanamex el encargado de albergar, durante el 3, 4 y 5 de mayo, la convención que tendrá como invitadas e invitados a actrices y actores como Alvaro Morte, Amandla Sternberg, Antony Starr, Freya Allan, Dafne Keen, Giancarlo Esposito, Karen Fukuhara, Tom Ellis, Sydney Sweeney, entre otras.

También estarán presentes cineastas como Andrés Beltrán, Eli Roth, Ed Boon, Fede Álvarez, Jon Watts, Isaac Ezban, Louis Leterrier, Tim Milles y Wes Ball. En lo que respecta a los cómics, estarán personalidades como Adriana Melo, Alex Maleev, Dan Mora, Edgar Delgado, Gerardo Sandoval, Humberto Ramos, Mateus Manhanini, Roy Thomas, entre otros.

Como parte de las propuestas musicales, por supuesto elegidas de acuerdo a las temáticas de la convención, estarán presentes Anabantha, Bakemono, K-Mikaze, Miki, Shinigamis del Norte, The Wookies, Yugen y otros más. Por si no fuera ya suficiente, nombres del cosplay como Kamui, Littlejem, Nadyasonika y Twiin estarán para mostrar sus mejores representaciones para todos sus fans.

Por si te lo perdiste: Netflix lanza el teaser de la sexta temporada de Cobra Kai

Sin duda, las apuestas más fuertes son los elencos protagónicos (no completos) de los éxitos televisivos como The Boys, Star Trek, Lucifer, The Acolyte, La Casa del Dragón e Inmaculada, cinta que tendrá su premier estelar el 3 de mayo a las 11:00 am, en el día de apertura de la CCXP, y no sólo eso, sino que estarán presentes los protagonistas para diversas actividades.

¡ALERTA! Por ser una ocasión especial, el día de mañana abrimos nuestras puertas a las 10:00 AM, así podrán disfrutar de la Premiere de “INMACULADA” A LAS 11:00 AM. Presentado por Diamond Films, disfruta de esta experiencia ÚNICA y TERRORIFICA en el THUNDERSTAGE BY CINEMEX. pic.twitter.com/b1zuEyD4rp — CCXP México (@CCXPMexico) May 2, 2024

Además de los tres días de convención, la noche de este 2 de mayo se llevará a cabo la ansiada Spoiler Night, una suerte de experiencia que promete ser única, y que, como dice su mismo nombre, permitirá a los asistentes visitar de manera previa y exclusiva, durante 3 horas, todas las actividades de la CCXP México. Dado el privilegio, este evento sólo está disponible para quienes adquirieron el EPIC PASS, es decir el boleto más completo de todos los disponibles.

Es necesario que sepan, asistentes, que la gran mayoría de las fotografías y autógrafos con las estrellas tendrán un costo extra, y se podrán comprar los tickets para ello a través de Ticketmaster o en las taquillas dentro de la convención. Finalmente, los horarios, detalles y objetos permitidos y no permitidos ya fueron publicados por la CCXP México a través de sus redes sociales y a través de su aplicación.

¡Las puertas del #CCXPVerso han sido abiertas! Todo está listo para que vivas cientos de momentos legendarios en #CCXPMexico. Disfruta desde el primer minuto de grandes experiencias que no encontrarás en ningún otro lugar. Sé parte de algo épico. pic.twitter.com/oyG4XOqnKv — CCXP México (@CCXPMexico) May 2, 2024

Para más información, visita el sitio web oficial de la convención.